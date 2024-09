Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad settembre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di fine estate, che vede alcune interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a settembre 2024 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Abbonati ad Apple TV+

Cosa guardare su Apple TV+ a settembre 2024

Film in uscita su Apple TV+

Wolfs (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di settembre 2024 da non perdere con Wolfs, commedia d’azione diretta da Jon Watts con George Clooney e Brad Pitt. Un risolutore professionista viene ingaggiato per coprire un crimine di alto profilo e insabbiare il passo falso di un’importante funzionaria di New York. Ma quando entra in scena un secondo risolutore, entrambi i “lupi solitari” si ritrovano costretti a lavorare insieme: la loro serata andrà fuori controllo in modi che nessuno dei due avrebbe mai immaginato. Nel corso di una notte esplosiva, dovranno mettere da parte i loro dissapori e il loro ego per riuscire a portare a termine il lavoro. Nel cast anche Amy Ryan, Poorna Jagannathan e Austin Abrams. Il film viene proposto nei cinema dal 20 settembre 2024 (non in Italia), e il rilascio sulla piattaforma avviene a distanza di pochi giorni, il 27 settembre 2024.

Disponibile in streaming dal 27 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wolfs.

Questo mese è prevista su Apple TV+ solo la novità qui sopra per quanto riguarda i film, ma potete consolarvi recuperando anche quelle dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix)

Serie TV da vedere su Apple TV+

Slow Horses – stagione 4 (original)

Passiamo alle novità Apple TV+ lato serie TV con la quarta stagione di Slow Horses, popolare serie di genere spy-drama velata di dark humor. Segue una squadra di agenti dell’intelligence britannica che finiscono a prestare servizio in un dipartimento dell’MI5 dove vengono relegate le spie che hanno commesso un errore di troppo. Guidati dal loro brillante ma irascibile leader, il famigerato Jackson Lamb (il vincitore del premio Oscar Gary Oldman), affronteranno i mille inganni del mondo dello spionaggio per difendere il Regno Unito da sinistre minacce. La nuova stagione è adattata da Spook Street, quarto romanzo della serie letteraria Slough House di Mick Herron: si apre con un attentato che fa esplodere segreti personali e scuote le già instabili fondamenta di Slough House. Accanto a Gary Oldman, nel cast anche Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves e Olivia Cooke. Apple ha già annunciato l’arrivo di una quinta stagione, che sarà adattata dal quinto romanzo, London Rules.

Disponibile in streaming dal 4 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Slow Horses.

La Maison (original)

Cambiamo genere perché da vedere sulla piattaforma streaming c’è La Maison, serie TV che racconta in 10 episodi il dietro le quinte del mondo della moda. L’alta moda incontra il dramma in questo realistico sguardo dietro le quinte di una storica casa di moda messa a dura prova a causa di un video virale con protagonista lo stilista Vincent Ledu (Lambert Wilson), che lascia la leggendaria casa di haute couture della propria famiglia, LEDU, appesa a un filo. Perle Foster (Amira Casar), ex musa di Vincent che ancora vive nella sua ombra, si allea con la visionaria stilista di nuova generazione Paloma Castel (Zita Hanrot) per salvare e rilanciare la centenaria Maison LEDU. Approfittando dell’uscita di Vincent, Diane Rovel (Carole Bouquet), spietata CEO del potente gruppo del lusso Rovel, lancia un’offensiva per ottenere il premio più ambito: la Maison LEDU. Per raggiungere l’obiettivo tutto è lecito, perché non si tratta della semplice acquisizione di un marchio, ma di vendetta. Debuttano da subito solo i primi 2 episodi: i successivi saranno rilasciati con cadenza settimanale fino al 15 novembre 2024.

Disponibile in streaming dal 20 settembre 2024 (primi 2 episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di La Maison.

Familia de medianoche – Emergenze notturne (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di settembre 2024 da guardare con Familia de medianoche – Emergenze notturne, serie ispirata all’omonimo e acclamato documentario. Segue le vicende di Marigaby Tamayo, che di giorno è una promettente studentessa di medicina e di notte salva vite a bordo dell’ambulanza privata della sua famiglia nella tentacolare e affascinante Città del Messico. Insieme al padre Ramón e ai fratelli Marcus e Julito, Marigaby assiste una popolazione di milioni di persone affrontando emergenze mediche estreme per guadagnarsi da vivere. Un medical drama in 10 episodi da circa un’ora ciascuno: i primi 2 vengono proposti insieme, i successivi con cadenza settimanale fino al 20 novembre 2024. Cast e troupe sono interamente ispanici: troviamo Joaquín Cosío, Renata Vaca, Diego Calva e Sergio Bautista.

Disponibile in streaming dal 25 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Familia de medianoche – Emergenze notturne.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi (pure con un finale di stagione). Ecco cos’altro c’è da guardare a settembre 2024 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Sunny (finale di stagione) – 4 settembre 2024

Las Azules (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Carl Hiaasen’s Bad Monkey (nuovi episodi) – ogni mercoledì

Pachinko – La moglie coreana (nuovi episodi stagione 2) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Fly Me to the Moon (al cinema lo scorso luglio e in arrivo prossimamente sulla piattaforma streaming), Wolfs (film con George Clooney e Brad Pitt al cinema da questo settembre e in arrivo prossimamente in streaming), Dov’è Wanda (2 ottobre 2024), Disclaimer – La vita perfetta (11 ottobre 2024), la seconda stagione di Shrinking (16 ottobre 2024), la seconda stagione di Silo (15 novembre 2024) e la seconda stagione di Scissione (17 gennaio 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2024 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.