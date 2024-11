Attraverso un comunicato stampa, Apple ha da poco annunciato la disponibilità di nuovi aggiornamenti per Final Cut Pro e Logic Pro, le app dedicate ai creatori di contenuti video e di musica, sia sui computer Mac che sugli iPad.

Le novità implementate dal colosso di Cupertino sono tantissime e molte sfruttano l’intelligenza artificiale. Cio sono novità anche per Final Cut Camera, disponibili tramite un aggiornamento dell’app disponibile per gli iPhone. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple aggiorna Final Cut Pro, Logic Pro e Final Cut Camera

Come anticipato in apertura, Apple ha da poco rilasciato nuovi aggiornamenti per le proprie app dedicate ai creativi, ovvero Final Cut Pro, Logic Pro e Final Cut Camera su tutte le piattaforme per cui sono disponibili.

Prima di raccontarvi le novità di questi aggiornamenti, riportiamo le parole di Brent Chiu-Watson, direttore senior del dipartimento Worldwide Product Marketing for Apps presso Apple:

Le nostre app creative offrono agli artisti, produttori, registi e editor di tutto il mondo gli strumenti necessari per esprimere se stessi e realizzare la propria visione artistica. Grazie alla potenza del chip Apple silicon e alle capacità di apprendimento automatico all’avanguardia, Final Cut Pro e Logic Pro sono più veloci e intelligenti che mai. Questi ultimi aggiornamenti offrono ai professionisti creativi più interpretazioni stilistiche da esplorare, sia con mascherature raffinate per la color grading che con straordinari processi audio, e maggiore versatilità ed efficienza nei loro flussi di lavoro.

Final Cut Pro per Mac: le novità della versione 11

Partiamo con la rassegna delle novità dall’app che ha ricevuto l’aggiornamento più corposo: parliamo di Final Cut Pro per Mac, l’app per il montaggio video, che arriva alla versione 11. Con questa versione, vengono introdotte tante novità, alcune delle quali sono potenziate dall’intelligenza artificiale.

La Maschera magnetica è un nuovo strumento che consente agli utenti di isolare persone e oggetti presenti in una clip video senza la necessità di ricorrere a un green screen o ad altri stratagemmi. Per fare tutto ciò, sfrutta le potenzialità del Neural Engine presente nei chip Apple Silicon.

La Trascrizione in sottotitoli, disponibile solo sui computer Mac con chip Apple Silicon e macOS 15 Sequoia, si preoccupa di generare automaticamente i sottotitoli a una clip video tramite un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), addestrato da Apple per trascrivere l’audio parlato.

La versione 11 di Final Cut Pro per Mac introduce anche il supporto al montaggio dei video spaziali. Questa novità, pensata per i contenuti da riprodurre sul visore Apple Vision Pro, permette di editare clip acquisite con il visore, con gli iPhone 15 Pro, con gli iPhone 16 o con l’obiettivo RF-S7.8mm F4 STM DUAL abbinato a una EOS R7 di Canon.

Gli editor possono importare filmati, aggiungere effetti, apportare correzioni al colore, implementare titoli. Inoltre, la schermata di editing prevede varie modalità di visualizzazione (anche occhio singolo).

Oltre alle tre “grosse” novità, la versione 11 di Final Cut Pro per Mac introduce anche altre piccole novità:

Riduci il disordine nel browser nascondendo automaticamente le clip originali quando crei clip sincronizzate o multicamera.

Usa lo zoom verticale per adattare le altezze dei clip alla timeline.

Accelera il flusso creativo con i nuovi effetti di Picture in Picture e Callout.

Crea sorprendenti rivelazioni visive con le nuove transizioni modulari.

Aumenta l’efficienza con le nuove abbreviazioni da tastiera per le attività più comuni nel browser e nella timeline.

Installa le estensioni multimediali di terze parti per supportare la riproduzione e l’editing di un maggior numero di formati video. (Richiede macOS 15 Sequoia o versione successiva).

