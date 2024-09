Quali sono le novità da vedere a settembre 2024 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell'ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a settembre 2024

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

John Wick 4

Apriamo subito forte con le novità NOW e Sky di settembre 2024 grazie a John Wick 4, il più recente capitolo della popolare saga action con protagonista Keanu Reeves. John Wick continua la sua lotta per cercare di riacquistare la sua libertà, e l’unico modo in cui può farlo è sconfiggere la Gran Tavola. O meglio, colui che ne è stato messo a capo, ossia lo spietato marchese de Gramont (Bill Skarsgård), uno che mostra poco o nessun rispetto per anzianità, regole e tradizioni. John dovrà farsi strada fino a quest’ultimo affrontando decine e decine di avversari messi sulla sua strada, tra i quali, soprattutto, un vecchio amico costretto suo malgrado a trasformarsi in nemico, e una misteriosa nuova leva accompagnata da un cane. Seminando cadaveri lungo il cammino, John Wick viaggerà dal deserto del Sahara a Osaka, da New York a Berlino per cercare di arrivare a Parigi per il confronto finale con la sua nuova nemesi. Riuscirà a farcela nonostante l’evidente inferiorità numerica?

Disponibile dal 2 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di John Wick 4.

Prendi il volo

Cambiamo completamente genere perché da vedere su NOW e Sky On Demand questo settembre c’è anche Prendi il volo, film di animazione diretto da Benjamin Renner che racconta la storia di una famiglia di anatre. I Mallard seguono ogni giorno la stessa routine, che consiste nel navigare nello stagno del New England. Al papà iperprotettivo Mack le cose vanno bene così, perché in questo modo può mantenere la sua famiglia al sicuro, mentre la mamma, Pam, vuole smuovere un po’ la vita familiare e mostrare ai loro due figli, Dax e Gwen, che là fuori c’è un mondo intero da scoprire. Quando una famiglia di anatre migratorie giunge nel loro stagno, descrivendo luoghi lontani e incredibili, Pam riesce a convincere Mack a fare un viaggio di famiglia, che li porti sui cielo di New York City fino alla Jamaica tropicale. Mentre viaggiano in direzione sud, i Mallard si rendono conto che non possono rispettare fedelmente il loro itinerario ben organizzato. Quest’esperienza, però, li porterà più lontano di quanto avessero immaginato e permetterà loro non solo di conoscersi meglio l’un l’altro, ma anche di più sé stessi. Tra le voci originali Elizabeth Banks, Danny DeVito e Awkwafina, mentre in Italia troviamo Serena Rossi e Francesco Scianna.

Disponibile dal 5 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Prendi il volo.

Flaminia

Le novità di questo mese includono Flaminia, commedia diretta e con Michela Giraud (al debutto alla regia). Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord deve essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca o meglio arricchita. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico, regalando all’intera famiglia la tanto agognata scalata sociale. Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita patinata di Flaminia piomba Ludovica, la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Trentenne nello spettro autistico, Ludovica irrompe nella vita di Flaminia con la forza di un terremoto, mettendo a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo. Proprio quando la convivenza delle sorelle fa riaffiorare il sentimento di un rapporto dimenticato, un evento inaspettato mette di nuovo a repentaglio tutto. Nel cast anche Rita Abela, Antonello Fassari, Nina Soldano ed Edoardo Purgatori.

Disponibile dal 7 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Flaminia.

E all’improvviso arriva l’amore

Una nuova commedia romantica da vedere su NOW e Sky On Demand: E all’improvviso arriva l’amore (She came to me il titolo originale). Il film racconta l’amore in diverse forme e in particolare come viene vissuto da un gruppo di personaggi, che vivono in una città tanto romantica quanto frenetica come New York. Steven Lauddem (Peter Dinklage) è un compositore che sta affrontando un momento difficile, ovvero il temuto blocco dello scrittore, che non gli permette di terminare un’opera. Per Steven concludere questo suo lavoro nel miglior modo possibile significherebbe un gran ritorno nel panorama musicale, eppure la sua creatività sembra essere giunta a un punto morto. Sua moglie Patricia (Anne Hathaway), un tempo anche sua terapista, gli consiglia di mettersi in viaggio alla ricerca di quella ispirazione che ora gli manca. Il viaggio di Steven toccherà territori inattesi e lo porterà a riscoprire la sua vena creativa in un modo molto passionale e al tempo stesso romantico. Nel cast anche Marisa Tomei, Joanna Kulig e Brian d’Arcy James.

