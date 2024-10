Quali sono le novità da vedere a ottobre 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese di inizio autunno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a ottobre 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Home Education – Le regole del male

Con le novità NOW e Sky di ottobre 2024 partiamo subito con un film perfetto per il mese di Halloween: Home Education – Le regole del male. Diretto da Andrea Niada, l’horror racconta la storia di Rachel (Lydia Page), una ragazza cresciuta isolata nei boschi secondo i principi di un culto esoterico che la sua famiglia segue. Quando il padre Philip muore, la madre Carol (Julia Ormond), donna molto autoritaria e oppressiva, la convince che l’uomo risorgerà se le due dimostreranno il grande amore provato per lui. La giovane si ritrova così a vivere insieme al cadavere del padre e senza contatti con il mondo esterno, al di fuori di qualche incursione a scopo esoterico nel bosco. La scomparsa di Philip, però, non passa inosservata. Mentre attende che il corpo, in via di putrefazione, si rianimi, Rachel si imbatte in Dan (Rocco Fasano), un giovane che stringe un’amicizia con lei, ma che secondo Carol rappresenterebbe una minaccia per la figlia. Il film è stato girato in Calabria, sull’altopiano della Sila.

Disponibile dal 2 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Home Education – Le regole del male.

Il gusto delle cose

Cambiamo genere perché tra i film da vedere questo mese abbiamo Il gusto delle cose, pellicola diretta da Tran Anh Hung con Juliette Binoche e Benoît Magimel ambientata nella Francia del XIX secolo. Eugénie e il rinomato chef Dodin Bouffant lavorano fianco a fianco da ormai più di vent’anni. La cucina di Bouffant è di altissimo livello, e i suoi piatti sono considerati tra i più gustosi e raffinati del Paese. La collaborazione con Eugénie è stata fondamentale in tutti questi anni per costruire l’eccellenza che tutti gli riconoscono. La grande complicità, inevitabilmente presente tra i due, è anche alla base di un forte sentimento amoroso e passionale, soprattutto da parte di Dodin. Lo chef decide di arrendersi all’evidenza e chiede più volte alla sua socia di sposarlo, ma Eugénie è una donna molto indipendente e ha sempre rifiutato le proposte di Dodin perché vede nel matrimonio una minaccia per la sua libertà. L’uomo, stanco della sua riluttanza, decide di conquistarla facendo una cosa che non aveva mai fatto prima: cucinare per lei.

Disponibile dal 4 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il gusto delle cose.

Romeo è Giulietta

Nessun errore di battitura con Romeo è Giulietta, film diretto da Giovanni Veronesi che racconta la storia di Vittoria, una giovane attrice che nel corso di un provino viene fortemente umiliata da un noto regista molto cinico. Il ruolo per cui la ragazza si era presentata è uno dei più “classici”, ossia quello di Giulietta, ma Vittoria non demorde e decide di ritentate il casting con una falsa identità. Per mostrare al burbero regista il suo talento, la giovane si presenta sotto le mentite spoglie di Fabio, esibendosi nella parte di Romeo. Vittoria fa colpo e viene scelta per interpretare il protagonista maschile dell’opera shakespeariana, ma non rivela la sua vera identità femminile. Per la talentuosa attrice non si rivela poi così complicato vestire i panni di Romeo sia sul palco che dietro le quinte. Il problema sorge quando viene scelto proprio il suo fidanzato per interpretare Mercuzio, personaggio del celebre dramma shakespeariano. Vittoria si ritroverà a dover nascondere la sua identità anche a lui, ma sarà sufficiente il suo talento per non farsi smascherare? Nel cast Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi e Margherita Buy.

Disponibile dal 7 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Romeo è Giulietta.

May December

Da non perdere tra le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2024 anche May December, film diretto da Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore. Segue la storia di Elizabeth Berry, un’attrice che deve interpretare sullo schermo il ruolo di Gracie Atherton-Yu, diventata nota al pubblico perché vent’anni prima ha sposato Joe (Charles Melton), di 23 anni più giovane di lei. La loro storia d’amore fu a suo tempo uno scandalo finito su tutti i tabloid a causa dell’evidente differenza d’età. Per prepararsi al ruolo, Elizabeth decide di passare un periodo ospite da Gracie e Joe sulle coste del Maine. La coppia ha due gemelli che proprio in quei giorni si diplomeranno al liceo. L’attrice vivrà la loro quotidianità, scrutando e studiando attraverso uno sguardo esterno le dinamiche tra i vari componenti della famiglia, che si sentiranno inevitabilmente sotto pressione.

Disponibile dal 9 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di May December.

The Independent – Complotto per la Casa Bianca (original)

Da guardare questo mese The Independent – Complotto per la Casa Bianca, pellicola Sky Original con John Cena, Brian Cox e Jodie Turner-Smith. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti, e che potrebbe cambiare l’esito delle elezioni e di conseguenza il destino del Paese. La donna deve decidere fino a che punto è disposta a spingersi per rivelare la verità.

Disponibile dal 16 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Independent – Complotto per la Casa Bianca.

I Tre Moschettieri – Milady

Le novità NOW e Sky di ottobre includono I Tre Moschettieri – Milady, sequel del film I Tre Moschettieri – D’Artagnan, uscito lo scorso anno, e secondo adattamento del romanzo di Dumas. Diretto da Martin Bourboulon, vede D’Artagnan (François Civil) dare inizio a una spasmodica ricerca per tentare di salvare Constance (Lyna Khoudri), dopo che quest’ultima è stata rapita. Per portare a termine la sua missione, il giovane moschettiere verrà aiutato da Athos, Porthos, Aramis (Vincent Cassel, Romain Duris e Pio Marmaï) e sarà costretto a stipulare un’alleanza con la misteriosa Milady (Eva Green). Mentre la Francia si accinge a entrare in guerra con l’Inghilterra, il destino dei moschettieri li condurrà davanti a un’ardua scelta: sacrificare le persone amate o portare a termine la missione?

