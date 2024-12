Dopo qualche giorno di “improvvise” indiscrezioni, che sinceramente hanno preso alla sprovvista anche noi visto il periodo a dir poco delicato per Intel, l’azienda di Santa Clara spiazza tutti e annuncia il debutto delle nuove schede grafiche consumer Arc B580 e Arc B570.

Si tratta delle prime schede video dedicate a sposare la nuova architettura GPU Intel Battlemage, una soluzione di cui si discute ormai da tempo, possiamo dire fin dalla presentazione della prima generazione di GPU dedicate Intel, ovvero Arc Alchemist. Al momento non abbiamo a disposizione un esemplare di Intel Arc B580 o B570, quindi nell’attesa di mettere le mani sui primi sample vediamone insieme le caratteristiche e soprattutto le novità rispetto alla precedente generazione.

Intel Arc B580 e B570: le novità della nuova architettura GPU Battlemage

Iniziamo subito inquadrando le nuove proposte Intel Arc serie B (o Xe 2) che, come ampiamente anticipato dalla stessa azienda, guardano alla fascia medio/bassa del segmento consumer gaming; per essere chiari Intel paragona Arc B580 a una NVIDIA GeForce RTX 4060, quindi un prodotto che dovrebbe gestire senza problemi il gaming a 1080P con dettagli alti e ray-tracing (non spinto), padroneggiando senza problemi anche i giochi a risoluzione 1440P.

La sorella minore, Arc B570, di conseguenza si dovrebbe piazzare un gradino sotto, puntando invece a un altro prodotto molto diffuso nella fascia più economica, parliamo della AMD Radeon RX 7600 XT che avevamo testato qualche mese fa. Di questo però parleremo dopo, mentre andando subito al sodo, è evidente che lo scopo di Intel qui è di migliorare la precedente generazione Arc Alchemist, offrendo al contempo delle sostanziali novità, incremento delle prestazioni in ray-tracing e un ulteriore balzo in ottica efficienza.

Per giungere a questo obiettivo, l’architettura Intel Battlemage punta su diversi nuovi “elementi”, partendo dai nuovi Xe Core che garantiscono migliori prestazioni raster e in ray-tracing, passando al rinnovato AI engine Intel Xe Matrix Extensions, nonché alla tecnologia XeSS 2 che a sua volta è costituito da ulteriori tre funzionalità: XeSS Super Resolution, XeSS Frame Generation e Xe Low Latency.

Intel XeSS 2 è ormai molto più maturo rispetto agli esordi, supporta moltissimi giochi (oltre 150), e grazie all’upscaling basato sull’Intelligenza Artificiale ora permette di incrementare ulteriormente le prestazioni nei giochi, secondo Intel fino quasi quattro volte in alcuni scenari (titoli AAA soprattutto) rispetto alla risoluzione nativa. Prima di andare ulteriormente avanti, ricordiamo che l’architettura Xe2, o Battlemage, non sarà appannaggio dei prodotti desktop ma la ritroviamo già su alcuni processori (vedi Lunar Lake) e ovviamente sulle console portatili che sposano la nuova piattaforma mobile Intel.

Intel Arc B580 e Arc B570: cosa c’è sotto il cofano

Tornando alle protagoniste dell’annuncio di oggi, il nuovo SoC alla base di queste schede grafiche è l’Intel BMG-G21, un chip che nella sua configurazione di punta vanta un totale di 20 Xe Core di ultima generazione. Il nuovo Xe Core 2 di Intel è stato rivisto in molte delle sue componenti, cercando di ottimizzare su tutti i fronti, dal raster, al ray-tracing, passando per i carichi AI senza dimenticare la latenza e i consumi.

Ogni Xe Core 2a gen integra 8 Vector Engine a 512 Bit e 8 XMX Engine a 2.048 bit. Anche l’unità hardware destinata al ray-tracing è migliorata sensibilmente, mentre oltre ai 20 Xe Core, la configurazione della GPU prevede un massimo di 20 core per il ray-tracing, 160 XMX engine, 18 MB di cache L2 e un’interfaccia memoria a 192 bit. Quest’ultima caratteristica spiega anche i 12 GB di memoria GDDR6 in dotazione al modello di punta Arc B580, un quantitativo che in effetti può sposare al meglio il gaming a 1440P, soprattutto se ci abbiniamo la tecnologia XeSS 2.