Final Cut Pro per iPad: le novità della versione 2.1

Pur risultando decisamente meno corposo rispetto all’aggiornamento disponibile nella versione per computer Mac, il nuovo Final Cut Pro 2.1 per iPad introduce comunque tante piccole novità che semplificano la vita ai creatori video.

Aggiungi animazioni personalizzate a “Disegno in tempo reale” ai tuoi video con i nuovi inchiostri acquerello, matita, penna stilografica e linea uniforme.

Migliora automaticamente il colore, il bilanciamento del colore, il contrasto e la luminosità di video o immagini fisse utilizzando un potente e innovativo effetto per ottimizzare luce e colore, basato sull’apprendimento automatico.

Metti in evidenza i contenuti visivi con i nuovi effetti per modificare l’inquadratura, aggiungere sovrapposizioni video con transizioni modulari e perfezionare i contenuti con ancora più preset per gradazioni di colore e colonne sonore.

Modifica i file multimediali con alta frequenza di fotogrammi con il supporto della timeline per impostazioni da 90, 100 e 120 fps.

Ricevi un feedback aptico immediato mentre modifichi e ti sposti nei tuoi progetti con Apple Pencil Pro.

Aumenta l‘efficienza con le nuove abbreviazioni da tastiera per svolgere le attività più comuni nel browser e nella timeline.

Regola in modo dinamico le dimensioni e la posizione del visore in modalità PiP (Picture in Picture).

Logic Pro si aggiorna: le novità delle nuove versioni per Mac e iPad

Passiamo ora a Logic Pro, l’app che si configura come alleato per la scrittura di canzoni, la creazione di beat, la produzione e il mixaggio della musica. La novità più grande dell’aggiornamento, sia per Mac che per iPad, è rappresentata dal nuovo plug-in Quantec Room Simulator, così descritto dal musicista Peter Gabriel:

“Il Quantec Room Simulator è stato un elemento chiave del mio sound per molti anni, apparendo in dischi come Passion e Us. L’ho anche usato per costruire droni armonici per iniziare il mio set dal vivo, che poi si è evoluto in canzoni come ‘Across the River’. È meraviglioso che Apple stia riportando in vita il Quantec QRS come plug-in per gli utenti Logic Pro in tutto il mondo”.

Adesso riepiloghiamo le novità dell’aggiornamento, partendo da quelle che troviamo sia su Logic Pro 11.1 per Mac che su Logic Pro 2.1 per iPad:

Simulatore di ambiente Quantec

Accedi all’unica autentica riproduzione dell’hardware disponibile come plugin, creata utilizzando gli schemi, gli algoritmi e il codice originali del fondatore e inventore di Quantec, Wolfgang Buchleitner. Aggiungi il leggendario suono del riverbero hardware di Quantec QRS e Quantec Yardstick, la simulazione di ambiente acusticamente più accurata mai realizzata. Seleziona il modello vintage Quantec QRS per aggiungere uno spazio acustico naturale alla tua musica conservandone il carattere sonoro. Scegli Quantec Yardstick con i suoi algoritmi di simulazione di ambiente migliorati per modellare in modo più accurato spazi acustici con maggiore chiarezza e più dettagli.

Libreria di suoni

Scarica il nuovo pacchetto di suoni “Melodie modulari” e scopri centinaia di loop realizzati da sintetizzatori hardware con cavi patch e una raccolta di patch di sintetizzatore Alchemy creati meticolosamente per te.

Miglioramenti

Trascina i channel strip per organizzare il layout del mixer. Invia il tuo mix direttamente a Memo Vocali per ascoltarne un’anteprima su iPhone, iPad o Apple Watch.



Ora, riportiamo le novità esclusive della versione 11.1 di Logic Pro per Mac:

Ricerca dei plugin Trova e aggiungi qualsiasi plugin direttamente dall’apposito menu. Utilizza i comandi da tastiera per cercare e aggiungere rapidamente i plugin, senza fare clic su un channel strip. Cerca facilmente per categoria, per nome dell’azienda o persino una parte del nome del plugin.

