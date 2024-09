Le novità Amazon Prime Video di ottobre 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese autunnale (anche con la prova gratuita), nel quale ricade la Festa delle Offerte Prime.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a ottobre 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

House of Spoils (original)

Apriamo le novità Prime Video di ottobre 2024 con House of Spoils, film originale che segue la storia di un’ambiziosa chef (Ariana DeBose), che apre il suo primo ristorante in una proprietà isolata. La donna deve fare i conti con il caos in cucina, un ambiguo investitore, forti dubbi sulle proprie capacità e soprattutto con il potente spirito del precedente proprietario della tenuta che minaccia di sabotarla alla prima occasione. Un thriller psicologico intenso e appassionante che farà battere il cuore a mille e al contempo venire l’acquolina in bocca.

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di House of Spoils.

Challengers

Cambiamo completamente genere perché da non perdere questo mese sul servizio di Amazon c’è Challengers, pellicola diretta da Luca Guadagnino con Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor. Il film racconta la storia di Tashi, una campionessa di tennis divenuta nel tempo allenatrice. La donna sta cercando di fare di suo marito Art una promessa del tennis, ma dopo la sconfitta in un incontro importante, l’uomo si ritrova a gareggiare in un torneo di seconda fascia. Tra i suoi sfidanti c’è anche Patrick, ex fidanzato di Tashi e un tempo migliore amico di Art. Mentre il loro passato insieme torna nel loro presente, gli scontri e la tensione salgono, portando Tashi a chiedersi quale sia davvero il prezzo della vittoria.

Disponibile in streaming dal 7 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Challengers.

Ghostbusters – Minaccia glaciale

Tra le novità Amazon Prime Video di ottobre 2024 spicca anche Ghostbusters – Minaccia glaciale, nuovo capitolo della popolarissima saga dedicata agli Acchiappafantasmi. Diretto da Gil Kenan, il film si svolge in una torrida estate che viene improvvisamente minacciata da una forza malvagia che uccide ghiacciando il sangue nelle vene. In pieno luglio, New York viene attaccata da una tempesta gelida e sventrata da violenti aculei di ghiaccio. Gli unici capaci di salvare il mondo sono proprio gli Acchiappafantasmi. Tutto riparte da dove si era interrotto, con l’iconica caserma dei pompieri dove Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd), Egon Spengler e Winston Zeddemore hanno iniziato la loro caccia alle forze oscure quarant’anni prima. Nel corso degli anni hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. È così che i vecchi e i nuovi Acchiappafantasmi devono unire le forze e salvare il pianeta minacciato da una seconda letale Era Glaciale. Nel cast tornano anche Mckenna Grace, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Paul Rudd.

Disponibile in streaming dal 15 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ghostbusters – Minaccia glaciale.

Brothers (original)

Da vedere su Prime Video questo mese c’è Brothers, commedia con un ricco cast che racconta la storia di un ex criminale (Josh Brolin) il cui tentativo di rigare dritto entra in crisi quando è costretto a riunirsi con il fratello gemello (Peter Dinklage). Quest’ultimo metterà a dura prova la sua sanità mentale in un viaggio on the road attraverso l’America allo scopo di compiere il grande colpo della loro vita. Tentando di schivare pallottole, eludere la legge e sfuggire a una madre ingombrante lungo il percorso, i due dovranno provare a ricucire il proprio legame familiare, prima di finire per uccidersi a vicenda. Nel cast anche Taylour Paige, Brendan Fraser e Glenn Close.

Disponibile in streaming dal 17 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Brothers.