Come anticipato sopra, la tecnologia di upscaling con AI Intel XeSS è migliorata sensibilmente, ampliando la compatibilità nei giochi e incrementando sensibilmente le prestazioni con questa seconda iterazione XeSS 2; quest’ultimo a sua volta può contare su contare su XeSS-SR (Super Resolution), XeSS FG (Frame Generator) e XeSS LL (Low Latency). Tale concentrato di tecnologie garantisce secondo Intel un netto incremento delle prestazioni, fino a 3,9 volte superiori se paragonate alla prima generazione di Intel XeSS.

Parlando invece di caratteristiche generali dei due modelli annunciati oggi, Arc B580 e Arc B570, il modello di punta utilizza 20 Xe Core, 20 Ray Tracing Core e 12 GB di VRAM GDDR6; la frequenza della GPU arriva a 2.670 MHz mentre il TDP è di appena 190 watt con singolo connettore di alimentazione PCI-E 8pin.

L’interfaccia, condivisa con il modello Arc B570, è di tipo PCI-E 4.0 x8, sicuramente dimensionata alle prestazioni di queste schede, mentre la piccola di casa Battlemage (B570) è leggermente meno potente visto che integra 18 Xe Core, 18 Ray Tracing Core e 10 GB di VRAM GDDR6; in questo caso la frequenza di clock scende a 2,5 GHz, così come il TDP che cala da 190 watt a soli 150 watt.

Le nuove GPU Intel supportano poi la decodifica AV1, HEVC, AVC, VP9 e XAVC-H, mentre riguardo l’output video sono presenti tre Display Port 2.1 (UHBR 13.5) e una HDMI 2.1. Prima di andare ulteriormente avanti però, diamo uno sguardo alle schede tecniche dettagliate dei due prodotti.

Scheda tecnica Intel Arc B580 e Intel Arc B570

Intel Arc B580

20 Core Xe

20 Core Ray Tracing

160 Engine AI XMX

12 GB di VRAM GDDR6

Bus memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 456 GB/s

Frequenza GPU 2.670 MHz

TDP 190 watt

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1 e 1x HDMI 2.1

Supporto Intel XeSS 2

Prezzo 249 dollari

Intel Arc B570

18 Core Xe

18 Core Ray Tracing

144 Engine AI XMX

10 GB di VRAM GDDR6

Bus memoria 162 bit

Larghezza di banda memoria 380 GB/s

Frequenza GPU 2.500 MHz

TDP 150 watt

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1 e 1x HDMI 2.1

Supporto Intel XeSS 2

Prezzo 219 dollari

Come vanno le nuove schede Intel Battlemage nei benchmark interni

Le novità delle schede grafiche Intel passano anche per le migliorie software, non solo con Intel XeSS 2, ma anche con un supporto migliorato a livello driver e un nuovo software di gestione, ottimizzato per monitorare e ottimizzare tutti i parametri della scheda grafica, overclock compreso. Parlando però di prestazioni pure, al momento con riferimento ai dati forniti da Intel, l’azienda dichiara che Arc B580 offre un incremento delle prestazioni medio del 24% rispetto alla Intel Arc A750, il tutto ovviamente con risultati variabili in base al titolo preso in esame.

Rispetto alla concorrenza invece, Intel dichiara che Arc B580 batte del 10% circa una NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB nel gaming a 1440P con dettagli Ultra; non è ben chiaro, ma parliamo di dati che si riferiscono a sessioni di test con XeSS 2 attivo (dove compatibile), mentre al momento non riusciamo a capire se i test con GeForce RTX 4060 siano stati condotti con DLSS o meno.

Detto questo, secondo Intel la sua Arc B580 batte la scheda NVIDIA anche in scenari con ray-tracing spinto (Ultra RT per la precisione), facendo lo stesso in altri ambiti come LLM. Inutile quasi ribadire che siamo di fronte a test interni e aspettiamo di provare la scheda per confermare o smentire tali dichiarazioni (vedremo).

Intel Arc Battlemage B580 e B570: disponibilità e prezzi delle nuove schede

Intel Arc B580 sarà disponibile dal 13 di dicembre a un prezzo di listino di 249 dollari, mentre Arc B570 arriverà solo il 16 di gennaio con un costo di 219 dollari. Le nuove schede grafiche Intel Arc Battlemage arriveranno sul mercato nella variante in Edizione Limitata Intel e attraverso diversi partner come Acer, ASRock, Gunnir, Maxsum, Onix e Sparkle. Al momento l’unico modello che abbiamo avvistato online è la ASROCK Arc A580 Challenger 8GB OC, disponibile su Amazon Italia a 277,80 euro.

Si tratta di un modello custom con design a doppia ventola e dual-slot, come del resto le varianti Intel, verosimilmente più spinta e con un design che probabilmente sposa di più i gusti dei gamer e delle build gaming.