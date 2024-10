Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di inizio autunno, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a ottobre 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a ottobre 2024

Film in uscita su Apple TV+

The Last of the Sea Women (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di ottobre 2024 da vedere con The Last of the Sea Women, un documentario che racconta la storia di uno straordinario gruppo di risolute nonne guerriere che intraprende una battaglia coraggiosa contro vaste minacce oceaniche. Spesso chiamate sirene, le haenyeo dell’isola di Jeju, in Corea del Sud, sono famose perché da secoli si immergono senza ossigeno fino ai fondali dell’oceano per raccogliere i molluschi che rappresentano il loro sostentamento. Oggi, con la maggior parte delle haenyeo ormai sessantenni, settantenni e ottantenni, le loro tradizioni e il loro stile di vita sono in pericolo. Ma queste donne agguerrite, divertenti e laboriose si rifiutano di cedere, aiutate da una nuova generazione che lotta per far rivivere il loro stile di vita ancestrale attraverso i social media. Questo commovente documentario, che analizza le motivazioni che guidano le haenyeo giovani e meno giovani, si concentra sulla loro salda amicizia, sulla loro sapiente indipendenza e sul loro contagioso spirito di emancipazione. Un racconto edificante di donne che sfidano le potenze mondiali per proteggere il loro amato oceano e ispirare le nuove generazioni.

Disponibile in streaming dall’11 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Last of the Sea Women.

Questo mese è prevista su Apple TV+ solo la novità qui sopra per quanto riguarda i lungometraggi (un documentario, in questo caso), ma potete consolarvi recuperando anche quelli dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Dov’è Wanda (original)

Passiamo alle novità Apple TV+ di ottobre lato serie TV con Dov’è Wanda, prima serie in lingua tedesca della casa di Cupertino. Si tratta di una dark comedy che racconta la storia di Dedo e Carlotta Klatt, genitori alla disperata ricerca della figlia diciassettenne Wanda, scomparsa da mesi senza lasciare traccia. Quando la polizia non riesce a trovarla, la famiglia prende in mano la situazione e si procura dei dispositivi di sorveglianza con l’aiuto del figlio Ole, esperto di tecnologia. Travestiti da dipendenti di una compagnia elettrica, mettono sotto controllo il vicinato e poi mezzo quartiere, scoprendo che, dietro le porte chiuse, nessuno dei loro vicini è chi finge di essere. Riusciranno i Klatt a ritrovare la ragazza? Potete scoprirlo a partire dal 2 ottobre con un episodio a settimana (il primo è un doppio appuntamento).

Disponibile in streaming dal 2 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dov’è Wanda.

La collezione maledetta – stagione 2 (original)

Proseguiamo tra i contenuti da guardare questo mese con la seconda stagione di La collezione maledetta, serie animata DreamWorks che segue le avventure di Pandora, Russ e Sky Vanderhouven. La famiglia è oggetto di una maledizione causata dal saccheggio di antichi reperti provenienti da tutto il mondo compiuto dai loro antenati, che ha trasformato Alex, il padre della famiglia, in pietra. Dopo aver spezzato la maledizione in un’emozionante avventura, questa seconda stagione riprende con Alex che si ricongiunge alla famiglia, ancora impegnata a rimediare ai danni causati dagli avidi antenati. Ma quando Pandora, Russ e Sky si accorgono che qualcosa in Alex non quadra, devono ancora una volta unire le forze per risolvere una serie di misteri, sia in viaggio che tra le mura di Briarstone Manor.

Disponibile in streaming dal 4 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di La collezione maledetta.