Canary Black (original)

Proseguiamo con le tante novità lato film con Canary Black, action thriller diretto da Pierre Morel con protagonista Kate Beckinsale. Un’importante agente della CIA, Avery Graves, viene ricattata dai terroristi perché tradisca il proprio paese per salvare il marito rapito. Tagliata fuori dalla sua squadra, si rivolge ai suoi contatti nella malavita per sopravvivere e riuscire a reperire le ambite informazioni che i rapitori vogliono. Tradita ad ogni occasione, dovrà fare affidamento sul suo eccellente addestramento e sulla sua abilità nel combattimento in una corsa mortale per consegnare un riscatto che potrebbe scatenare una crisi globale. Da non perdere per gli amanti dell’azione. Nel cast anche Ray Stevenson, Rupert Friend, Jaz Hutchins, Goran Kostic e Ben Mills.

Disponibile in streaming dal 24 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Canary Black.

Immaculate – La Prescelta

Questo mese è caratterizzato da parecchi contenuti di genere horror, ideali per il periodo di Halloween. Arriva su Prime Video Immaculate – La prescelta, horror diretto da Michael Mohan con Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli e Giorgio Colangeli. Il film si svolge in un convento isolato nella campagna italiana. Cecilia (Sydney Sweeney), è una giovane cattolica devota che dopo essere sopravvissuta all’annegamento in un lago ghiacciato è sicura di essere stata riportata in vita da Dio per un motivo specifico. Convinta di avere una missione su questa Terra, Suor Cecilia prende i voti accettando l’invito di Padre Sal Tedeschi (Álvaro Morte) ed entra a far parte di un convento di clausura che ospita e assiste suore in fin di vita. La giovane sorella nota quasi subito dettagli inquietanti che riguardano le anziane religiose, ma fa subito amicizia con Suor Gwen (Benedetta Porcaroli). Poco dopo il suo arrivo, Cecilia scopre di essere incinta: la sua gravidanza è inspiegabile, visto che la donna è vergine e non ha mai avuto contatti con nessun uomo. Da quel momento la giovane suora viene considerata la prossima Vergine Maria, ma una serie di eventi macabri tradiscono segreti oscuri celati all’interno di quelle mura.

Disponibile in streaming dal 26 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Immaculate – La Prescelta.

La profezia del male

Restiamo nel genere con La profezia del male, film diretto da Spenser Cohen e Anna Halberg. L’horror vede protagonista un gruppo di amici che una sera decide di leggere i Tarocchi per gioco. Il gruppo si rende conto però che il mazzo di carte ha qualcosa di strano e di sinistro. La regola sacra nella lettura dei Tarocchi è quella di non usare mai le carte di qualcun altro, ma ignari del pericolo che corrono, i giovani amici proseguono con il gioco. Dopo aver infranto la regola e scoperto che si stratta di carte maledette, uno dopo l’altro rimangono vittima della terribile profezia predetta nei Tarocchi. Dovranno trovare il modo di fuggire dal tragico destino che li ha apparentemente condannati a morte. Un film da brividi perfetto per il periodo.

Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La profezia del male.

Apocalisse Z: L’inizio della fine (original)

Il giorno di Halloween da non perdere su Amazon Prime Video Apocalisse Z: L’inizio della fine (titolo originale Apocalipsis Z: El principio del fin), film tratto dal romanzo Apocalisse Z di Manel Loureiro. Una strana malattia simile alla rabbia inizia a diffondersi senza controllo in tutto il pianeta, trasformando gli esseri umani in creature estremamente aggressive. Ma Javier (Francisco Ortiz) sta vivendo da tempo la sua personale apocalisse: ancora provato dalla perdita della moglie in un incidente, da un anno è depresso e vive isolato dalla propria famiglia, con Lúculo, il suo gatto, come unica compagnia. Quando il contagio si estende, la sorella insiste perché lasci la città di Vigo e la raggiunga alle Isole Canarie, ma il piano fallisce. Javier e Lúculo sono presto costretti a partire, incontrando improbabili ma indispensabili compagni di viaggio per terra e per mare. Una storia di dolore, un viaggio di sopravvivenza, sia fisica che emotiva, con azione, suspense, un’infezione rabbiosa, un po’ di sangue… e un gatto brontolone.

Disponibile in streaming dal 31 ottobre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Apocalisse Z: L’inizio della fine (v.o.).

