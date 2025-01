Nella giornata di oggi, venerdì 10 gennaio, Mazda ha presentato la sua seconda auto elettrica, una berlina lunga che di nome fa Mazda 6e. Sia per caratteristiche che per prezzo di vendita si posiziona in diretta competizione con la Tesla Model 3 e con altre concorrenti del segmento, dove la nuova giapponese spicca soprattutto per eleganza e sinuosità delle linee. Eccone una panoramica.

Mazda 6e: design, caratteristiche e immagini

Com’è fuori

I designer di Mazda ci sanno fare. Soprattutto gli ultimi lavori del reparto della casa automobilistica giapponese sono stati largamente apprezzati per le linee filanti e da concept che sono riusciti a mantenere anche sugli esemplari che effettivamente arrivano nelle concessionarie e su strada. Mazda 6e ne rappresenta l’ultimo esempio, una berlina elettrica lunga 4,92 metri, larga 1,89 e alta 1,49.

Per proporzioni è molto simile alla precedente Mazda 6 con motori termici, ma anche alla Tesla Model 3 (che è più corta di 20 centimetri), pur rientrando nello stesso segmento D, quello delle berline di grandi dimensioni di cui fanno parte anche altre potenziali rivali, fra cui la Xiaomi SU7.

Mazda 6e, come anticipato, si presenta però con un design molto più elegante e sinuoso, con linee morbide e fluide che conferiscono all’auto “una presenza forte, ma raffinata”, scrive l’azienda nel comunicato stampa. L’estetica è molto futuristica, sia dietro che davanti, dove spicca il cofano lungo e soprattutto i gruppi ottici molto sottili e allungati, collegati fra loro da un elemento luminoso a LED che abbraccia la sezione inferiore della calandra.

Vista di lato, si nota la linea bassa del tetto che scende sulla coda per un look anche un po’ sportivo che viene ulteriormente esaltato dallo spoiler retrattile elettrico, non un mero vezzo estetico ma un elemento funzionale per migliorare la stabilità e l’aerodinamica della vettura, spoiler che si può azionare manualmente o automaticamente oltre i 90 km/h.

Rimanendo sempre sul posteriore, Mazda 6e ha un lunotto inclinato in stile fastback, dei gruppi ottici a quattro cilindri, simili a quelli della Mazda 3 ma qui più sviluppati sull’asse orizzontale, e una particolare rientranza che divide la sezione superiore da quella inferiore dell’auto, dove ci sono alcuni elementi plastici che staccano rispetto al resto, soluzione replicata anche in tutti gli altri lati bassi dell’auto.

Interni e tecnologia

È elegante fuori, ed elegante anche dentro. Gli interni della Mazda 6e sono infatti molto curati e raffinati, soprattutto nella versione mostrata che presenta pelle e finiture in tinta che abbracciano l’intero abitacolo. Al centro della plancia c’è un ampio schermo da 14,6″ che raggruppa praticamente tutte le funzioni dell’auto, compresa la climatizzazione, che non si avvale più di tasti fisici, purtroppo per molti.

C’è poi il quadro strumenti digitale da 10,2″ e un head-up display con realtà aumentata che simula uno schermo da 50 pollici per vedere meglio, direttamente lungo la normale linea visiva, le informazioni chiave (come la velocità e le indicazioni di svolta del navigatore) evitando il più possibile le distrazioni.

Presenti i principali assistenti alla guida, compreso il nuovo sistema di monitoraggio dell’occupazione dei sedili posteriori che, tramite una telecamera interna, rileva la presenza di bambini proiettando le immagini direttamente sul display centrale e, quando necessario, avviando degli avvisi acustici per la segnalazione, tramite l’impianto audio Sony con 14 altoparlanti.

Per quanto riguarda infine gli spazi per stivare i bagagli, il bagagliaio posteriore ha una capacità di 330 litri, a cui se ne aggiungono 70 considerando anche il frunk (il vano anteriore posto sotto al cofano).

Prestazioni e autonomia

Mazda 6e arriva in due versioni, una un po’ più potente e l’altra un po’ più longeva. La variante con lo e-Skyactive EV ha un motore posteriore da 258 cavalli e 320 Nm che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e una batteria da 68,8 kWh che garantisce fino a 479 km di autonomia nel ciclo WLTP e che si ricarica in corrente continua fino a 200 kW (passa dal 10% all’80% in 22 minuti, secondo quanto dichiarato dall’azienda).

La Mazda 6e Long Range promette invece un’autonomia di 552 km grazie a una batteria da 80 kWh, che si può ricaricare però più lentamente, fino a 95 kW in corrente continua (complice la chimica diversa della batteria, spiega Mazda). Entrambe si ricaricano in corrente alternata fino a 11 kW e raggiungono i 170 km/h di velocità massima; la Long Range, impiega due decimi in meno per scattare da 0 a 100 km/h (coperti in 7,8 secondi), per via di un motore posteriore dalla stessa coppia massima di 320 Nm ma con 13 cavalli in meno, da 245 CV.

Prezzi e disponibilità della Mazda 6e

Mazda 6e arriverà in Italia nei prossimi mesi, l’azienda ha comunicato che sarà presente negli showroom dei concessionari italiani la prossima estate. Secondo la stampa del settore, il prezzo di partenza indicativo è inferiore a 45mila euro, listino aggressivo che la porrebbe in diretta concorrenza con la Model 3 di Tesla e con altre auto elettriche del segmento D.