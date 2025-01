Nelle scorse ore Samsung Electronics ha annunciato l’integrazione di Eclipsa Audio nelle sue serie di smart TV e soundbar del 2025.

Così come viene precisato dal colosso coreano, Eclipsa Audio è una rivoluzionaria tecnologia audio 3D (può essere considerata come una soluzione rivale di Dolby Atmos), sviluppata dall’azienda in collaborazione con Google e pensata per consentire di creare contenuti audio dinamici e immersivi, garantendo così agli utenti esperienze audio e visive accattivanti.

Samsung porta Eclipsa Audio su smart TV e soundbar

Samsung è una delle aziende leader nel settore delle smart TV e grazie alla tecnologia Eclipsa Audio dovrebbe essere in grado di offrire agli utenti un’esperienza ancora più piacevole, ciò in quanto i creatori di contenuti potranno regolare dati audio come la posizione e l’intensità dei suoni, oltre che i riflessi spaziali, in modo da garantire un’esperienza sonora tridimensionale immersiva.

Il colosso coreano precisa di essere la prima azienda del settore ad adottare Eclipsa Audio e ciò avviene su larga scala, in quanto la tecnologia sarà implementata su tutta la sua gamma di TV del 2025, dalla serie Crystal UHD ai modelli di punta premium Neo QLED 8K.

In sostanza, coloro che desiderano sperimentare questa tecnologia avanzata potranno scegliere tra un’ampia gamma di opzioni, da quelle più economiche a quelle premium e su varie dimensioni.

Da quest’anno i creatori di contenuti potranno caricare su YouTube i propri video con Eclipsa Audio e chi li guarderà sulle smart TV di Samsung del 2025 potrà beneficiare del supporto ad una versione premium dell’audio spaziale.

A dire di Jim Bankoski, Vice Presidente degli ingegneri di Google Chrome, Eclipsa Audio ha il potenziale per cambiare il modo in cui viene sperimentato il suono.