Disponibile dal 9 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di E all’improvviso arriva l’amore.

Confidenza

Torniamo in Italia con Confidenza, film diretto da Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati e Isabella Ferrari. La pellicola racconta la storia di un segreto che cambia la vita di Pietro, professore di liceo. Durante la sua tormentata relazione con Teresa, una sua ex allieva, i due fanno un gioco pericoloso. In un momento di intimità, Pietro le confida un segreto inconfessabile che da quel momento li lega per sempre. La storia d’amore tra i due finisce e le loro vite si dividono. Quando Pietro incontra Nadia, una donna molto diversa da Teresa con cui ha una relazione sana, la minaccia del segreto confidato alla sua ex torna a tormentarlo. A pochi giorni dalle nozze infatti, Teresa si ripresenta minacciando di rivelare tutto. Da quel momento, Pietro si sentirà perseguitato dalla misteriosa confidenza come fosse un’arma di ricatto.

Disponibile dall’11 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Confidenza.

Aquaman e il Regno Perduto

Tra le novità da non perdere a settembre su NOW e Sky On Demand c’è senza dubbio Aquaman e il Regno Perduto, sequel del cinecomic Warner Bros. e DC Films. Torna a raccontare le avventure di Arthur Curry, Aquaman (Jason Momoa), il supereroe dei mari, re di Atlantide e adesso anche papà. Arthur ancora una volta si ritrova alla prese con uno dei suoi acerrimi nemici, Black Manta, ovvero David Kane (Yahya Abdul-Mateen II). Quest’ultimo, intenzionato ancora a vendicare la morte del padre, è disposto a tutto pur di annientarlo, e vuole approfittare del potere del Tridente Nero, reliquia atlantidea che regala un’antica e oscura forza. C’è solo una persona che può aiutare Arthur a sconfiggere Black Manta e si tratta proprio di suo fratello Orm (Patrick Wilson), l’ex re di Atlantide. I due dovranno mettere da parte divergenze e reciproche antipatie per stringere un’alleanza e salvare il regno, la famiglia e il mondo intero dalla distruttiva magia nera di Black Manta. Nel cast ritroviamo Nicole Kidman e Amber Heard, nei panni di Atlanta e Mera.

Disponibile dal 16 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Aquaman e il Regno Perduto.

Night Swim

Cambiamo di nuovo genere con Night Swim, horror che racconta la storia di Ray Waller (Wyatt Russell), ex giocatore di baseball della Major League a cui è stata diagnosticata una malattia degenerativa, che lo ha costretto a ritirarsi troppo presto. Ray decide di trasferirsi insieme alla moglie Eve (Kerry Condon) e ai figli Izzy ed Elliot in una nuova casa. La nuova abitazione ha sul retro un giardino con una bellissima piscina, che Ray definisce davanti a sua moglie un’ottima soluzione per far divertire i suoi figli. In verità, l’uomo spera che nuotare nella piscina possa essere una buona terapia fisica per lui e che lo aiuti a tornare a giocare, nonostante le previsioni mediche siano contrarie a un suo ritorno in campo. La famiglia, però, non sa che la casa nasconde un oscuro segreto del suo passato, che scatenerà una forza maligna in grado di trascinare tutti loro nei profondi abissi del terrore. Da non perdere per gli amanti del genere.

Disponibile dal 20 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Night Swim.

Lassie – Una nuova avventura

Tra le novità da guardare questo mese su NOW e Sky c’è Lassie – Una nuova avventura, nuovo film con protagonista il popolare cane di razza Rough Collie. Sono le vacanze estive e Flo, insieme all’inseparabile Lassie, va a trascorrerle in Alto Adige dai nuovi amici Henri, Kleo e la piccola Filippa, un Jack Russell Terrier. Alcuni ladri di cani si aggirano però per il paese e quando anche Filippa scompare, Lassie e i tre amici partono in missione per ritrovarla. Una pellicola per tutta la famiglia.

