La settimana del Black Friday targata Amazon ci offre un sacco di spunti per aggiornare le nostre postazioni PC da gaming e da lavoro; dalle componenti hardware ai monitor, passando alle periferiche, i prodotti in promozione sono davvero tanti e anche per quanto riguarda i router abbiamo scovato interessanti offerte che vi permettono di risparmiare sostanzialmente sul costo finale, il tutto senza sacrificare qualità e prestazioni.

Anche in questo caso si spazia dalla fascia alta, con i modelli di router più blasonati e destinati ai gamer, arrivando alle soluzioni più “essenziali” ma non per questo da escludere, anzi solitamente più indicate per la maggior parte dell’utenza consumer.

I migliori router in sconto su Amazon per il Black Friday 2024

Quella che trovate a seguire è una selezione dei migliori ruoter e periferiche per il networking tra le centinaia di prodotti in offerta in queste ore su Amazon per il Black Friday. Come al solito vi consigliamo di essere molto decisi e rapidi nella scelta e nell’acquisto, soprattutto per alcuni dei modelli di ruoter più recenti che, inutile dirlo, potrebbero andare a ruba (in primis le soluzioni WiFi 7).

