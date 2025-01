LG sceglie il CES di Las Vegas per svelare al pubblico la nuova collezione di TV OLED evo 2025, prodotti pensati per chi punta a un’esperienza utente al top, ma allo stesso tempo con la possibilità di personalizzazione e integrazione avanzata con l’Intelligenza Artificiale.

La nuova gamma di TV OLED evo di LG include anche la serie true wireless M5 e la G5, entrambe molto valide e attese dagli appassionati per via delle diverse novità implementate dal produttore, ma vediamo tutto nel dettaglio.

TV LG OLED evo 2025: le novità più importanti di quest’anno

Tra i punti di forza dei modelli LG OLED evo 2025 c’è sicuramente il nuovo processore α11 Gen2 per l’Intelligenza Artificiale, aggiornato per offrire una migliore capacità di elaborazione dell’immagine e combinato con la tecnologia LG OLED per garantire la migliore resa cromatica possibile, neri impeccabili e una luminosità eccezionale. L’implementazione dell’AI permette sia di ottimizzare le prestazioni e i vari parametri dell’immagine che di personalizzare al meglio l’esperienza utente. LG, che offre diagonali sino a 83 pollici, come al solito ci mette del suo e propone funzionalità e tecnologie proprietarie che garantiscono un’esperienza visiva senza precedenti.

Tra le tecnologie di spicco segnaliamo ad esempio LG Brightness Booster Ultimate, utilissima in quanto migliora l’architettura di controllo della luminosità e gli algoritmi di potenziamento della luce per ottenere una luminosità tre volte superiore rispetto ai modelli OLED tradizionali. In quanto a resa cromatica, LG come di consueto è una garanzia, così come testimoniano le certificazioni “Perfect Black” e “Perfect Color” di UL Solutions e la certificazione di fedeltà cromatica del 100% di Intertek.

Altra novità di spicco della collezione 2025 targata LG consiste nell’aggiornamento della funzione Filmmaker Mode; i nuovi modelli supportano infatti Filmmaker Mode with Ambient Light Compensation, che rileva in modo accurato le condizioni di luminosità dell’ambiente e calibra automaticamente le impostazioni dell’immagine per mantenere l’intento originale della scena come pensata dal regista.

TV LG OLED evo 2025: tanta qualità, ma ci sono anche le prestazioni

Non solo qualità per i nuovi modelli OLED evo di LG che, come in passato, puntano anche a conquistare i favori dei gamer più esigenti. In questo caso ci sono interessanti e importanti novità; LG infatti ha introdotto la modalità VRR 4K a 165 hertz, la prima del settore che tra le altre cose vanta anche certificazione NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Con queste caratteristiche, LG cerca di eliminare fenomeni come il tearing e lo stuttering, garantendo un input lag minimo, ma non è tutto. I TV OLED evo di LG sono inoltre i primi a ricevere la certificazione VESA ClearMR 10000, offrendo anche miglioramenti sostanziali per qualità delle immagini e del suono grazie all’AI e al processore α11.

Tra le funzionalità degne di nota c’è anche Dynamic Tone Mapping Professional per un controllo avanzato dei contenuti HDR10, mentre sul fronte audio LG conferma la funzione AI Sound Pro, ovvero un surround virtuale 11.1.2; rimanendo in tema AI, segnaliamo le funzioni AI Picture e AI Sound Wizard, in grado di personalizzare la riproduzione video e audio in base alle preferenze degli utenti.

LG punta sull’AI anche per il telecomando e comandi vocali

Come avrete capito, l’esperienza utente sulle proposte 2025 di LG gira tutta intorno all’Intelligenza Artificiale, compreso il nuovo telecomando puntatore con AI integrata. All’accensione l’utente viene accolto con la schermata iniziale AI Welcome dove troviamo i profili utente con le varie preferenze, mentre AI Voice ID riconosce la voce dell’utente cambiando in modo automatico il profilo con le sue impostazioni.

Per ricercare e avere sotto controllo i propri contenuti troviamo la funzione AI Search, e non manca l’accesso a Microsoft Copilot per semplificare tutto il processo di ricerca e organizzazione. Se questo ancora non vi basta, per un’esperienza ancora più avanzata avrete a disposizione AI Chatbox e, ancora, un ulteriore strumento AI come Generative Image Gallery, da utilizzare con comando vocale e utile per creare immagini personalizzate da usare come sfondo.

A gestire tutta questa piattaforma c’è ovviamente il sistema operativo webOS, software che supporta ora l’integrazione multipiattaforma collegandosi a più ecosistemi, come ThinQ e Google Home.

LG conferma la tecnologia true wireless sulla serie M

Ultima, non per importanza, l’annuncio della nuova serie con tecnologia true wireless LG M5. Queste modelli, sono capaci di trasmettere audio e video wireless sino a 144 Hz senza latenza o perdita di qualità dell’immagine e del suono (dati LG); la serie M5 è certificata NVIDIA G-SYNC e offre una risoluzione sino a 4K, un buon compromesso anche per i gamer esigenti. Al momento LG non ha reso noti dettagli su prezzi e schede tecniche dei vari prodotti, terremo monitorata la situazione per eventuali aggiornamenti.