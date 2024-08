Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di settembre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese di fine estate, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a settembre 2024 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a settembre 2024

Film in uscita su Netflix

Rebel Ridge (original)

Apriamo le novità Netflix di settembre 2024 con Rebel Ridge, thriller a ritmi serrati che esplora i concetti di corruzione e moralità in una cornice di azione al cardiopalma e suspense crescente. Terry Richmond (Aaron Pierre) arriva nella cittadina di Shelby Springs con una missione semplice ma urgente: pagare la cauzione per il cugino e salvarlo da un pericolo imminente. Ma quando i suoi risparmi di una vita vengono ingiustamente sequestrati dalle forze dell’ordine, Terry è costretto a scontrarsi con il capo della polizia locale Sandy Burnne (Don Johnson) e i suoi agenti pronti all’azione. Terry trova un’improbabile alleata nell’impiegata di tribunale Summer McBride (AnnaSophia Robb) e i due rimangono invischiati in un complotto che coinvolge le autorità della remota cittadina. Quando la posta in gioco diventa mortale, Terry deve fare appello al suo misterioso passato per spezzare il controllo che il dipartimento esercita sulla comunità, fare giustizia per la sua famiglia e al contempo proteggere Summer. Ci riuscirà?

Disponibile in streaming dal 6 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Rebel Ridge.

Scream VI

Proseguiamo cambiando genere con Scream VI, ultimo (per ora) capitolo della popolare saga horror. Vede il ritorno delle sorelle Sam (Melissa Barrera) e Tara Carpenter (Jenna Ortega) insieme ai gemelli Chad (Mason Gooding) e Mindy Meeks (Jasmin Savoy Brown). I quattro, sopravvissuti agli omicidi compiuti da Ghostface, provano a lasciarsi alle spalle quanto accaduto a Woodsboro per iniziare un nuovo capitolo della loro vita trasferendosi a New York. Anche nella grande mela si ritroveranno ad avere a che fare con un nuovo Ghostface. Chi si nasconde dietro la maschera? Nel cast anche Courtney Cox e Hayden Panettiere.

Disponibile in streaming dal 9 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scream VI.

Uglies (original)

Da non perdere questo mese Uglies, film ambientato in un mondo futuristico che impone la chirurgia estetica a 16 anni. In un futuro distopico, in cui l’economia ha ricominciato a crescere dopo un lungo periodo di scarsità e carestie, tutti gli esseri umani sono considerati brutti alla nascita, e vengono “migliorati” allo scoccare dei 16 anni grazie a una lunga serie di interventi estremi di chirurgia plastica. L’adolescente Tally Youngblood sta per raggiungere l’età in cui può sottoporsi al trattamento, ma decide di ribellarsi al conformismo forzato che caratterizza la sua società. Nel cast Joey King, Brianne Tju, Laverne Cox e Chase Stokes.

Disponibile in streaming dal 13 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Uglies.

His Three Daughters (original)

Tra i film da vedere su Netflix a settembre 2024 c’è anche His Three Daughters, pellicola intensa, toccante e divertente che segue la storia di tre sorelle che si ritrovano dopo molto tempo nell’appartamento newyorchese del padre malato per accudirlo. La storia dolceamara e spesso esilarante di un anziano patriarca e delle sue tre figlie adulte riunitesi per accompagnarlo nei suoi ultimi giorni. Katie (Carrie Coon), di Brooklyn, è una maniaca del controllo alle prese con una figlia adolescente ribelle. L’anticonformista Christina (Elizabeth Olsen) è una mamma sui generis che per la prima volta si allontana dalla sua bambina. Rachel (Natasha Lyonne), infine, è una strafatta con la passione per le scommesse sportive che è sempre rimasta a vivere col padre, con grande disappunto delle sorellastre che condividono una madre e una visione del mondo diverse. Jacobs segue le sorelle nel corso di tre giorni turbolenti proseguendo nella sua analisi perspicace delle dinamiche familiari in spazi ristretti. Di fronte alla morte imminente, affiorano i risentimenti ma anche un profondo affetto, che trapela dalle crepe di una famiglia spezzata.

Disponibile in streaming dal 20 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di His Three Daughters.

