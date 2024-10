A quasi due anni dalla presentazione del modello più recente e completo di Kindle, quello con la penna, Amazon oggi ha aggiornato la propria serie di e-book reader con diverse novità. C’è Colorsoft, il primo Kindle a colori, ma anche una nuova colorazione Verde Matcha per il modello più economico Kindle, oltre alle versioni aggiornate dello Scribe citato e di Paperwhite, il modello più venduto fra i lettori di ebook di Amazon. Eccone una panoramica con le principali caratteristiche, le funzioni e le informazioni sui prezzi e sulla disponibilità.

Amazon aggiorna la serie Kindle con varie novità

Kindle Colorsoft, il Kindle a colori

Iniziamo da Kindle Colorsoft, la novità più rilevante sia perché è il primo Kindle a colori, sia perché si tratta di un modello tutto nuovo. È un ebook reader dotato di uno schermo e-ink a colori, nitidi e simili a quelli visibili su carta, schermo che può contare anche su una luce a LED che ne migliora la resa e aumenta la luminosità senza alterarne i dettagli, specifica Amazon.

Per il resto, Kindle Colorsoft permette agli utenti di scegliere fra due opzioni di colore, standard e vibrante, promette fino a 8 settimane di autonomia con una carica, supporta la ricarica wireless, è resistente all’acqua e offre molte delle funzioni presenti sugli altri modelli di Kindle, fra cui la luce frontale autoregolante, elevati livelli di contrasto e una buona velocità di rotazione delle pagine.

Rispetto a questi ultimi, come intuibile, i colori permettono di apprezzare meglio le copertine dei libri e delle riviste e qualsiasi altra foto o immagine presente negli ebook. E, altrettanto importante, la presenza dei colori non dovrebbe compromettere l’esperienza di lettura, stando a quanto dichiarato da Amazon.

Il “nuovo” Kindle Scribe

È il Kindle più costoso e ricco di funzionalità, soprattutto perché dotato di uno schermo sensibile anche agli input delle penne, utili per scrivere note, liste di cose da fare, evidenziare testi e altro. Il nuovo modello di Kindle Scribe presentato oggi da Amazon è equipaggiato con lo stesso schermo della generazione precedente, ora abbracciato da bordi bianchi e da una superficie liscia.

Fra le novità, segnaliamo la Penna Premium, una delle due opzioni insieme alla più economica Penna Basic, che ha una punta diversa con una gomma più morbida, e Active Canvas, una funzione che consente di scrivere direttamente nelle pagine del libro, annotazioni che diventano parte degli stessi ebook e che sono adattabili anche per stile e dimensioni.

Kindle Paperwhite è più veloce e con uno schermo migliore

Affinamenti anche per il modello di Kindle più venduto di sempre, un dispositivo presentato da Amazon dodici anni fa e che, in questa nuova versione 2024 diventa più veloce. Il nuovo Kindle Paperwhite si presenta con uno schermo un po’ più grande rispetto alla generazione precedente (7″ invece di 6,8″) e capace di far risaltare meglio il testo e le immagini, grazie alla presenza di un transistor a film sottile di ossido che, secondo Amazon, garantisce il più alto rapporto di contrasto di qualsiasi altro Kindle.

Migliora rispetto al modello precedente anche in termini di velocità, percepibile sia consultando la libreria e il Kindle Store, che ruotando le pagine degli ebook, rotazione più veloce del 25% rispetto al vecchio modello. Per il resto, il nuovo Kindle Paperwhite 2024 è resistente all’acqua, dotato di 16 o 32 GB di memoria (nella versione Signature Edition) ed equipaggiato con una batteria che, secondo Amazon, garantisce fino a tre mesi di autonomia con una singola carica.

Prezzi e disponibilità dei nuovi Kindle 2024

I modelli più economici Kindle, ora acquistabile anche nel nuovo colore citato Verde Matcha (presente nella galleria qui sopra) e Kindle Paperwhite sono già disponibili sul mercato italiano. Mentre Kindle Colorsoft (Signature Edition) lo sarà dal 30 ottobre, dal 4 dicembre il nuovo Kindle Scribe, entrambi acquistabili in preordine.

A seguire i prezzi e i link per comprarli o ordinarli su Amazon, dispositivi che, a seconda dei modelli, sono disponibili in più versioni:

Ricordiamo che per tutti i dispositivi Kindle è incluso l’abbonamento a Kindle Unlimited per tre mesi, servizio di Amazon che dà accesso a milioni di libri e a varie riviste dal proprio dispositivo Amazon Kindle e dall’app Kindle per smartphone e tablet, sia Android che iOS/iPadOS. Al termine dei 3 mesi gratuiti l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, rinnovo che è in ogni caso possibile annullare anche prima della scadenza, per inciso.