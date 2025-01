Il CES 2025 è appena iniziato e GIGABYTE sta già facendo parlare di sé con la presentazione di due monitor che faranno la gioia dei gamer più esigenti. Andiamo a vedere insieme perché questi nuovi arrivati potrebbero rappresentare una vera svolta nel mondo del gaming su PC.

GIGABYTE rivoluziona il mercato dei monitor gaming: ecco i nuovi QD-OLED che ridefiniscono velocità e qualità visiva

Partiamo dalla novità più clamorosa: l’AORUS FO27Q5P, un monitor che sulla carta sembra quasi fantascienza. Pensate che raggiunge la bellezza di 500 Hz di refresh rate. Per chi non mastica termini tecnici, significa che questo monitor è in grado di mostrare 500 fotogrammi al secondo, una fluidità che fino a ieri sembrava impossibile da raggiungere con la tecnologia QD-OLED.

Ma non è finita qui. GIGABYTE ha implementato il nuovissimo DisplayPort 2.1 UHBR20, che permette di sfruttare una banda passante di 80 Gbps. In parole povere, potrete godere di questa velocità assurda senza alcun compromesso sulla qualità dell’immagine. È talmente avanzato che persino VESA, l’organizzazione che stabilisce gli standard del settore, ha invitato GIGABYTE a collaborare per definire i nuovi parametri di riferimento per la qualità del movimento (il famoso ClearMR 21000, che ha superando l’attuale ClearMR 13000).

Se invece siete di quelli che preferiscono la nitidezza alla velocità pura, il GIGABYTE MO27U2 potrebbe essere il monitor dei vostri sogni. Parliamo del primo QD-OLED 4K da 27 pollici capace di spingersi fino a 240 Hz. La densità di pixel è da urlo (166 PPI) e la calibrazione del colore è precisissima, certificata Pantone con un Delta E≤2. In pratica, un mostro di precisione che fa contenti sia i gamer che i content creator.

La parte più interessante è che GIGABYTE ha pensato anche alla durabilità dei suoi nuovi prodotti, implementando un sistema chiamato OLED Care che usa l’intelligenza artificiale per prevenire il famigerato burn-in, il terrore di chi usa schermi OLED. E per i fanatici del gaming competitivo ci sono chicche come il Tactical Switch 2.0, che permette di passare al volo tra diverse risoluzioni e persino al formato 4:3 (quello che usano i pro player di vari giochi competitivi).

Le funzioni gaming sono davvero complete: c’è il Night Vision che illumina le zone scure e il Black Equalizer 2.0 che vi aiuterà a scovare i nemici nascosti nelle ombre. Tutto questo mantenendo quei neri perfetti e quel contrasto infinito che solo la tecnologia QD-OLED sa offrire.

GIGABYTE non ha ancora svelato prezzi e date di lancio, ma è chiaro che questi monitor puntano dritti al segmento premium del mercato. D’altronde, con specifiche del genere non ci si poteva aspettare diversamente. Siamo di fronte, infatti, a due prodotti che potrebbero davvero cambiare le carte in tavola nel mondo dei monitor gaming. Il FO27Q5P con i suoi 500Hz è una vera e propria dichiarazione di guerra alla concorrenza, mentre il MO27U2 si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per chi cerca un monitor tuttofare di altissimo livello.