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Legend of Vox Machina – stagione 3 (original)

Passiamo alle novità Prime Video di ottobre lato serie TV con l’attesa terza stagione di The Legend of Vox Machina, serie animata basata sulla prima campagna della webserie a tema Dungeons & Dragons Critical Role. Tutto è in gioco in questi nuovi episodi: il percorso di distruzione del Conclave Cromatico si espande a macchia d’olio mentre il Re delle Ceneri dà la caccia a Vox Machina. Il nostro gruppo di simpatici sbandati dovrà affrontare i demoni che albergano dentro ognuno di loro (e quelli che li minacciano all’esterno), nel tentativo di salvare i propri cari, Tal’Dorei e tutta Exandria. La stagione è composta da 12 episodi, con 3 episodi in uscita ogni settimana per 4 settimane.

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Legend of Vox Machina.

Killer Cakes – show speciale (original)

Da guardare questo mese c’è Killer Cakes, un competition show in due parti unico nel suo genere nel quale pasticceri con abilità “terrificanti” tenteranno di superare alcune delle sfide più spaventose mai viste in uno show. I concorrenti lavoreranno con i migliori professionisti di Hollywood in materia di effetti speciali horror per scatenare la propria contorta immaginazione e creare torte così disgustose, così inquietanti e così realistiche da popolare gli incubi. Condotto da un veterano del genere horror come Matthew Lillard (Scream, Five Nights at Freddy’s) insieme a giudici esperti, ossia la regina dell’urlo Danielle Harris (franchise di Halloween) e l’originale food artist e autore di libri di cucina Nikk Alcaraz (Peculiar Baking).

Disponibile in streaming dall’8 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Killer Cakes.

Citadel: Diana (original)

Una delle novità Amazon Prime Video di ottobre 2024 più attese è senza dubbio Citadel: Diana, spin-off italiano della serie lanciata nella primavera 2023. Milano, 2030: otto anni fa l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l’occasione di uscirne e sparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l’erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee. Tutti e sei gli episodi sono disponibili il giorno dell’uscita.

Disponibile in streaming dal 10 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Citadel: Diana.

The Office (Australia) (original)

Arriva questo mese The Office (Australia), nuova “rivisitazione” della serie cult britannica dopo quella statunitense (con Steve Carell) di grande successo. Hannah Howard è la direttrice dell’azienda di imballaggi Flinley Craddick. Quando riceve dalla sede centrale la notizia che la sua filiale verrà chiusa e che tutti dovranno lavorare da casa, Hannah entra in modalità sopravvivenza, arrivando a fare promesse che non è in grado di mantenere pur di tenere unita la sua “work family”. I dipendenti della Flinley Craddick finiscono per assecondarla e per sopportarne le stravaganti trame mentre tentano di raggiungere gli obiettivi impossibili che sono stati fissati per tutti loro. Ci riusciranno? Tutti gli 8 episodi sono disponibili il giorno del debutto.

Disponibile in streaming dal 18 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Office (Australia).

The Devil’s Hour – stagione 2 (original)

Cambiamo ancora genere con la seconda stagione di The Devil’s Hour, che porta avanti la storia di Lucy Chambers (Jessica Raine), una donna coinvolta nella caccia al serial killer Gideon (Peter Capaldi) in modi che non avrebbe mai potuto immaginare. In questi nuovi episodi (5, tutti disponibili dal giorno del debutto), le vere intenzioni di Gideon vengono finalmente rivelate, mentre quest’ultimo cerca di coinvolgere Lucy nella sua missione per fermare un’inafferrabile forza del male. Allo stesso tempo sequel e prequel del primo capitolo, da questa seconda stagione non ci dobbiamo aspettare altro che l’inaspettato. Nel frattempo, Isaac (Benjamin Chivers) scopre ogni giorno emozioni nuove e lotta per mantenere un proprio equilibrio in una realtà che rifiuta la sua esistenza. Nuovi misteri si dipanano mentre le storie convergono verso un momento esplosivo che cambierà il destino dei personaggi per il resto delle loro vite.

