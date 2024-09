Se state cercando un notebook senza compromessi, incline al gaming ad alto refresh-rate, ma allo stesso tempo in grado di affrontare qualsiasi tipo di applicativo, inclusi quelli più impegnativi che guardano alla produttività e ai carichi con accelerazione AI, l’MSI Vector 16 HX potrebbe essere un’opzione da valutare bene se il budget non è il vostro problema.

Annunciato al CES di Las Vegas lo scorso gennaio, questo notebook è una delle punte di diamante in casa MSI per quanto concerne i portatili da gaming ad alte prestazioni e, più in generale, le soluzioni desktop replacement che mirano non solo al gioco, ma anche e soprattutto alla produttività grazie alla presenza di una scheda grafica dedicata, o meglio, la regina delle GPU NVIDIA GeForce RTX 4090. Ma vediamo cosa offre questo sistema, ribadiamo senza compromessi di alcun tipo e sicuramente ai livelli dei migliori PC desktop in circolazione.

MSI Vector 16 HX: hardware da primo della classe, ma non solo

Come anticipato in apertura, MSI Vector 16 HX è tra i notebook più potenti che potete attualmente reperire sul mercato se puntate alle prestazioni, che sia gaming o produttività poco importa. Certo il design è chiaramente orientato verso i gamer, ma in linea di massima non è esagerato o particolarmente aggressivo, risultando quindi appetibile anche ai professionisti che cercano un portatile dalle linee più sobrie.

Abbiamo apprezzato le peculiarità dei nuovi MSI Vector nella nostra recensione sul modello MSI Vector 17 HX con GeForce RTX 4080 e display da 17″, un sistema molto curato nelle linee e nei materiali, ma anche se parliamo di sistema di dissipazione (6 heatpipe / due ventole) e funzionalità / accorgimenti pensati per migliorare l’esperienza d’uso in particolare nel gaming.

Iniziamo dal display di questo notebook, un pannello IPS da 16″ con risoluzione QuadHD+ (2560x1600P), frequenza di aggiornamento a 240 hertz e una buona fedeltà dell’immagine, garantita dalla copertura DCI-P3 del 100%. Passando al processore, MSI Vector 16 HX può contare su un Intel Core i9-14900HX, ancora il migliore in casa Intel per questa fascia di mercato dove i più recenti Core Ultra ancora non hanno una proposta di uguale taglio per TDP e rapporto core/prestazioni.

La CPU Intel da 24 core (5,8 GHz) è abbinata a 32 GB di RAM DDR5 e a un SSD da 1 TB (PCI-E Gen 4.0), eventualmente da espandere vista la scheda tecnica della macchina, mentre riguardo le altre caratteristiche segnaliamo connettività WiFi 7, HDMI 2.1 e Thunderbolt 4 40 Gbps, audio in alta definizione Hi-Res Audio con surround, tastiera RGB retroilluminata per tasto Steelseries e un’ottima dotazione di porte che non si fa mancare ovviamente lo standard USB-C.

MSI Vector 16 HX e NVIDIA GeForce RTX 4090: il top se puntate alle massime prestazioni e all’AIù

A confezionare alla perfezione l’MSI Vector 16 HX ci pensa infine la scheda grafica più potente che attualmente si può reperire in commercio, ovvero la NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop. La GPU NVIDIA, che avevamo già recensito in fase di lancio, riesce ad affrontare qualsiasi gioco o applicativo grazie a un GPU NVIDIA AD103 dotata di 9.728 Cuda Core e 304 Tensor Core, abbinati a 16 GB di memoria GDDR6 (256 bit) e supporto per tutte le tecnologie NVIDIA basate su AI e non.

Con la GeForce RTX 4090 Laptop potremo sfruttare appieno tecnologie come il DLSS 3.5 e Super Resolution, abbinati ad altre funzionalità NVIDIA basate su AI come Frame Generation, senza dimenticare NVIDIA Reflex e tutti i tool e i software messi a disposizione dall’azienda come NVIDIA TensorRT, NVIDIA Workbench, NVIDIA RTX Video HDR e molte altre. Se questo non bastasse, MSI mette a disposizione anche delle soluzioni software proprietarie aggiuntive che sfruttano l’accelerazione AI e tutta la potenza di calcolo di NVIDIA GeForce RTX 4090.

In questo contesto spicca l’esclusiva tecnologia MSI Intelligent Technology in grado di fornire funzionalità AI innovative, portando la sintonizzazione automatica a un livello completamente nuovo. Tra gli applicativi da segnalare ci sono sicuramente MSI AI Engine e AI Artist; il primo è in grado di rilevare gli scenari dell’utente e regolare automaticamente le impostazioni hardware per ottenere le migliori prestazioni, il secondo (MSI AI Artist) sfrutta l’AI per semplificare il workflow ottimizzando le risorse nell’ambito della creazione di contenuti e dell’intrattenimento, anche con opzioni avanzate come la nuova cancellazione del rumore AI Pro. Insomma un sistema impeccabile questo MSI Vector 16 HX che arriva con sistema operativo Windows 11 Home (c’è l’opzione Pro) e un costo che si colloca come detto in fascia enthusiast.

