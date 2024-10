Ieri Disney+, oggi Netflix. Che i servizi di streaming costino sempre di più è cosa nota, come era noto pure che Netflix stesse per introdurre nuovi rincari in vari mercati, fra cui, sì, c’è anche il nostro. In occasione della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre del 2024, positivi per ricavi, utili e numero di abbonati paganti, Netflix ha aumentato i prezzi di tutti e tre gli abbonamenti, aumenti che sono in vigore già da oggi, venerdì 18 ottobre.

“All’inizio di questo mese, abbiamo aumentato i prezzi in alcuni paesi in EMEA (acronimo dell’inglese Europe, Middle East, and Africa, ndr) e in Giappone, da domani (cioè oggi, 18 ottobre) aumenteremo i prezzi in Spagna e Italia” si legge nella lettera agli investitori pubblicata ieri dall’azienda.

Altri rincari per Netflix: i nuovi prezzi degli abbonamenti in Italia

Dunque, Netflix ora costa di più in Italia, indipendentemente dal piano di abbonamento scelto. Il piano Standard costa 1 euro in più al mese, il prezzo mensile dello Standard con Pubblicità aumenta di 1,50 euro, di ben 2 euro l’abbonamento Premium:

l’abbonamento di Netflix Standard con pubblicità ora costa 6,99 euro al mese (5,49 euro al mese fino a ieri);

ora costa (5,49 euro al mese fino a ieri); l’abbonamento di Netflix Standard ora costa 13,99 euro al mese (12,99 euro al mese fino a ieri);

ora costa (12,99 euro al mese fino a ieri); l’abbonamento di Netflix Premium ora costa 19,99 euro al mese (17,99 euro al mese fino a ieri).

Non si segnalano invece rincari per l’opzione che permette di aggiungere utenti extra, disponibile ancora a 4,99 euro al mese.

Come anticipato, questi nuovi prezzi sono in vigore da oggi, venerdì 18 ottobre, rincari che riguarderanno a partire da domani, 19 ottobre, anche le persone già abbonate a Netflix, le quali verranno informate del cambiamento tramite email.

Com’è andato l’ultimo trimestre di Netflix

Bene, come anticipato. Rincari a parte, nel terzo trimestre del 2024 Netflix ha riportato di aver registrato circa 5,07 milioni nuovi abbonati paganti che, complessivamente, ammontano a 282,72 milioni, il 14,4% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Rispetto a un anno fa, ma anche a paragone dei tre trimestri precedenti, la crescita dei clienti è inferiore, nonostante il totale di abbonati a Netflix sia ancora in crescita. Complessivamente sarebbero più di 600 i milioni di spettatori in tutto il mondo, considerando anche chi guarda Netflix senza pagare direttamente.

Sono positivi anche i ricavi del terzo trimestre del 2024, pari a 9,825 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto a un anno fa, come cresce anche l’utile netto, salito del 41% a 2,36 miliardi di dollari. Tirando le somme, è stato un ottimo trimestre, con numeri superiori alle previsioni e alle aspettative di Wall Street per i parametri più importanti.