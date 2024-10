La scorsa settimana Apple ha lanciato la nuova generazione di iPad mini, deludendo coloro che desideravano l’arrivo anche di una nuova versione base del tablet dell’azienda, sebbene non vi fossero molte speranze da questo punto di vista.

A quanto pare, il colosso di Cupertino ha deciso di non aggiornare il modello base di iPad, la cui ultima generazione ha oramai più di due anni e inizia a sentire l’avanzare del tempo.

Quando potrebbe arrivare iPad 11

Nel corso degli anni il modello base di iPad è stato quello usato da Apple per soddisfare determinate categorie di utenti, in particolare quelle del settore dell’istruzione, rinunciando a puntare su una dotazione di fascia alta e optando per scelte di design meno all’avanguardia.

Con la decima generazione il modello base di iPad è stato “rivoluzionato” nel design, divenendo un prodotto più moderno e accattivante, con il supporto USB Type-C e colori vivaci, pur con la rinuncia al processore più recente (i suoi utenti devono “accontentarsi” del chip Apple A14).

Probabilmente potrebbe essere proprio il processore la ragione per cui il colosso di Cupertino non ha lanciato la nuova generazione del modello base di iPad, in quanto l’azienda pare non voglia più immettere sul mercato prodotti non compatibili con Apple Intelligence ed Apple A16 (ossia la CPU che sarebbe stata scelta per la nuova generazione del tablet) non supporta la suite di intelligenza artificiale.

A questo punto per iPad 11 probabilmente ci sarà da pazientare ancora un anno: il prossimo autunno, infatti, Apple avrà già lanciato iPhone 17 e il colosso di Cupertino potrebbe usare il processore Apple A18 sul nuovo tablet base, garantendo così agli utenti anche il supporto ad Apple Intelligence.

Fino a quel momento, continuerà a vendere iPad 10, un dispositivo la cui dotazione hardware è oramai un po’ datata e per la quale il supporto software nel lungo termine potrebbe divenire un problema.