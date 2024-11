Sono passati poco più di due anni dal lancio del piano di Netflix con la pubblicità, arrivato in Italia a inizio novembre 2022, l’abbonamento più economico dei tre disponibili attualmente. Non è per questo secondo anniversario che l’azienda lo festeggia, ma soprattutto per il successo che sta riscontrando, piano scelto da più del 50% dei nuovi iscritti a Netflix.

Sono più di 70 i milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo che utilizzano il piano di Netflix con la pubblicità, ha fatto sapere oggi l’azienda in una nota, abbonamento che in Italia costa 6,99 euro al mese, circa la metà della versione Standard, disponibile a 13,99 euro al mese, e quasi un terzo dell’abbonamento Premium da 19,99 euro al mese, piani, tutti e tre, che sono aumentati di prezzo il mese scorso.

Fra le altre cose, nella nota menzionata, Netflix ha comunicato vari dettagli relativi alle campagne promozionali e ai relativi traguardi raggiunti e i programmi di miglioramento utili sia per ottimizzare i dati per le aziende partner che per l’implementazione del sistema di pubblicità stesso.

In questi due anni Netflix ha arricchito anche i servizi inclusi nel piano Standard con pubblicità che, seppur più costoso rispetto ai 5,49 euro al mese necessari per abbonarsi fino a poche settimane fa, dalla risoluzione HD è passato al Full HD, ha introdotto l’opzione per scaricare i contenuti, su due dispositivi, come sono due quelli su cui è possibile guardare contemporaneamente i contenuti del servizio, se appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Il motivo di tale successo si spiega per il fatto che il più costoso abbonamento Standard senza pubblicità, rispetto a quest’ultimo offre gli stessi servizi e alcuni contenuti in meno, ma al doppio del prezzo, differenza che molti reputano troppo grande, specie con la rimozione del piano “Base”, quello più economico da 7,99 euro al mese che Netflix eliminò poco più di un anno fa.

Per vedere Netflix, dunque, ben 70 milioni di persone hanno scelto l’abbonamento meno costoso che, pur con qualche limitazione e annuncio pubblicitario inframezzato nei contenuti ogni tanto, è più accessibile e appetibile rispetto agli altri due piani rimasti, evidentemente.