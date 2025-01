È iniziata la produzione della nuova Tesla Model Y “Juniper” in Europa

Tesla è fortemente determinata ad invertire i numeri dello scorso anno, che raccontano di un lieve calo delle vendite complessive — sebbene mitigato da un ottimo ultimo trimestre —, e a ribadire la propria leadership nel mercato delle auto elettriche e per farlo non può che affidarsi al proprio best-seller: la Tesla Model Y è stata da poco annunciata nella rinnovata versione “Juniper”, che da qualche ora è entrata in produzione in Europa.

Tesla Model Y “Juniper”: partita la produzione in Germania (report)

Sono passati soltanto pochi giorni dall’annuncio della nuova Tesla Model Y “Juniper”, ma nelle scorse ore è apparso in Rete un report di Handelsblatt che parla dell’avvio della produzione in Europa, precisamente in Germania. Nella fattispecie, viene riportato che i dipendenti della Gigafactory di Berlino sono stati informati del lancio del prodotto qualche giorno fa e già ieri — 14 gennaio 2024 — è iniziato l’assemblaggio delle prime vetture.

È bene ricordare che quello tedesco è il solo stabilimento di produzione di Tesla nel Vecchio Continente e che esso è dedicato in maniera esclusiva alla produzione della Model Y, che anche nel 2024 ha conservato il titolo di veicolo elettrico più venduto al mondo.

Allo stato attuale non è dato sapere quando avverranno le prime consegne in Europa, mentre il mercato nordamericano — stando a quanto accaduto con la nuova versione della Tesla Model 3 — potrebbe essere uno degli ultimi a riceverla. Ricordiamo che, in sede di annuncio, il costruttore a stelle e strisce aveva parlato soltanto di Cina e Australia, dove le prime consegne sono previste rispettivamente da marzo e da maggio.

Un modello decisivo per Tesla

Proprio qualche ora fa, Tesla aveva lanciato il guanto di sfida in Cina, invitando eventuali concorrenti a provare a battere la nuova Model Y “Juniper”, e il guanto era stato prontamente raccolto dal CEO di Xiaomi Lei Jun, che sembra riporre tantissima fiducia nella nuova Xiaomi YU7. Ebbene l’esito di questa sfida potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro di Tesla, visto che nel 2024 quello cinese è stato l’unico grande mercato a far segnare una crescita delle vendite.

A livello globale, infatti, Tesla ha consegnato 1.789.226 vetture nel corso del 2024, in lieve calo (1% circa) rispetto al 2023, che invece era stato un anno da record con un +38% e 1.808.581 auto consegnate. La casa automobilista di Elon Musk si affida ora al proprio modello più venduto per provare ad invertire la rotta.