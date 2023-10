È passato quasi un anno ormai dal lancio dell’app ECG di Garmin, un’applicazione molto attesa dagli utenti, soprattutto perché disponibile già da tempo per altri smartwatch, anche meno costosi. Compatibile soltanto con Venu 2 Plus, quest’app sta arrivando su altri orologi di Garmin, ma solo sul mercato statunitense per ora. In attesa di novità per il nostro mercato, scopriamo come funziona e su quali dispositivi è disponibile.

Cos’è l’app ECG di Garmin e gli smartwatch compatibili

Si tratta di un’applicazione ECG approvata dalla FDA (Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa di regolamentare prodotti alimentari e farmaceutici) che, per l’appunto, permette di registrare un elettrocardiogramma e di rilevare fenomeni di fibrillazione atriale, dati che possono essere poi condivisi con il proprio medico curante sotto forma di rapporti. Servono 30 secondi per registrare un ECG, un’app che legge il ritmo cardiaco e riporta i dati nell’app companion Garmin Connect, dove l’utente ritrova poi il tutto.

Per effettuare un elettrocardiogramma con l’app ECG di Garmin questi sono i passaggi da seguire:

sedersi comodamente e porre il braccio su un tavolo o una superficie solida;

porre pollice e indice sulla ghiera metallica dello smartwatch per avviare la registrazione;

rimanere fermi in posizione per 30 secondi fino al termine della registrazione.

Oltre a Garmin Venu 2 Plus, il primo e il solo smartwatch compatibile finora con questa nuova app (qui per la recensione), da oggi, 17 ottobre, gli statunitensi che possiedono i seguenti dispositivi possono scaricarla da Garmin Connect e installarla su Garmin Venu 3, epix Pro (Gen 2), fenix 7 Pro e tactix 7 (e declinazioni varie).

Come anticipato, per il momento Garmin non ha comunicato se e quando l’app ECG arriverà su altri mercati, ma vi terremo aggiornati in caso di novità.

