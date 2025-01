È passato poco più di un anno dall’esibizione sotto forma di concept alla kermesse tecnologica di Las Vegas, ma adesso l’auto elettrica Sony Honda Mobility AFEELA 1 torna protagonista al CES 2025: questa volta si tratta di un prodotto finito, pronto ad arrivare sul mercato nei prossimi mesi con tanta tecnologia a bordo e la dichiarata ambizione di ridefinire il rapporto delle persone con la mobilità.

Caratteristiche e peculiarità di AFEELA 1, la prima di Sony Honda Mobility

Correva il mese di giugno del 2022 quando arrivava un annuncio senza dubbio interessante: due eccellenze giapponesi come Sony e Honda decidevano di unire le forze dando vita alla nuova società Sony Honda Mobility Inc. In quella sede veniva paventata l’uscita di un primo modello per il 2025 e la prima promessa è stata mantenuta: AFEELA 1, questo il nome di questo primo modello a suo modo storico, ha fatto parlare di sé in questi mesi per la tanta tecnologia a bordo nonché per i discorsi relativi alla guida autonoma e adesso si spogliata delle vesti da concept per indossare l’abito della vettura fatta e finita, pronta per il mercato.

Il presidente e CEO di Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, ha parlato della volontà dell’azienda di ridefinire il rapporto con le persone attraverso la mobilità intelligente e di “rivoluzionare l’esperienza di viaggio”. AFEELA 1 nasce per la guida autonoma e unisce hardware e software per offrire un’esperienza di viaggio sicura e confortevole.

Ad una prima occhiata, AFEELA 1 presenta le fattezze di una berlina a due volumi concepita con un attento studio aerodinamico. Allo stato, la scheda tecnica dell’auto elettrica non è ancora definitiva, tuttavia — pur in attesa dell’omologazione — viene dichiarato un target di autonomia fino a 300 miglia, ovvero circa 483 km, dunque poco meno di 500 km. Una notizia importante è che gli acquirenti di AFEELA 1 potranno ricaricare rapidamente le batteria ai Tesla Supercharger grazie allo standard NACS.

Uno sguardo più attento, comunque, non può fare a meno di cogliere alcune peculiarità della prima vettura firmata Sony Honda Mobility: innanzitutto, frontale e coda sono definiti da lunghe strisce LED orizzontali, ma soprattutto anteriormente è presente un display utilizzabile per mandare messaggi all’esterno. Come si accennava in apertura, a bordo c’è tanta, tantissima tecnologia, servita da una ECU (Electronic Control Unit) con capacità di calcolo di 800 TOPS e AI integrata; la vettura è dotata di connettività 5G e i futuri aggiornamenti arriveranno via OTA (Over-the-Air). In questo modo, l’esperienza software potrà continuare ad evolversi per rispondere alle nuove esigenze dell’utente. Il sistema viene chiamato dal produttore AFEELA Intelligent Drive e controlla gli ADAS di livello 2+, composti da un totale di 40 sensori: 18 telecamere, 12 sensori ultrasonici, 9 radar e 1 LiDAR. L’intelligenza artificiale alimenta l’assistente AFEELA Personal Agent, cui il guidatore può rivolgere tutte le proprie richieste.

Gli interni della AFEELA 1 sono curatissimi, dal volante a cloche agli enormi schermi a sviluppo orizzontale che impreziosiscono l’intera plancia; neppure i passeggeri posteriori sono sacrificati, anzi vengono coccolati con schermi dedicati e contenuti personalizzati, per i quali entrano in gioco persino l’audio spaziale dell’impianto Sony 360 Spatial Sound e la cancellazione del rumore, così da creare vere e proprie zone di ascolto dedicate.

Versioni, prezzi e disponibilità

AFEELA 1 viene proposta da Sony Honda Mobility nelle due versioni Signature — che parte da 102.900 dollari — e Origin, con un listino di partenza di 89.900 dollari. Ad accomunare le due versioni è l’offerta di serie di un abbonamento che copre tutti i servizi utilizzati mediante la connessione 5G di bordo per un periodo di tre anni. L’auto è già prenotabile online in California: basta un deposito rimborsabile di 200 dollari. Tre le colorazioni selezionabili: Tidal Gray, Calm White e Core Black. Diverse le date di disponibilità delle due versioni proposte: mentre le prime consegne del modello di punta Signature sono previste per i primi mesi del 2026, per la Origin sarà necessario attendere il 2027. Il costruttore prevede di iniziare le consegne anche in Giappone nel 2026, tuttavia non sono state fornite indicazioni per altri mercati.