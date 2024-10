Cosa vedere tra le novità Disney+ di ottobre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di quattro anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese autunnale accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a ottobre 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a ottobre 2024

Film in uscita su Disney Plus

Hold Your Breath

Apriamo le novità Disney+ di ottobre 2024 con Hold Your Breath, film Searchlight Pictures con protagonista Sarah Paulson. Oklahoma, anni ’30. La casa della famiglia Bellum si trova in una valle desolata e arida dove nuvole di polvere bloccano la luce del sole. Margaret (Sarah Paulson) e le sue due figlie, Rose (Amiah Miller) e Ollie (Alona Jane Robbins), si occupano della loro povera fattoria mentre il marito di Margaret è partito per cercare lavoro. Mentre lottano per sopravvivere al severo ambiente causato dal Dust Bowl (una tempesta di sabbia), un misterioso straniero (Ebon Moss-Bachrach) si insinua tra loro, minacciando la famiglia. Sempre più convinta di essere in pericolo, la donna decide di prendere misure straordinarie per difendersi dalla tempesta maligna. Un horror-thriller psicologico da non perdere, scritto e co-diretto da Karrie Crouse (Westworld).

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hold Your Breath.

FLY (documentario National Geographic)

Cambiamo subito genere perché da vedere questo mese c’è FLY, documentario National Geographic per chi non soffre di vertigini. Per stare sull’orlo di un precipizio e lanciare il proprio corpo nel vento, bisogna essere disposti a perdere tutto: l’amore della propria vita o la vita che ami. Nel corso di sette anni, il documentario segue tre coppie del mondo del Base jumping, che rischiano tutto per l’emozione di sentirsi veramente vivi.

Disponibile in streaming dal 4 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di FLY.

Mr. Crocket

Halloween si avvicina, e proprio per questo arriva questo mese un film perfetto per gli amanti del genere horror: Mr. Crocket. Diretta da Brandon Espy e con Jerrika Hinton ed Elvis Nolasco, la pellicola firmata Hulu racconta l’agghiacciante storia della ricerca di una madre per salvare il figlio rapito. 1993: i bambini sono affascinati da un programma televisivo condotto da un enigmatico conduttore, Mr. Crocket, che in realtà è più di un semplice presentatore. L’uomo sfrutta i suoi poteri soprannaturali per uscire dagli schermi delle televisioni per rapire i giovani spettatori, lasciando dietro di sé una scia di violenza e morte. Quando il figlio di una madre single viene rapito, la donna si imbarca in una corsa contro il tempo per ritrovarlo: avventurandosi in un territorio psicologico e fantastico, scoprirà che per salvare il figlio dovrà affrontare le forze del male incarnate dallo stesso Crocket. Un mix di horror soprannaturale e suspense perfetto per gli amanti del brivido.

Disponibile in streaming dall’11 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mr. Crocket.

Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band (documentario original)

Torniamo sui documentari con Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, da non perdere soprattutto per i fan di “The Boss“. Offre uno sguardo approfondito sulla creazione delle leggendarie performance live della band, con filmati delle prove e momenti speciali del backstage, oltre alle dichiarazioni dello stesso Springsteen. I fan avranno la possibilità di vedere per la prima volta in assoluto le riprese professionali del tour 2023-2024, seguendo la band in un processo di preparazione unico nel suo genere, e nelle esibizioni di fronte a centinaia di migliaia di persone in tutti i continenti. Diretto da Thom Zimny, vincitore di Emmy e Grammy Award e collaboratore di lunga data di Springsteen.

Disponibile in streaming dal 25 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band.

Serie TV da vedere su Disney+

Máquina: il pugile (original)

Passiamo alle novità Disney+ di ottobre 2024 lato serie TV con Máquina: il pugile, serie ambientata nel mondo della boxe con Gael García Bernal, Diego Luna ed Eiza González. Dopo una sconfitta devastante, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) si trova a un punto morto della sua carriera da pugile. Fortunatamente per lui, il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) è determinato a riportarlo in vetta. Ma quando un’efferata organizzazione si ripresenta, la posta in gioco di questa rivincita diventa una questione di vita o di morte. Mentre lotta per la rimonta, Esteban deve infatti destreggiarsi tra i suoi demoni personali e proteggere la sua famiglia, compresa l’ex moglie Irasema (Eiza González), una giornalista che si trova in rotta di collisione con il lato oscuro del mondo della boxe. La serie è prodotta da Searchlight Television. Tutti e sei gli episodi sono disponibili nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 9 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Máquina: il pugile.

Nemesis (original)

Questo mese da vedere c’è anche Nemesis, la prima serie TV olandese firmata Disney+. Ruota intorno a Sylvia van Maele, un procuratore che decide di prendere in mano la situazione dopo il brutale omicidio di un testimone chiave a casa sua. Con l’aiuto di una squadra “clandestina” di investigatori, la donna inizia la caccia a un gruppo di criminali internazionali rimasti fino a quel momento fuori dalla portata della legge. Mentre la questione confonde lavoro e vita privata, Sylvia deve fidarsi del suo istinto per scoprire una cospirazione.

