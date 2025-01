Il 2024 del mercato automobilistico in Italia si è chiuso con oltre 47 miliardi di euro di fatturato, una cifra mai così elevata e superiore di due punti percentuali rispetto allo scorso anno. Lo dicono le recenti stime del Centro Studi Fleet & Mobility, che fanno luce su una questione già chiara: il notevole aumento dei prezzi di listino delle auto nuove, che ha contribuito a raggiungere quelle cifre, mai toccate prima e altrimenti inaspettate considerando la crisi del settore in termini di quantità di nuove immatricolazioni.

Un dato che spicca? I 30mila euro di prezzo medio necessari per acquistare un’automobile nuova in Italia nel 2024, circa 9.000 euro in più rispetto al 2019.

Com’è andato il 2024 del mercato automobilistico italiano

Nonostante i volumi di vendita in calo (ovvero le immatricolazioni di nuove automobili), il fatturato è dunque cresciuto parecchio nel corso del 2024, soprattutto per via dei costi sempre più elevati, mai così alti secondo quanto ha riportato ieri Il Sole 24 Ore, citando come riferimento le prime stime del Centro Studi Fleet & Mobility, un operatore del settore automobilistico che si occupa di analisi e previsioni di mercato.

In media comprare una nuova auto nel 2024 in Italia è costato mille euro in più rispetto al 2023, divario che aumenta notevolmente prendendo in considerazione l’anno pre COVID, il 2019, quando in media le auto nuove costavano 21.000 euro invece degli attuali 30.000 euro.

Di conseguenza, è scomparsa la fascia di mercato con le auto entro i 14.000 euro di listino, che valeva il 7% delle vendite, e si è notevolmente ridimensionata quella delle macchine entro i 20.000 euro, passate dal 36% all’attuale 20% delle vendite complessive.

C’entrano l’incremento dei listini, la riduzione degli sconti, ma anche le tipologie di automobili che vendono di più, macchine che sono sempre più grandi e tecnologiche e, anche per questo, più costose, mai così costose, pur facendo fronte a volumi di vendite in calo.

Calano anche le vendite di Tesla, per la prima volta da 13 anni

Nella giornata di ieri, giovedì 2 gennaio 2025, Tesla ha annunciato di aver venduto a livello globale circa 1,79 milioni di automobili nel 2024, una cifra inferiore dell’1,1% rispetto al 2023.

È un calo significativo soprattutto perché era dal 2011 che le vendite non risultavano col segno meno, un calo dovuto principalmente alla sempre più agguerrita concorrenza delle case automobilistiche cinesi, ma anche occidentali, che negli ultimi anni hanno saputo entrare e diventare attori di primo piano in un mercato precedentemente quasi a trazione esclusiva dell’azienda di Elon Musk.

Questo, nonostante a un secondo trimestre del 2024 negativo, sia seguito un terzo trimestre piuttosto roseo, in cui Tesla aveva venduto molte auto in più rispetto all’anno precedente, senza così sfigurare di fronte agli investitori in occasione dell’evento di ottobre in cui ha presentato Cybercab e Cybervan. Intanto, BYD ha venduto 1,76 milioni di auto nel 2024, circa 200mila in meno rispetto all’azienda di Musk, BYD che lo scorso novembre è stato anche il primo costruttore cinese in Europa registrando una crescita del 15% rispetto al mese precedente.