Anche HP è presente al CES 2025 con tante novità che, come per tutti i competitor di settore, passano per le ultime piattaforme PC AMD, Intel e NVIDIA, ma ancora di più per l’Intelligenza Artificiale avanzata applicata all’esperienza utente su Windows 11 e non solo.

Il colosso statunitense si presenta a Las Vegas con due filoni principali, uno dedicato i PC AI di nuova generazione per il lavoro, le aziende e la produttività, l’altro più incentrato sulla fascia consumer e in particolare sul gaming attraverso i brand Omen e HyperX, con notebook di fascia alta, periferiche da gioco, accessori e molto altro.

Vediamo subito tutto nel dettaglio, iniziando proprio dalle proposte business di HP, tra le più amate e diffuse tra l’utenza professionale, e per questo migliorate sensibilmente rispetto alla precedente generazione.

HP svela al CES 2025 i notebook EliteBook AI

Iniziamo quindi con quelli che HP chiama notebook “business”, dispositivi potenziati con l’AI in realtà molto versatili, che però danno il meglio in contesti aziendali per via di particolari ottimizzazioni software e, cosa più importante, in campo sicurezza con la suite proprietaria Wolf Security. Si parte con uno dei modelli di punta, il notebook ultrasottile HP EliteBook Ultra G1i, caratterizzato da un display da 14 pollici OLED 3K con refresh a 120 hertz che si sposa a una piattaforma Intel Core Ultra 200 con CPU Core Ultra 5 o Core Ultra 7.

A bordo è prevista una NPU da 48 TOPS per accelerare gli applicativi AI, mentre tra le novità di spicco segnaliamo la prima camera ottimizzata con AI da 9 MP, abbinata due microfoni, quattro altoparlanti e un’autonomia da primo della classe.

Sulla stessa scia arrivano HP EliteBook X G1i e il convertibile HP EliteBook X Flip G1i, sempre con l’AI al primo posto e una configurazione hardware che sposa le stesse configurazioni Intel Core Ultra viste sulla variante Ultra. I nuovi notebook HP montano inoltre un sistema di dissipazione a doppia ventola completamente rivisto con un design curato e sottile, le colorazioni disponibili sono atmospheric blue e glacier silver.

A Las Vegas debuttano le nuove workstation ZBook Ultra e Z2 Mini

HP cerca di portare su un altro livello anche le workstation portatili, in questo caso con la rivisitazione della nota serie ZBook e con il modello Z2 Mini, decisamente compatti e ideale per lavorare in mobilità. Il design compatto di questi notebook non vuole sacrificare minimamente le prestazioni, motivo per cui HP utilizza i nuovissimi processori AMD Ryzen AI Max PRO.

HP ZBook Ultra G1a è presentata come la più potente workstation mobile da 14″ al mondo, questo grazie alla sua CPU AMD Ryzen AI Max PRO da 16 core in coppia con la più recente grafica integrata RDNA 3.5 e un ricca dotazione di memoria (RAM e storage per intenderci).

HP Z2 Mini G1a invece punta allo scettro delle workstation compatte, sempre con la stessa piattaforma AMD Ryzen AI Max PRO e la possibilità di utilizzare sino a 128 GB di memoria, dedicandone ben 96 GB alla componente grafica per gli applicativi più esigenti. Stando all’azienda, in primavera arriverà inoltre un’altra versione di ZBook, per la precisione con display da 18 pollici, grafica dedicata e un innovativo sistema di dissipazione a tripla ventola.

Rimanendo in ambito workstation e produttività, HP annuncia anche due nuove dock Thunderbolt 4, ovvero HP Thunderbolt 4 100W G6 e HP Thunderbolt 4 Ultra G6 capaci rispettivamente di erogare 180 e 280 watt per la ricarica dei dispositivi e non solo.

C’è posto infine anche per le cuffie Poly Voyager Legend 30 e 50 con AI e tecnologia WindSmart, la combo tastiera e mouse wireless HP 720/725 (ricaricabile) e il mouse leggero HP 400 Quiet Wireless Mouse.

HP OMEN MAX 16 e OMEN 32x Smart Gaming

Passando all’ambito consumer e al gaming, HP svela OMEN AI, un potente strumento software con AI che mira a ridefinire e migliorare l’esperienza in gaming con un’interfaccia semplice e intuitiva. Se invece parliamo all’hardware, debutta il potentissimo notebook da gaming OMEN MAX 16, una macchina senza compromessi per far girare i giochi più moderni ed esigenti in termini di risorse.

La piattaforma hardware è da primo della classe; ci sono opzioni per i nuovi Intel Core Ultra 9 e i Ryzen AI 9 con 64 GB di RAM DDR5, ma anche e soprattutto le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 laptop con tutte le novità implementate sull’architettura Blackwell come DLSS 4 ad esempio.

Il sistema di dissipazione è altrettanto avanzato e prevede OMEN Tempest Cooling Pro, dotato di Fan Cleaner che inverte la rotazione delle ventole per evitare l’accumulo di polvere (o comunque ridurlo). Tutto questo è racchiuso in uno chassis in lega di metallo, arricchito con un sistema ARGB opzionale e periferiche di input HyperX ottimizzate per il gaming.

Monitor OMEN 32x e i nuovi mouse modulari HyperX Pulsefire

Il nuovo OMEN 32x Smart Monitor annunciato a CES 2025 è un prodotto altrettanto interessante; si tratta di un display che integra Google TV, ma al contempo un pannello IPS(?) 4K con frequenza di aggiornamento a 144 hertz per i gamer più esigenti. Al momento l’azienda non ha fornito molti dettagli, così come per le periferiche da gaming targate HyperX, ovvero i mouse modulari HyperX Pulsefire Saga Pro Wireless e HyperX Pulsefire Saga.

Come avrete capito si tratta di mouse personalizzabili in molti modi e con diverse parti (anche custom ottenuti con stampa 3D); secondo HyperX permettono almeno 16 combinazioni con diverse colorazioni, ma al contempo non si fanno mancare un buon sensore e switch reattivi per chi cerca una periferica scattante.

Disponibilità e prezzi di listino dei nuovi prodotti HP