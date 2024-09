Se state cercando un notebook potente, che possa fare la differenza nei giochi e allo stesso tempo sia in grado di sostituire un PC desktop in tutti gli altri ambiti, produttività e lavoro inclusi, i due modelli targati MSI che abbiamo selezionato oggi potrebbero rappresentare un’opzione da considerare seriamente.

Si tratta di due sistemi portatili di fascia top inseriti nella serie MSI Vector basati su piattaforma Intel Raptor Lake H e NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop, interessanti a nostro avviso non solo per qualità e caratteristiche (che ora vedremo), ma anche perché i recenti annunci di aziende come AMD, Intel e Qualcomm, stanno favorendo un calo dei prezzi dei prodotti di precedente generazione, compresi i modelli più costosi. Ma vediamo meglio cosa offrono rispettivamente MSI Vector GP68HX ed MSI Vector 16 HX.

MSI Vector GP68HX: non solo gaming, è il desktop replacement per eccellenza con NVIDIA GeForce RTX 4090

Iniziamo con il più potente tra i due notebook MSI (Windows 11) che abbiamo selezionato oggi, ovvero il Vector GP68HX, soluzione che al pari degli altri modelli a listino punta su prestazioni senza compromessi abbinati a qualità e ottimizzazione del sistema di dissipazione.

Siamo di fronte a un notebook con diagonale da 16″, risoluzione FHD+ e quindi un formato 16:10; la risoluzione potrebbe far storcere il naso a qualcuno se facciamo paragoni con i monitor desktop, tuttavia avere a disposizione una GeForce RTX 4090 Laptop significa in questi contesti potere/dovere gestire quantomeno uno o due display secondari ad alta risoluzione (ci sono HDMI 2.1, Thunderbolt 4 e USB-C).

Il pannello, ribadiamo da 1.920×1.200 pixel, è di tipo IPS, garantendo un refresh a 144 hertz oltre a ottimi tempi di risposta e una buona qualità dell’immagine. La piattaforma hardware come detto prevede il binomio Intel/NVIDIA, per la precisione con un Intel Core i9-13950HX (24 core) e una NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop da 16 GB, componenti che si sposano alla perfezione con i 32 GB di memoria RAM DDR5 5.600 MT/s e l’SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB (ovviamente da espandere).

La presenza di uno dei modelli flagship Intel e della GeForce RTX 4090 permettono a questo portatile di primeggiare ovunque, soprattutto nel gaming e nella produttività dove possono essere sfruttate le tecnologie NVIDIA come il DLSS 3.5, abbinato a Super Resolution, Frame Generation, Ray Reconstruction e NVIDIA Reflex. Lato produttività e Intelligenza Artificiale invece, ci vengono incontro NVIDIA TensorRT, NVIDIA Workbench, NVIDIA RTX Remix e molto altro ancora.

A chiudere la dotazione di questo MSI Vector GP68HX troviamo poi connettività di ultima generazione che, oltre a quelle citate sopra, prevede WiFi 6E con Bluetooth 5.3, LAN 2.5G, una marea di porte per l’espansione e tastiera retroilluminata (per tasto) targata SteelSeries. Se invece vi state chiedendo quanto ingombra e quanto pesa la soluzione MSI, eccovi accontentati: 357 x 284 x 22,20~28,55 millimetri e 2,67 Kg.

Acquista MSI Vector GP68HX su Amazon a 2.699 euro

MSI Vector 16 HX: l’opzione ideale per giocare senza compromessi

Per chi invece cerca un notebook di fascia alta per giocare senza compromessi, magari spendendo qualcosa in meno, abbiamo verificato che l’MSI Vector 16 HX attualmente si può acquistare su Amazon praticamente quasi al minimo storico. Un’occasione ghiotta se pensiamo che questo notebook utilizza un Intel Core i9-13980HX e una NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop da 12 GB che, quasi superfluo dirlo, non sarà utile solo per giocare.

In linea di massima possiamo dirvi che il resto della piattaforma hardware è la stessa vista per il Vector GP68HX, fatta eccezione per il quantità di RAM DDR5 che in questo caso è di 16 GB (meno adatta per la produttività di un certo livello). Grazie a una CPU che raggiunge i 5,6 GHz e un chip grafico come la GeForce RTX 4080, MSI Vector 16 HX è un macina FPS, abbinando in questo caso lo stesso display visto sul modello precedente, ovvero un IPS da 16″ con risoluzione FHD+ e refresh a 144 hertz.

Anche qui, nessun problema di connettività o espansione, grazie alla presenza di porte USB-A e USB-C, Thunderbolt 4, WiFi 6E e un reparto audio altrettanto curato con Nahimic 3 Audio Enhancer. Segnaliamo infine che, visto il display e la componentistica, anche peso e dimensioni si allineano al Vector GP68HX, in questo caso con una scocca da 357 x 284 x 22,20-28,55 mm per 2,7 Kg. Ultima nota tecnica, condivisa sempre col fratello maggiore, l’alimentatore da 330 watt e la batteria a 4 celle da 90 WHr.

Acquista MSI Vector 16 HX su Amazon a 2.149 euro