Miglioramenti Fai clic tenendo premuto il tasto Comando su qualsiasi slot per rimuovere rapidamente i plugin. Imposta rapidamente l’input, l’output, la sorgente del sidechain o l’instradamento dei bus utilizzando la ricerca integrata nel menu. Utilizza i comandi da tastiera per spostare le selezioni dello strumento Marquee in tutte le direzioni per una modifica più veloce.



Infine, riportiamo le novità esclusive della versione 2.1 di Logic Pro per iPad:

Browser suoni: cartelle di campioni

Accedi alla tua raccolta personale di campioni direttamente dal browser suoni integrato di Logic. Aggiungi cartelle di campioni da iPad, da unità esterne e da iCloud Drive. Usa più cartelle per ottenere una vista organizzata dei tuoi campioni preferiti. Comprimi cartelle annidate complesse di campioni in un singolo elenco di facile navigazione. Ascolta le anteprime dei campioni, quindi trascinali e rilasciali per creare kit di percussioni e strumenti o per aggiungerli direttamente a una traccia.



Le novità di Final Cut Camera 1.1 per iPhone

Spostiamoci adesso a Final Cut Camera, l’app disponibile per iPhone che funge da regia per Final Cut Pro. L’app raggiunge la versione 1.1 e implementa le seguenti novità:

Vedi un’anteprima del tuo video Log in SDR o HDR con tutta la vivacità della scena originale abilitando le LUT di Apple Log durante la registrazione. (Richiede iPhone 15 Pro o modelli successivi).

Registra in Log e HEVC per maggiori flessibilità e intervallo dinamico, uniti ai file di dimensioni ridotte. (Richiede iPhone 15 Pro o versioni successive).

Acquisisci video 4K di alta qualità fino a 120 fps con uno gli iPhone 16 Pro.

Componi i video con precisione utilizzando la livella con gli indicatori di inclinazione e rotazione oppure i mirini per gli scatti dall’alto.

Disponibilità, prezzi e compatibilità

Gli aggiornamenti di Final Cut Pro e Logic Pro per computer Mac sono già disponibili tramite App Store, in forma gratuita per i già clienti; per i nuovi clienti, invece, il prezzo è di 349,99 euro per Final Cut Pro e di 229,99 euro per Logic Pro. Sul fronte della compatibilità:

Final Cut Pro 11 per Mac richiede macOS 14.6 Sonoma o versioni successive di macOS, un minimo di 8 GB di RAM e 5,9 GB di spazio di archiviazione disponibile; alcune funzionalità sono limitate ai computer Mac con chip Apple Silicon e macOS 15 Sequoia.

richiede macOS 14.6 Sonoma o versioni successive di macOS, un minimo di di RAM e di spazio di archiviazione disponibile; alcune funzionalità sono limitate ai computer Mac con chip Apple Silicon e macOS 15 Sequoia. Logic Pro 11.1 per Mac richiede macOS 14.4 Sonoma o versioni successive di macOS, e 6 GB (installazione minima) o 72 GB (installazione completa della libreria suoni) di spazio di archiviazione disponibile.

Gli aggiornamenti di Final Cut Pro e Logic Pro per iPad sono già disponibili tramite App Store, in forma gratuita per i già clienti; per i nuovi clienti, invece, è previsto un abbonamento che, in entrambi i casi, prevede una prova gratuita di un mese e poi ha un canone di 4,99 euro/mese o 49,00 euro/anno. Sul fronte della compatibilità:

Infine, Final Cut Camera è già disponibile su iPhone e iPad come applicazione gratuita attraverso l’App Store. La nuova app, la cui pagina sullo store è raggiungibile tramite questo link, è compatibile con tutti gli iPhone che eseguono almeno iOS 17.6.