Disponibile dal 21 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lassie – Una nuova avventura.

Vangelo secondo Maria (original)

Le principali novità NOW e Sky di settembre 2024 lato film si chiudono con Vangelo secondo Maria, lungometraggio Sky Original diretto da Paolo Zucca con Benedetta Porcaroli e Alessandro Gassman. Racconta di Maria, una ragazza giovanissima originaria di Nazareth, grande appassionata dei racconti della Bibbia. Purtroppo essendo una donna nella Palestina antica, alla giovane è proibito leggere e scrivere. Eppure, Maria in sinagoga è entusiasta di come i profeti riescano ad avere un dialogo diretto, da pari a pari, con Dio. La ragazza sogna la libertà, la possibilità di aver un’istruzione, nonché l’opportunità di fuggire e vivere un’impresa. È per questo che Maria si ribella a Dio, disobbedendogli. Accanto a lei c’è Giuseppe, maestro e al contempo complice della ragazza, un uomo forte e affascinante, totalmente diverso dal vecchio ricurvo rappresentato nei dipinti sacri. Il film si ispira all’omonimo romanzo del 1979 di Barbara Alberti.

Disponibile dal 29 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Vangelo secondo Maria.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Equalizer – stagione 4

Poche ma buone le novità NOW e Sky On Demand di settembre 2024 lato serie TV. Arriva la quarta stagione di The Equalizer, popolare serie con protagonista il personaggio che abbiamo conosciuto con la serie cult degli anni ’80 (Un giustiziere a New York) e nei recenti film (interpretato rispettivamente da Edward Woodward e Denzel Washington). Nella serie reboot, il personaggio di McCall è interpretato da Queen Latifah, nei panni di una donna enigmatica con un passato misterioso che prova ad aiutare il prossimo sfruttando le proprie capacità e al contempo a crescere una figlia adolescente. Lei è il Giustiziere, un angelo custode e difensore degli oppressi impegnato alla ricerca di redenzione. La storia riprende subito dopo l’adrenalinico finale della scorsa stagione: nel cast confermati anche Tory Kittles (Detective Dante), Adam Goldberg (Harry), Liza Lapira (Melody), Laya DeLeon Hayes (Delilah) e Lorraine Toussaint (Viola).

Disponibile dal 10 settembre 2024. Qui potete vedere il promo trailer ufficiale della quarta stagione di The Equalizer.

The Penguin

Tra i principali contenuti da guardare questo mese c’è senza dubbio The Penguin, serie TV spin-off del film The Batman e basata sui personaggi della DC Comics. Racconta Gotham City e i suoi criminali, focalizzandosi sull’ascesa al potere di Oswald “Oz” Cobblepot, alias il Pinguino, ex braccio destro di Carmine Falcone e iconica nemesi di Batman. Dopo il crollo dell’impero criminale di Falcone, il Pinguino ne sfrutta le macerie per costruire il proprio. Ma per farlo, dovrà inevitabilmente sporcarsi le mani di sangue. La serie è composta da 8 episodi, trasmessi in contemporanea con gli Stati Uniti. Il ricco cast è capitanato da Colin Farrell e Cristin Milioti.

Disponibile dal 20 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Penguin.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Questo mese da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono le Collection riguardanti Keanu Reeves (dal 31 agosto al 6 settembre 2024), DC Superheroes (dal 14 al 20 settembre 2024), Una notte da leoni (dal 21 al 23 settembre 2024), Mel Gibson (dal 24 al 27 settembre 2024) e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a settembre 2024 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Green Border – 3 settembre 2024

Gloria! – 15 settembre 2024

Hypnotic – 23 settembre 2024

Which brings me to you – Storia di una confessione – 24 settembre 2024

Marcello Mio – 28 settembre 2024

Zamora – 30 settembre 2024

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2024. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