Disponibile in streaming dal 16 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nemesis (v.o.).

Rivals (original)

Da guardare questo mese sulla piattaforma anche Rivals, nuova serie originale ambientata nell’Inghilterra del 1986 e adattamento del secondo libro della raccolta Rutshire Chronicles di Jilly Cooper. Segue Rupert Campbell-Black, noto libertino e fantino da ostacoli. Prima di abbandonare la carriera politica, Rupert unisce le forze con il suo nuovo vicino di casa, Declan O’Hara, per rovesciare lo spregiudicato magnate della televisione locale Lord Tony Baddingham, facendo un’offerta per il suo franchise televisivo indipendente con sede a Cotswolds. I piani di Rupert e Declan vengono sconvolti da una storia d’amore che sboccia tra il donnaiolo Rupert e l’innocente figlia di Declan, Taggie O’Hara; da un triangolo amoroso tra Rupert, Tony e il suo braccio destro, la brillante produttrice americana Cameron Cook; e dal rapporto burrascoso di Declan con la moglie, l’affascinante attrice Maud. Nell’ingannevole mondo della televisione, dove ogni uomo e ogni donna compete per i propri interessi, può davvero sbocciare il vero amore? Tutti e otto gli episodi sono disponibili nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 18 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rivals.

Avetrana – Qui non è Hollywood (original)

Da non perdere tra le novità di ottobre 2024 di Disney+ c’è Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie che racconta il delitto di Avetrana in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò. Avetrana è un paese bruciato dal sole nella periferia pugliese, a ridosso del mare. È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è. Perché, mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla. La troveranno in fondo a un pozzo. In quattro episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti (Sarah, Sabrina, Michele e Cosima), propone un racconto a più voci di uno dei più noti casi di cronaca nera italiana. Nel cast Vanessa Scalera, Paolo De Vita, Giulia Perulli, Imma Villa e Federica Pala. La serie è basata sul libro “Sarah la ragazza di Avetrana“, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni.

Disponibile in streaming dal 25 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Avetrana – Qui non è Hollywood.

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di questo mese con I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place, che riprende una delle serie più amate di Disney Channel che lanciò Selena Gomez (che ritorna nei panni di Alex e di produttrice esecutiva). Billie, una giovane e potente maga al centro di una misteriosa profezia, viene mandata a vivere nel mondo dei mortali con l’unico insegnante di magia che può aiutarla a controllare i suoi poteri: Justin Russo. In questi nuovi episodi troviamo infatti un Justin adulto, che ha scelto una vita normale e “mortale” con la sua famiglia: dovrà rispolverare le sue abilità magiche per fare da mentore alla nuova maga, destreggiandosi tra la salvaguardia del mondo dei maghi e le sue responsabilità quotidiane.

Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place.

Novità Halloween

Questo è il mese di Halloween, e oltre ai contenuti già citati più su (incluso l’horror Mr. Crocket), Disney+ propone episodi a tema di alcune delle sue serie: troviamo infatti l’episodio di Halloween della terza stagione di Spidey e i suoi fantastici amici (dal 23 ottobre 2024), gli episodi di Halloween di Disney Junior Ariel (dal 30 ottobre 2024) e lo speciale di Solar Opposites (2a parte: Caccia a Ottobre marrone, dal 7 ottobre 2024).

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo ulteriori contenuti, come le seconde stagioni di Reasonable Doubt e Sulle tracce del mio assassino, ma anche nuovi episodi settimanali delle serie già in programmazione. Dopo il debutto alla fine di agosto, prosegue la quarta stagione di Only Murders in the Building (ogni martedì), e ogni giovedì prosegue l’apprezzata Agatha All Along con Kathryn Hahn, fino ad arrivare al gran finale del 31 ottobre con doppio episodio.

Gli ultimi giorni dello space age – 2 ottobre 2024

Sulle tracce del mio assassino (stagione 2, v.o. con sottotitoli) – 2 ottobre 2024

Bluey – I corti (nuovi episodi) – 7 ottobre 2024

Amazzonia: La grande sfida – 11 ottobre 2024

LEGO Marvel Avengers: Mission Demolition – 18 ottobre 2024

La scomparsa di Kimmy Diore – 23 ottobre 2024

Reasonable Doubt (stagione 2) – 30 ottobre 2024 (tutti gli episodi)

Agatha All Along (stagione 1, nuovi episodi) – ogni giovedì fino al doppio episodio del 31 ottobre 2024

Only Murders in the Building (stagione 4, nuovi episodi) – ogni martedì fino al 29 ottobre 2024

Ayla e i Mirror (nuovi episodi) – ogni venerdì

Vi ricordiamo inoltre che dallo scorso anno sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre scorso Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Ancora più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

