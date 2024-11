In occasione della Settimana del Black Friday di Amazon iniziata giovedì scorso, vi abbiamo già parlato in vari articoli delle varie offerte disponibili, anche relative a smartwatch e sportwatch. Qui ci vogliamo però soffermare sui Garmin, su quelli più scontati e interessanti da comprare, visto che ce ne sono diversi e con ribassi significativi. Ecco tutto.

Smartwatch Garmin nuovo? Ce n’è per tutti i gusti su Amazon per il Black Friday

Il vero Black Friday 2024 è venerdì 29 novembre, come noto, ma Amazon ha già pubblicato le sue offerte valide fino alle ore 23:59 del 2 dicembre, giorno del Cyber Monday 2024 che concluderà questo periodo di promozioni. Anche gli smartwatch Garmin di cui vi parliamo oggi sono in sconto per l’occasione, ma è bene ricordare che non tutti resteranno disponibili per l’intera durata della promozione a causa degli eventuali esaurimenti delle scorte, piuttosto probabili considerando l’elevata richiesta.

Comunque, in questo articolo ne abbiamo selezionati alcuni da tenere in considerazione, a prezzi differenti e consigliabili per esigenze diverse. Garmin Fenix (ed epix) per i più sportivi, Venu e Vivoactive per chi cerca qualcosa di più economico e versatile, e Instinct per chi è alla ricerca di sportwatch più robusti e longevi, sia in termini di autonomia che di resistenza fisica vera e propria. Seguiteci che vi spieghiamo tutto.

Per i più sportivi: Garmin Fenix (o epix)

Iniziamo da una delle serie di smartwatch Garmin più rappresentative, Fenix, nello specifico, da un Garmin Fenix 7 Pro Solar disponibile in offerta su Amazon per il Black Friday a un ottimo prezzo, il più basso mai proposto dallo store: 600,99 euro.

Si tratta di uno sportwatch vero e proprio, dotato di uno schermo MiP LCD da 1,3″ touchscreen incastonato in una scocca robusta e resistente da 47 mm di diametro. È uno dei più completi dell’intera gamma di orologi del produttore sia dal punto di vista tecnico che da quello delle funzioni, solo di recente superato dalla nuova generazione di Garmin Fenix 8, tuttavia più costosa, con schermi AMOLED e con autonomia inferiore.

Garmin Fenix 7 Pro Solar, come indica il nome è dotato di una superficie sensibile alla luce solare che contribuisce ad aumentare l’autonomia, questione molto importante per uno sportwatch come lui, dedicato espressamente a sportivi esigenti, soprattutto a chi pratica sport all’aria aperta e attività di resistenza, dove l’autonomia e le tante funzioni sportive che integra fanno la differenza.

Oltre a Garmin Fenix 7 Pro Solar (cassa da 47 mm) in offerta a 600,99 euro, segnaliamo che ci sono anche i modelli Fenix 7S Pro Solar (da 43 mm) scontato a 569,89 euro e il più grande (da 51 mm) Garmin Fenix 7X Pro Solar a 699 euro. Prezzi interessanti anche per i Garmin epix Pro (Gen 2), una sorta di Fenix 7 Pro ma con schermi AMOLED al posto dei MiP, che vi elenchiamo qui di seguito e che vedete nell’immagine sopra.

Garmin Venu 3S e Vivoactive 5: (abbastanza) economici e smart

Sono più economici, meno ingombranti e più adatti alla maggior parte delle persone Garmin Venu 3S e Garmin Vivoactive 5, due smartwatch molto interessanti del produttore, ma molto diversi dai menzionati. Li abbiamo provati entrambi, con soddisfazione, ma non aspettatevi l’autonomia, i materiali e le tantissime funzioni sportive approfondite dei Fenix ed epix.

Sono entrambi degli smartwatch dotati di schermi AMOLED da 1,2″: la cassa di Garmin Venu 3S è da 41 mm di diametro, quella di Garmin Vivoactive 5 da 42 mm. Sono infatti adatti ai polsi minuti e a chi preferisce indossare smartwatch dalle dimensioni contenute, pur senza rinunciare a schermi abbastanza grandi e leggibili e a livelli di autonomia di circa una settimana o poco più.

Essendo pur sempre dei Garmin, le funzioni sportive non mancano, come quelle per la salute e per il monitoraggio dei parametri vitali, con Venu 3S che ha anche alcune funzioni smart vere e proprie, come la possibilità di interagire con gli assistenti virtuali e di rispondere alle chiamate in vivavoce grazie ad altoparlante e microfono integrati.

Nell’immagine Garmin Venu 3

Garmin Venu 3S costa 399 euro in occasione del Black Friday di Amazon, mentre Garmin Vivoactive 5 è in sconto a 227,89 euro, prezzi, entrambi, leggermente diversi a seconda della colorazione scelta.

Sportwatch rugged: Garmin Instinct 2X Solar

Schermo in bianco e nero, design da rugged super robusto, autonomia infinita. Sono queste le principali caratteristiche di Garmin Instinct 2X Solar, uno sportwatch decisamente particolare che punta tutto sulla resistenza e la durevolezza, sia per i materiali con i quali è stato costruito, che per l’autonomia che è in grado di promettere, potenzialmente infinita grazie alla ricarica solare.

Si tratta di un orologio dotato di uno schermo monocromatico da 1,1 pollici di tipo MiP LCD. La versione che vi segnaliamo è la più grande, con cassa da 50 mm, orologio dotato di varie funzioni sportive (di numero inferiore ai Fenix ed epix citati, ma in linea con i Vivoactive e Venu), e di alcune funzioni smart, compresi i pagamenti contactless con Garmin Pay e le notifiche smart del telefono, funzioni non scontate considerando la tipologia di prodotto.

Per il Black Friday di Amazon Garmin Instinct 2X Solar è disponibile in sconto a 311,99 euro nella versione grafite, mentre nelle altre colorazioni e versioni costa leggermente di più. A seguire, ve ne linkiamo un paio.

Per inciso, salvo esaurimenti delle scorte, vi ricordiamo che i Garmin e tutti gli altri prodotti in sconto sono in vigore fino alle ore 23:59 di lunedì 2 dicembre 2024.

Tutti i prodotti in offerta per la Settimana del Black Friday di Amazon