Serie TV da vedere su Netflix

Young Sheldon – stagione 6

Usciamo di nuovo dai contenuti originali perché in questo mese di settembre le novità Netflix accolgono la sesta stagione di Young Sheldon, popolare spin-off di The Big Bang Theory che racconta l’infanzia di uno dei personaggi più amati, Sheldon Cooper (interpretato da Jim Parsons nella serie principale e qui da Iain Armitage). Molti anni prima di trasferirsi in California e studiare alla Caltech, Sheldon è un bambino che vive con la sua famiglia nel Texas orientale. Di gran lunga più intelligente dei suoi coetanei, qualcosa che può rendere la vita difficile vivendo in una terra dove poche cose sono più importanti di andare in chiesa e seguire il football, ma vulnerabile e un po’ ingenuo, Sheldon deve trovare un modo per affrontare il mondo che lo circonda, tanto a scuola quanto tra le mura domestiche. Suo padre George non lo capisce, suo fratello Georgie si chiede come poter essere cool quando ha in classe lo strambo fratello minore e Missy risente di tutta l’attenzione di cui gode il suo gemello; l’unica che sembra preoccuparsi sul serio di Sheldon è sua madre Mary, la quale lotta duramente per far inserire suo figlio e sostenerlo mentre intraprende il suo viaggio innocente, scomodo e promettente verso l’età adulta. In questa sesta stagione Sheldon ha ormai 13 anni e, mentre sua madre vive una crisi di fede, George e Dale si recano in Messico per pagare la multa e far uscire di prigione Georgie e Connie. Da non perdere per farsi quattro risate. La serie si conclude con la settima stagione, attualmente in programmazione su Infinity+.

Disponibile in streaming dal 1° settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Young Sheldon.

The Perfect Couple (original)

Torniamo sulle serie TV originali Netflix con The Perfect Couple, una delle più attese di questo mese. Amelia Sacks (Eve Hewson) sta per sposare l’erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Ma quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette in moto un’indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell’autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati. Nel cast anche Liev Schreiber, Billy Howle e Dakota Fanning.

Disponibile in streaming dal 5 settembre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Perfect Couple.

Emily In Paris – stagione 4, parte 2 (original)

Da guardare questo mese c’è la seconda parte della quarta stagione di Emily In Paris, serie dramedy che segue Lily Collins nei panni di Emily Cooper, un’ambiziosa direttrice marketing di Chicago che ottiene inaspettatamente il lavoro dei sogni a Parigi. La quarta stagione aveva ripreso la vicenda subito dopo il finale della precedente, con Emily scossa dopo gli eventi scioccanti del disastroso matrimonio di Camille e Gabriel. La giovane prova forti sentimenti per due uomini, ma ora la ex di Gabriel è incinta e le peggiori paure di Alfie su di lei e lo chef hanno trovato conferma. Al lavoro, Sylvie si trova a risolvere uno spinoso dilemma emerso dal passato per il bene del suo matrimonio, mentre il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i soldi finiscono, devono ingegnarsi per risparmiare. L’intesa tra Emily e Gabriel è innegabile mentre i due lavorano insieme per raggiungere il traguardo della stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di infrangere tutti i loro sogni. Si conclude dunque con altri cinque episodi la quarta stagione della serie.

Disponibile in streaming dal 12 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Emily in Paris.

What’s Next? Verso il futuro con Bill Gates (docuserie original)

Proseguiamo con What’s Next? Verso il futuro con Bill Gates, interessante docuserie nella quale il visionario tecnologico nonché filantropo della salute e del clima globale invita gli spettatori a partecipare a un percorso di conoscenza per esaminare le questioni più scottanti che il mondo odierno deve affrontare. Nel corso di cinque episodi, Gates affronta le potenzialità e i rischi dell’intelligenza artificiale, la sfida dilagante della disinformazione e le difficoltà insite nella definizione della verità nell’era dei social media, la portata della crisi climatica e il contributo che le tecnologie all’avanguardia possono dare per risolverla, l’ingiustizia della disparità nella distribuzione dei redditi e le opportunità di combattere la povertà, nonché il modo in cui scienza e innovazione stanno creando cure per malattie mortali. Con le riflessioni e i commenti di alcuni dei più famosi scienziati, politici, pensatori, giornalisti, medici e artisti del mondo e la produzione esecutiva del premio Oscar Morgan Neville, la docuserie offre una prospettiva su un futuro più equo e positivo.

Disponibile in streaming dal 18 settembre 2024.

Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez (original)

Tra le novità più attese di Netflix in questo settembre c’è senza dubbio Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, secondo capitolo della serie antologica di Ryan Murphy e Ian Brennan dopo quello dedicato a Jeffrey Dahmer. Questa volta la serie affronta il caso di alto profilo che ha sconvolto gli Stati Uniti e il mondo negli anni Novanta, quello di Lyle ed Erik Menendez, due fratelli condannati nel 1996 per l’omicidio dei loro genitori. L’accusa affermava che stessero tentando di ereditare il patrimonio di famiglia, mentre i due fratelli sostenevano (e lo fanno tuttora, dal momento che stanno scontando l’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata) che le loro azioni derivassero dalla paura causata da una vita di abusi fisici, emotivi e sessuali subiti dai genitori. Con Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez, Nathan Lane e Ari Graynor.

Disponibile in streaming dal 19 settembre 2024. Qui potete vedere il teaser ufficiale di Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez.

Twilight of the Gods (original)

Proseguiamo con le serie da vedere a settembre con Twilight of the Gods, che porta sullo schermo una nuova interpretazione audace e animata della mitologia scandinava firmata da Zack Snyder. In un mitico mondo fatto di grandi battaglie, imprese gloriose e profonda disperazione, Leif è un re mortale salvato sul campo di battaglia da Sigrid, un’implacabile guerriera di cui si innamora. La notte del loro matrimonio, i due sopravvivono al terrore di Thor, che li spinge a intraprendere contro ogni aspettativa una spietata missione di vendetta insieme a un gruppo di crociati. Questa storia eroica d’amore, perdita e vendetta è un viaggio che va oltre l’inferno, attraverso terre fantastiche, campi di battaglia feroci e sanguinosi e guerre scatenate contro gli dei e i demoni. Una nuova serie animata Stone Quarry Animation da non perdere.

Disponibile in streaming dal 19 settembre 2024. Qui potete vedere il teaser ufficiale di Twilight of the Gods.

Tutto chiede salvezza (stagione 2, original)

Cambiamo completamente genere perché tra le novità del mese c’è la seconda stagione di Tutto chiede salvezza, serie originale Netflix tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. Racconta la storia di Daniele, un ragazzo che si risveglia in un SPDC contro la sua volontà, e dei giorni che vi passa dopo avere subito un TSO. Nella nuova stagione, la vicenda riprende a due anni di distanza, e molte cose sono cambiate. Daniele e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati. Li ritroviamo che si contendono l’affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie. Daniele, dopo l’intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e, grazie all’intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell’ospedale in cui era stato ricoverato. Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile. In questa nuova veste, conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

Disponibile in streaming dal 26 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Tutto chiede salvezza.

Nobody Wants This (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di settembre 2024 con Nobody Wants This, serie romantica in dieci episodi incentrata sull’improbabile relazione tra l’agnostica e schietta Joanne (Kristen Bell) e il rabbino anticonformista Noah (Adam Brody): una singolare relazione che metterà in crisi le convinzioni di entrambi. Nel cast anche Justine Lupe e Timothy Simons.

Disponibile in streaming dal 26 settembre 2024.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV e documentari, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. In particolare, vi segnaliamo:

Cobweb – 1° settembre 2024

Chestnut vs. Kobayashi: Unfinished Beef (evento live, original) – 2 settembre 2024

Untold: La storia di Hope Solo (documentario original) – 3 settembre 2024

Prison Break (stagioni 1-5) – 4 settembre 2024

Apollo 13: una storia di sopravvivenza (documentario original) – 5 settembre 2024

Selling Sunset (stagione 8, reality show original) – 6 settembre 2024

Viola come il mare (stagione 2) – 7 settembre 2024

One Piece Film: Red – 8 settembre 2024

Hot Wheels, a tutto gas (stagione 2, original) – 9 settembre 2024

I Liceali (stagioni 1-3) – 10 settembre 2024

Confidenza – 11 settembre 2024

Billionaire Island (original) – 12 settembre 2024

Gifted – Il dono del talento – 15 settembre 2024

CoComelon (stagione 11, original) – 16 settembre 2024

Whitney – Una voce diventata leggenda – 17 settembre 2024

Il segreto di Liberato – 19 settembre 2024

The Resident (stagioni 1-6) – 20 settembre 2024

E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare – 25 settembre 2024

Rez Ball (original) – 27 settembre 2024

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri – 30 settembre 2024

Queste dunque le migliori novità su Netflix a settembre 2024 da vedere, tra film, serie TV e originals.