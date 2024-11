È iniziata ieri la Settimana del Black Friday di Amazon, periodo di sconti che terminerà lunedì 2 dicembre (giorno del Cyber Monday 2024) un periodo ricco di offerte, anche sulle smart TV. Qui ci soffermiamo proprio su queste ultime, di cui vi proponiamo una selezione con le più interessanti e scontate da tenere in considerazione.

Le smart TV più scontate della Settimana del Black Friday di Amazon

Come premesso, dopo una serie di articoli utili sulle promozioni in corso durante il Black Friday di Amazon, a seguire trovate la selezione delle offerte sulle smart TV, sia economiche che costose, le più scontate che potete trovare su Amazon.

Nonostante le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon siano in vigore fino al 2 dicembre (compreso), è bene ricordare che non tutti i prodotti resteranno disponibili per l’intera durata della promozione, in particolare quelli più scontati e desiderati che, con tutta probabilità, termineranno nel giro di poco tempo. Per questo motivo, nel caso in cui trovaste ciò che fa al caso vostro, non pensateci troppo.

Le altre offerte di Amazon della Settimana del Black Friday, periodo di sconti in vigore fino alle ore 23:59 di lunedì 2 dicembre 2024 e che continueremo a seguire nei prossimi giorni proponendovi i prodotti più interessanti da tenere in considerazione, le potete trovare anche direttamente qui sotto nella pagina dedicata di Amazon.

