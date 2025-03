Dopo averlo anticipato a margine dell’evento lancio di Amazfit Active 2 e Zepp OS 4.5, Amazfit ha presentato ufficialmente il nuovo Amazfit Bip 6, ennesima iterazione della gamma più economica del brand, che viene così raccontata da Wayne Huang, fondatore e CEO di Zepp Health:

“In Amazfit crediamo che la tecnologia — soprattutto quella indossabile — debba migliorare ogni aspetto della vita senza rinunciare a stile, prestazioni o accessibilità. Il Bip 6 è stato progettato con cura per chi ha uno stile di vita attivo e desidera uno smartwatch che lo accompagni nelle sue giornate, con eleganza e funzionalità. Grazie al monitoraggio avanzato della salute, al coaching intelligente e al supporto per allenamenti come HYROX, il Bip 6 si adatta facilmente a una vita dinamica, offrendo un valore eccezionale.”

Amazfit Bip 6 è ufficiale

Amazfit Bip 6 giunge a un anno e mezzo dal predecessore Bip 5 rispetto al quale si differenzia principalmente sul fronte design e del display che diventa AMOLED, cresce in diagonale fino a 1,97 pollici ed è in grado di raggiungere una luminosità di picco pari a 2000 nit.

Il nuovo smartwatch migliora il predecessore anche dal punto di vista della qualità costruttiva grazie al nuovo telaio in lega di alluminio e al case polimerico rinforzato con fibre: il risultato è uno smartwatch più grande di qualche millimetro in pianta ma più sottile (quindi più comodo) e di appena due grammi più pesante. È presente la certificazione per la resistenza alle immersioni in acqua (5 ATM).

Con Amazfit Bip 6 migliora anche il sistema di sensori destinati al monitoraggio della salute: troviamo il BioTracker 6.0 di ultima generazione che, unito ad algoritmi più avanzati, non darà problemi nel monitoraggio di parametri come sonno, frequenza cardiaca, HRV (variabilità della frequenza cardiaca) e Readiness Score (livelli di affaticamento fisico e mentale).

Un’altra novità risiede nel monitoraggio delle attività sportive che, rispetto alle 120 supportate dal predecessore, in questo caso sono oltre 140: troviamo il supporto a nuove attività sportive come HYROX, corsa e palestra; in alcuni casi sono anche disponibili i piani di allenamento personalizzati (generati dall’intelligena artificiale) ma anche report dettagliati sulle prestazioni messe in campo. È presente l’accesso alle mappe offline (gratuito), ottimo per sfruttare il GPS durante gli allenamenti outdoor.

Forte delle dimensioni maggiorate in pianta, Amazfit Bip 6 integra una batteria da 340 mAh che, nonostante il pannello più grande e luminoso, riesce comunque a garantire due settimane di utilizzo continuato (con uso medio), quattro giorni in più rispetto al predecessore. Sfruttando ininterrottamente il GPS, l’autonomia è di 32 ore.

A bordo dello smartwatch gira il più recente sistema operativo dell’azienda, ovvero Zepp OS 4.5, che porta con sé fluidità, semplicità d’uso e funzionalità come Zepp Flow (controllo vocale dello smartwatch), chiamate tramite Bluetooth (grazie a microfono e speaker integrati), monitoraggio delle notifiche (SMS, social e altre app), chiamate SOS (solo in accoppiata con smartphone Android).

Specifiche tecniche di Amazfit Bip 6 e confronto con Bip 5

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche di Amazfit Bip 6 e le mettiamo a confronto con quelle del predecessore Bip 5.

# Amazfit Bip 6 Amazfit Bip 5 Dimensioni 46,3 x 40,2 x 10,45 mm 45,94 x 38,09 x 11,2 mm Peso 27,9 grammi 26 grammi Costruzione Telaio in lega di alluminio

Case polimerico

Certificazione 5 ATM Struttura in plastica

Certificazione IP68 Display AMOLED da 1,97″

390 x 450 pixel

2.000 nit (picco) TFT LCD da 1,91″

320 x 380 pixel

600 nit (picco) Sensori BioTracker 6.0 (5 PD + 2 LED)

Giroscopio a sei assi

Accelerometro

Sensore geomagnetico

Sensore di luce ambientale BioTracker PPG

Giroscopio a tre assi Funzionalità Zepp Flow

Readiness e HRV

Zepp Coach

Mappe offline – Sport oltre 140 sport diversi oltre 120 sport diversi Software Zepp OS 4.5 Zepp OS 2 Connettività Bluetooth 5.2 (BLE)

GPS Bluetooth 5.2 (BLE)

GPS Batteria 340 mAh 300 mAh Autonomia 14 giorni (uso normale)

6 giorni (uso intenso)

26 giorni (risparmio energetico) 10 giorni (uso normale)

5 giorni (uso intenso)

26 giorni (risparmio energetico)

Immagini di Amazfit Bip 6

Disponibilità e prezzo di Amazfit Bip 6

Esaurite tutte le informazioni legate a design, specifiche tecniche e funzionalità, passiamo alle informazioni legate a disponibilità e prezzo di questo smartwatch.

Amazfit Bip 6 è già disponibile all’acquisto, anche in Italia su Amazon e sul sito ufficiale di Amazfit, in quattro diverse colorazioni (Black, Charcoal, Red e Soft Grass) al prezzo consigliato di 79,90 euro.

Acquista Amazfit Bip 6 su Amazon