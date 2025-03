Garmin starebbe lavorando a due nuovi modelli per rinnovare la sua gamma di smartwatch di fascia media: si tratterebbe di Garmin Forerunner 975, del quale non si sa molto, e del presunto Garmin Vivoactive 6, del quale sono spuntati un’immagine e qualche dettaglio in queste ore.

Garmin Forerunner 975 in arrivo quest’anno, preceduto da Vivoactive 6

Dopo aver rinnovato lo scorso anno le gamme Enduro e Fenix con tre modelli, sembra che Garmin abbia intenzione di portare sul mercato un nuovo componente della famiglia Forerunner: si dovrebbe trattare di Garmin Forerunner 975, smartwatch che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare più avanti proprio nel corso di quest’anno.

Mentre per quest’ultimo non sono spuntate altre anticipazioni, lo stesso non si può dire del presunto Garmin Vivoactive 6: il modello attuale, Vivoactive 5, è ormai in commercio da oltre 18 mesi, e potrebbe non mancare molto all’esordio di un successore. Secondo gli ultimi rumor, il nuovo smartwatch potrebbe arrivare in quattro colorazioni con cinturini in silicone abbinati: dovrebbe essere dotato di accelerometro, bussola e giroscopio, e dovrebbe offrire funzionalità come VO2 max, misurazione del battito, tempo di contatto con il suolo (ossia il tempo di contatto di ogni passo con il suolo durante la corsa, misurato in millisecondi), oscillazione verticale, PacePro, Running Power e non solo. Niente da fare invece per altimetro e ECG.

Come anticipato, in queste ore è spuntata anche un’immagine, che ci mostrerebbe le varie colorazioni di Garmin Vivoactive 6: come possiamo vedere, il design risulta caratterizzato da qualche modifica al pulsante superiore, mentre resta al suo posto il display (AMOLED, a meno di stravolgimenti) di forma circolare.

In base alla fonte, Garmin Vivoactive 6 dovrebbe essere lanciato durante il mese di aprile. Potremmo dunque tornare a parlarne presto. Quale dei due modelli di smartwatch citati state aspettando di più?

In copertina Garmin Vivoactive 5