Disponibile in streaming dal 19 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di The Devil’s Hour.

Like a Dragon: Yakuza (original)

Tratta dalla saga di videogiochi SEGA di successo, Like a Dragon: Yakuza descrive la vita di gangster feroci ma appassionati e degli abitanti di un enorme quartiere a luci rosse, Kamurochō, un sobborgo fittizio modellato sul violento Kabukichō del distretto di Shinjuku, che fa da sfondo al gioco. La serie racconta il Giappone moderno e le storie drammatiche di personaggi intensi, come il leggendario Kazuma Kiryu, che i giochi non sono stati in grado di esplorare a fondo in passato. Da non perdere per gli amanti dei videogiochi della serie Yakuza e non solo.

Disponibile in streaming dal 25 ottobre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Like a Dragon: Yakuza.

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – stagione 3

Chiudiamo questa ricca selezione di novità Prime Video di ottobre 2024 con la terza stagione di Demon Slayer, popolare anime tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge. È il periodo Taisho in Giappone, e Tanjiro, un ragazzo di buon cuore che si guadagna da vivere vendendo carbone, trova la sua famiglia assassinata da un demone. A peggiorare le cose, sua sorella minore Nezuko, l’unica sopravvissuta, è stata trasformata in un demone. Sebbene devastato da questa triste realtà, Tanjiro decide di diventare un “ammazzademoni”. La quarta stagione è già stata confermata.

Disponibile in streaming dal 31 ottobre 2024.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo nuove stagioni per I Cavalieri dello Zodiaco, L’uomo tigre e Ken il Guerriero, ma anche la prima stagione di One Piece, la trilogia di Cinquanta sfumature e il ritorno dell’intera saga di James Bond.

Ecco cos’altro c’è da guardare a ottobre 2024 su Amazon Prime Video:

I cavalieri dello zodiaco (stagioni 2-3) – 1° ottobre 2024

Mangia prega ama – 1° ottobre 2024

James Bond – la saga completa – 1° ottobre 2024

Cinquanta sfumature – la trilogia – 1° ottobre 2024

Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe – 1° ottobre 2024

Rombo di tuono – 1° ottobre 2024

Missing in Action – 1° ottobre 2024

Scarface – 1° ottobre 2024

Underworld – la saga completa – 1° ottobre 2024

Ancora una possibilità – 4 ottobre 2024

L’uomo tigre (stagione 2) – 15 ottobre 2024

Conan the Barbarian – 15 ottobre 2024

Spiral – L’eredità di Saw – 15 ottobre 2024

The Wolf of Wall Street – 15 ottobre 2024

Brian Banks – La partita della vita – 16 ottobre 2024

Hostel – 16 ottobre 2024

Gothika – 16 ottobre 2024

One Piece (stagione 1) – 20 ottobre 2024

The Punisher – 23 ottobre 2024

Punisher – Zona di guerra – 23 ottobre 2024

The Pasta Queen (stagione 1, original) – 24 ottobre 2024

Ken il Guerriero (stagione 2) – 25 ottobre 2024

Anonymous – 30 ottobre 2024

Monster Hunter – 30 ottobre 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Chase – Scomparsa – 9 ottobre 2024

L’esorcista del papa – 12 ottobre 2024

Addio al nubilato – 15 ottobre 2024

L’ultima notte di Amore – 17 ottobre 2024

65 – Fuga dalla Terra – 26 ottobre 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo le due stagioni di NOS4A2 (22 ottobre 2024) e le quattro stagioni di Sword Art Online (31 ottobre 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare Libre (1° novembre 2024), Citadel: Honey Bunny (7 novembre 2024), Cross (14 novembre 2024) e la terza stagione di Dinner Club (21 novembre 2024). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys Vought Insight.

Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.