Disclaimer (original)

Cambiamo genere perché questo mese da vedere c’è anche Disclaimer, avvincente thriller psicologico in sette episodi con i premi Oscar Cate Blanchett e Kevin Kline. L’acclamata giornalista Catherine Ravenscroft (Blanchett) ha costruito la sua reputazione rivelando le malefatte e le trasgressioni degli altri. Quando riceve un romanzo da un autore sconosciuto, si rende conto con orrore di essere la protagonista di una storia che mette a nudo i suoi segreti più oscuri. Mentre Catherine lotta contro il tempo per scoprire la vera identità dello scrittore, è costretta a confrontarsi con il proprio passato prima che questo distrugga la sua vita e i suoi rapporti con il marito Robert (Sacha Baron Cohen) e il figlio Nicholas (Kodi Smit-McPhee). Nel cast anche Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George e Hoyeon. Scritta e diretta dal cinque volte premio Oscar Alfonso Cuarón, la serie è basata sull’omonimo bestseller di Renée Knight.

Disponibile in streaming dall’11 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Disclaimer.

Shrinking – stagione 2 (original)

Tra le novità Apple TV+ di ottobre 2024 da non perdere c’è senza dubbio la seconda stagione di Shrinking, popolare serie con Jason Segel ed Harrison Ford che segue le vicende di un terapeuta in lutto che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa. Dopo aver perso la moglie, il terapeuta Jimmy Laird si trova a un punto di svolta della sua vita, e decide di ignorare i principi fondamentali della sua professione, con un cambiamento radicale che porta a profonde e spesso caotiche situazioni nelle vite di coloro che cura. Nei nuovi episodi troviamo nuovi casi, ma vediamo anche un Jimmy alle prese con alcune delle conseguenze della sua terapia non convenzionale: la prima stagione si era conclusa con Grace (Heidi Gardner) che spingeva il marito giù da una scogliera. La nuova stagione è composta da 12 episodi e debutta con un doppio appuntamento, seguito da un episodio a settimana fino al 25 dicembre 2024.

Disponibile in streaming dal 16 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Shrinking.

Before (original)

Da vedere questo mese Before, serie thriller in 10 episodi incentrata su Eli, uno psichiatra infantile che, dopo aver perso la moglie Lynn, incontra Noah, un ragazzino problematico che sembra avere un legame inquietante con il suo passato. Mentre Eli cerca di aiutare Noah, il loro misterioso legame si approfondisce. Un mystery thriller dalle atmosfere soprannaturali con Billy Crystal, Judith Light, Jacobi Jupe, Rosie Perez, Maria Dizzia e Ava Lalezarzadeh. La miniserie è composta da 10 episodi: i primi due vengono resi disponibili insieme, mentre gli altri con cadenza settimanale ogni venerdì fino al 20 dicembre.

Disponibile in streaming dal 25 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Before.

Tú también lo harías – Tacito accordo (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di ottobre 2024 con Tú también lo harías – Tacito accordo, serie TV spagnola in 8 episodi che si svolge dopo che una rapina a mano armata a bordo di un autobus vicino a Barcellona provoca la morte di tre rapinatori. Due detective ed ex amanti sono chiamati a scoprire la verità dietro le linee temporali incoerenti tracciate dai sei testimoni prima che sia troppo tardi. Mentre i due si muovono in un mondo in cui la percezione spesso prevale sulla realtà, questo thriller mette in luce l’importanza della verità nella società odierna e quello che le persone sono disposte a fare per proteggere la propria versione. I primi due episodi arrivano insieme, gli altri con cadenza settimanale ogni mercoledì fino all’11 dicembre.

Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tú también lo harías – Tacito accordo (v.o.).

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi (e qualche finale di stagione). Ecco cos’altro c’è da guardare a ottobre 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Slow Horses (finale stagione 4) – 9 ottobre 2024

Carl Hiaasen’s Bad Monkey (finale di stagione) – 9 ottobre 2024

Pachinko – La moglie coreana (finale stagione 2) – 11 ottobre 2024

La Maison (nuovi episodi) – ogni venerdì

Familia de medianoche – Emergenze notturne (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Fly Me to the Moon (al cinema lo scorso luglio e in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming), la seconda stagione di Silo (15 novembre 2024) e la seconda stagione di Scissione (17 gennaio 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.