Disponibile dal 21 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I Tre Moschettieri – Milady.

Race for Glory – Audi vs. Lancia

Chiudiamo le principali novità da vedere questo mese lato film con Race for Glory – Audi vs. Lancia, pellicola da non perdere soprattutto per gli appassionati di motori. Ripercorre i fatti realmente accaduti ai Mondiali di Rally del 1983, raccontando la storica rivalità tra l’imbattibile squadra tedesca dell’Audi guidata da Roland Gumpert (Daniel Brühl) e quella italiana della Lancia con a capo Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio). Quest’ultimo parte in netto svantaggio di fronte alla potenza e alla perfezione meccanica tedesca, ma non si lascia scoraggiare e prova a tirare fuori tutta l’astuzia e l’intuizione italiana per escogitare un piano vincente. Decide così di mettere in piedi una squadra insolita ma competitiva. Il pezzo forte della squadra è il pilota Walter Rohl (Volker Bruch), asso del volante, a cui chiederà di pilotare una Lancia Rally 037. Comincia così la grande sfida contro il gigante tedesco. Diretto da Stefano Mordini.

Disponibile dal 28 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Race for Glory – Audi vs. Lancia.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Good Fight (stagione 1)

Tra le novità NOW e Sky On Demand di ottobre 2024 lato serie TV troviamo alcuni contenuti non necessariamente inediti firmati Paramount/CBS, come The Good Fight, spin-off della serie The Good Wife. Un gigantesco scandalo finanziario minaccia di distruggere la reputazione di Maia, una giovane legale, così come spazzare via i risparmi del suo mentore, Diane Lockhart, un’eminenza dell’avvocatura di Chicago di cui lei è anche la figlioccia. Costretta a lasciarsi Lockhart & Lee alle spalle, con nessun altro cui rivolgersi, Diane si unisce con Maia a Lucca Quinn presso uno studio in ascesa della città, scoprendo che la via della salvezza è ugualmente piena di insidie.

Disponibile dal 1° ottobre 2024.

Fire Country (stagione 1)

Debutta questo mese su Sky, via satellite o in streaming, anche Fire Country, serie con Max Thieriot nei panni di Bode Donovan, un giovane detenuto che, in cerca di redenzione e di uno sconto di pena, accetta di unirsi a un programma antincendio nel nord della California. Insieme ad altri detenuti collabora con i vigili del fuoco professionisti per spegnere incendi enormi e imprevedibili in tutta la regione. Mentre Bode affronta questo incarico ad alto rischio e ad alto rendimento, la situazione si fa ancora più calda quando il programma lo riporta nella sua piccola città natale di campagna, dov’era considerando un figlio d’oro prima che cominciassero i suoi problemi. Alcuni anni fa, Bode ha bruciato qualunque cosa nella sua vita e ha lasciato la città nascondendo un grande segreto. Ora è tornato, con i precedenti di un criminale e l’audacia di credere in una possibilità di riscatto con il programma.

Disponibile dal 2 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fire Country.

SEAL Team (stagione 1)

Il tris di serie Paramount/CBS in arrivo questo mese si chiude con SEAL Team, serie TV che racconta la storia di Jason Hayes, rispettato leader della Tier One, unità d’élite dei Navy SEAL, i cui membri si addestrano, progettano ed eseguono le missioni più pericolose che gli Stati Uniti possono chiedere loro. La squadra include Ray, un veterano delle operazioni e un fidato confidente per Jason, e Sonny, un soldato eccezionale e leale con tendenze autodistruttive e un passato segnato da luci e ombre. Alle prese con missioni clandestine in tutto il mondo, con breve preavviso e la consapevolezza delle possibili conseguenze sulle loro vite e su quelle delle loro famiglie, questi uomini dimostrano uno straordinario patriottismo e una dedizione senza paura, anche davanti alle situazioni più travolgenti. La serie è composta in tutto da sette stagioni, e si è conclusa proprio in questo ottobre 2024 negli Stati Uniti.

Disponibile dal 3 ottobre 2024.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 – miniserie (original)

Chiudiamo col botto perché una delle novità NOW e Sky On Demand più attese di ottobre 2024 è sicuramente Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, miniserie che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e di come sono diventati gli 883. Pavia, fine anni Ottanta. Max ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica rende i due inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro, così diversi, riusciranno a rimanere uniti? Protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro Onore), rispettivamente nei panni di Max e Mauro, capaci di dar vita da giovanissimi, negli anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale. Una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia.

Disponibile dall’11 ottobre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono le Collection riguardanti Shrek (dal 28 settembre al 2 ottobre 2024), Star Trek (dal 3 all’11 ottobre 2024), Ritorno al Futuro (dal 12 al 14 ottobre 2024), Tom Hanks (dal 15 al 18 ottobre 2024), Adventure (dal 19 al 25 ottobre 2024) e Halloween (dal 26 al 31 ottobre 2024) e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a ottobre 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Law & Order: I due volti della giustizia (stagione 23) – 6 ottobre 2024

Another End – 13 ottobre 2024

Volare – 14 ottobre 2024

Troppo azzurro – 19 ottobre 2024

French Girl – 23 ottobre 2024

In più possiamo già anticiparvi alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: a novembre dovrebbe toccare a pezzi grossi come Il Giorno dello Sciacallo, Dune: Prophecy e la quinta stagione di Yellowstone.

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a ottobre 2024. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

