Quest’anno il Black Friday 2024 sembra generare un po’ di confusione: sarà giovedì 21 novembre, venerdì 22 novembre o il tradizionale venerdì 29 novembre? La risposta è semplice: la vera giornata del Black Friday resta sempre e solo una, e le sue origini ne confermano l’unicità. Allora perché Amazon (e non solo) comunicano che le offerte del Black Friday iniziano già il 21 novembre 2024? Cosa bisogna sapere per approfittare dei migliori sconti del Black Friday?

In questa guida pratica, vi spiegheremo tutto quello che c’è da sapere per affrontare al meglio uno degli eventi di shopping più attesi dell’anno, senza perdervi le offerte migliori.

Quando sarà il Black Friday 2024

La data del Black Friday varia ogni anno, poiché segue il calendario del Giorno del Ringraziamento in quanto cade sempre il giorno successivo. Nel 2024, la ricorrenza cade il 28 novembre di conseguenza il giorno del Black Friday è il 29 novembre. Tuttavia, alcuni grandi rivenditori, come Amazon, hanno iniziato a estendere il periodo di sconti a più giorni. Quest’anno, Amazon ha deciso di anticipare le promozioni al 21 novembre, prolungandole fino al 2 dicembre, includendo così anche il Cyber Monday.

È importante non confondere il vero Black Friday, che resta il 29 novembre, con l’intero periodo promozionale, che invece abbraccia più giorni di sconti.

Amazon, uno dei protagonisti principali del Black Friday, darà il via alle sue offerte il 21 novembre 2024 alle 00:00, prolungandole fino al 2 dicembre 2024 alle 23:59. Ecco i punti principali da tenere a mente:

Le offerte più interessanti saranno disponibili già dalla mezzanotte del 21 novembre.

Durante il periodo promozionale, potrebbero esserci ulteriori ribassi su prodotti già in offerta.

Non aspettate il 29 novembre per acquistare: le offerte migliori potrebbero terminare prima.

Ogni giorno saranno disponibili 8-12 Offerte WOW, valide dalle 8:45 alle 23:45, con un tema specifico per ciascuna giornata.

Quali altri negozi partecipano al Black Friday?

Oltre ad Amazon, anche grandi catene come Unieuro, MediaWorld, eBay ed Euronics saranno della partita. Basandoci sugli anni precedenti, possiamo aspettarci promozioni interessanti nei weekend tra il 22 e il 24 novembre e tra il 29 novembre e il 2 dicembre.

Per esempio, eBay potrebbe lanciare un coupon speciale già dal 25 novembre, offrendo sconti extra sui prodotti in promozione.

Cosa acquistare durante il Black Friday 2024?

Se siete indecisi su cosa acquistare, ecco alcune categorie di prodotti che andranno sicuramente in sconto:

Come seguire le offerte del Black Friday 2024?

Per non perdervi le occasioni migliori, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri canali social dedicati, che offrono aggiornamenti in tempo reale e segnalano le offerte più interessanti, potete anche attivare le notifiche. Eccoli:

Inoltre, se sapete già cosa vi interessa acquistare, potete seguire i nostri articoli dedicati. Saranno aggiornati giorno per giorno con le offerte più interessanti disponibili, divise per categoria:

Offerte per categoria