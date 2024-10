Lo scorso 15 ottobre, senza troppo clamore ma affidandosi a un mero comunicato stampa, Apple ha presentato ufficialmente la nuova generazione del tablet compatto iPad mini con chip A17 Pro.

Il “genio molto alla mano”, come definito dal colosso di Cupertino, è stato disponibile al preordine sin dal momento della presentazione, mentre l’inizio delle vendite era in programma per oggi, mercoledì 23 ottobre 2024: così è stato, ora l’ultimo arrivato della famiglia iPad è acquistabile anche in Italia. Apple ha anche rilasciato iPadOS 18.0.1 per l’ultimo arrivato.

iPad mini 2024 è acquistabile in Italia

Come anticipato in apertura, e nel rispetto delle previsioni, il nuovo iPad mini 2024 con chip A17 Pro è disponibile all’acquisto da oggi, 23 ottobre 2024, anche in Italia. Oltre che su Apple Store, il dispositivo può essere acquistato con disponibilità immediata anche su Amazon.

Sono quattro le colorazioni disponibili (Azzurro, Galassia, Grigio siderale e Viola), due le versioni (Solo Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular) e tre i tagli di memoria (128, 256 o 512 GB). Ecco i prezzi di listino e il link all’acquisto su Amazon:

iPad mini (A17 Pro) versione Wi-Fi Taglio da 128 GB al prezzo di 609 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 739 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 989 euro

iPad mini (A17 Pro) versione Wi-Fi + Cellular Taglio da 128 GB al prezzo di 779 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 909 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1159 euro

iPad mini 2024 in pillole

Anche per iPad mini 2024, Apple ha deciso di mantenere il design compatto e leggero tipico dei modelli precedenti, concentrando le novità sul fronte dell’hardware interno e del software.

Il cuore del dispositivo è il potente chip A17 Pro, lo stesso presente negli iPhone 15 Pro, che garantisce prestazioni notevolmente migliorate rispetto al chip presente sul modello precedente (ovvero l’A15 Bionic): ciò si traduce in un’esperienza utente più fluida, in una maggiore velocità nell’esecuzione delle app e nel supporto alle funzionalità di Apple Intelligence.

Oltre al nuovo chip, iPad mini 2024 offre una maggiore capacità di storage, abbandonando il taglio da 64 GB e spingendosi fino a quello da 512 GB. Inoltre, è stato migliorato il comparto fotografico, con nuovi sensori che offrono una qualità delle immagini superiore e funzionalità avanzate come lo Smart HDR 4.

Specifiche tecniche - iPad mini 2024: Dimensioni: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm

x x Peso: 293 g (Wi-Fi) e 297 g (Wi-Fi + Cellular)

(Wi-Fi) e (Wi-Fi + Cellular) Display: IPS LCD da 8,3″ con risoluzione 2266 x 1488 pixel

da con risoluzione x SoC: Apple A17 Pro (3 nm)

(3 nm) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB

, o Fotocamera posteriore: 12 MP

Fotocamera anteriore: 12 MP

Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , USB-C , 5G (via eSIM) e GPS solo su modelli Wi-Fi + Cellular

(802.11 ax), , , (via eSIM) e solo su modelli Wi-Fi + Cellular Lettore delle impronte digitali: Touch ID

Batteria: LiPo da 5078 mAh Ricarica tramite porta USB-C

da Sistema operativo: iPadOS 18

Apple ha rilasciato iPadOS 18.0.1 per il nuovo iPad mini

Nella giornata di ieri, Apple ha rilasciato un aggiornamento software per preparare al debutto il nuovo tablet compatto: iPad mini con A17 Pro ha ricevuto iPadOS 18.0.1 tramite la build 22A8380.

In questo modo, sin dal debutto, il più recente modello di iPad potrà pareggiare i conti con gli altri modelli, già aggiornati a questa versione di iPadOS all’inizio del mese, e attendere il rilascio di iPadOS 18.1, attualmente disponibile come Release Candidate, che arriverà la prossima settimana.