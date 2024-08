Le novità Amazon Prime Video di settembre 2024 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese di fine estate (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2024 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a settembre 2024

Film in uscita su Amazon Prime Video

Un mondo a parte

Apriamo le novità Amazon Prime Video di settembre 2024 da non perdere con Un mondo a parte, film diretto da Riccardo Milano con protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Racconta la storia di Michele Cortese, un maestro delle elementari che sembra stia per affacciarsi a una nuova vita. Dopo aver insegnato per quarant’anni nella giungla delle scuole romane, l’uomo riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico, ovvero una scuola sita nel Parco Nazionale d’Abruzzo con un’unica pluriclasse di bambini che vanno dai 7 ai 10 anni. Aiutato dalla vice-preside Agnese e dagli alunni, Michele supera la sua iniziale inadeguatezza metropolitana e pian piano diventa uno di loro. Quando ogni cosa inizia ad andare per il verso giusto, però, giunge un’orribile notizia: a causa delle poche iscrizioni, la scuola a giugno chiuderà per sempre. È così che Michele, Agnese e i bambini inizieranno una lunga corsa contro il tempo per evitare che questa piccola realtà scolastica smetta di esistere.

Disponibile in streaming dal 2 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un mondo a parte.

Garfield – Una missione gustosa

Il popolare e simpatico gatto torna sullo schermo con Garfield – Una missione gustosa, pellicola di animazione con le voci originali di Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham e Ving Rhames. Il felino amante delle lasagne (e non solo) in una nuova avventura: dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un’esilarante rapina ad alto rischio in una fabbrica di latte.

Disponibile in streaming dal 6 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Garfield – Una missione gustosa.

Flaminia

Da vedere questo mese di settembre su Prime Video anche Flaminia, commedia diretta e con Michela Giraud che fa segnare il debutto di quest’ultima alla regia. Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord deve essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca o meglio arricchita. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico, regalando all’intera famiglia la tanto agognata scalata sociale. Tutto è pronto per il grande evento quando nella vita patinata di Flaminia piomba Ludovica, la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Trentenne nello spettro autistico, Ludovica irrompe nella vita di Flaminia con la forza di un terremoto, mettendo a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo. Proprio quando la convivenza delle sorelle fa riaffiorare il sentimento di un rapporto dimenticato, un evento inaspettato mette di nuovo a repentaglio tutto. Nel cast del film anche Rita Abela, Antonello Fassari, Nina Soldano ed Edoardo Purgatori.

Disponibile in streaming dal 7 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Flaminia.

Puppy Love (original)

Le novità Amazon Prime Video di settembre 2024 includono Puppy Love, commedia originale con Lucy Hale e Grant Gustin. Dopo un disastroso primo appuntamento, Nicole, ragazza ribelle, e Max, affetto da ansia sociale, giurano di eliminare i rispettivi numeri, finché non scoprono che i loro cani si sono innamorati, e i cuccioli stanno per arrivare. Nicole e Max, per ironia della sorte incompatibili, sono costretti a diventare dei “co-genitori” responsabili, ma chissà che non possano finire per trovare loro stessi l’amore.

Disponibile in streaming dall’11 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Puppy Love.

Hounds of War

Cambiamo completamente genere con Hounds of War, film disponibile in esclusiva con protagonista Frank Grillo. Gli “Hounds” sono i migliori mercenari militari che il denaro possano comprare: vengono mandati nelle missioni più pericolose che solo loro possono portare a termine, ma l’ultima uscita non va esattamente come previsto e sembra trattarsi di una trappola. L’unico sopravvissuto ha tutta l’intenzione di scoprire cosa sia accaduto e di vendicare i fratelli caduti. Nel cast anche Robert Patrick e Rhona Mitra.

Disponibile in streaming dal 15 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hounds of War.

Ari Cassamortari

In esclusiva su Prime Video è disponibile da questo mese anche Ari Cassamortari, sequel della commedia del 2022. Dopo l’affaire Arcangelo, i fratelli Pasti, insieme a un’ccentrica sorellastra che non sapevano di avere, si sono fatti un nome come “becchini dei VIP” e sono in lizza per un ambito premio di categoria mai aggiudicato prima, il Vespillone D’oro. Ma la commissione di valutazione scova un gigantesco buco nei libri contabili dell’azienda, che minaccia di escluderli dalla corsa al premio. Ma com’è possibile? La risposta è nella confessione di Matteo Pasti: ha “preso in prestito” ingenti somme dai conti aziendali per mantenere una relazione virtuale con la cam girl di nome Bella Salma. Un nome d’arte che, ben presto, è sulle notizie d’apertura di tutti i telegiornali: la sex worker viene ritrovata morta nella sua villa per un improbabile incidente domestico. Il telefono dei Pasti non tarda a squillare. Diretto da Claudio Amendola, vede nel cast Massimo Ghini, Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Alessandro Sperduti, Silvia D’Amico, Caterina Guzzanti, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu ed Edoardo Leo.

Disponibile in streaming dal 23 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ari Cassamortari (in arrivo).

Killer Heat (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di settembre 2024 da guardare lato film con Killer Heat, lungometraggio originale con Joseph Gordon-Levitt, Richard Madden e Shailene Woodley. Segue l’investigatore privato Nick Bali, un americano espatriato in Grecia, ingaggiato per indagare sulla morte accidentale del giovane magnate delle spedizioni Leo Vardakis sull’isola di Creta. La cognata della vittima non crede al rapporto ufficiale della polizia. Ma cosa è successo esattamente a Leo, e perché? Nonostante la bellezza inondata dal sole dell’esotica località mediterranea, Nick trova l’oscurità ad ogni angolo: dove la ricca e potente famiglia Vardakis governa come gli dei, dove la gelosia corre in profondità e chiunque potrebbe essere un sospettato. Un mistero elettrizzante e contemporaneo in classico stile noir.

Disponibile in streaming dal 26 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Killer Heat (in arrivo).

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Young Sheldon – stagione 6

Contemporaneamente all’arrivo su Netflix, sbarca su Prime Video la sesta stagione di Young Sheldon, popolare e divertente spin-off di The Big Bang Theory che racconta l’infanzia di Sheldon Cooper (interpretato da Jim Parsons nella serie principale e qui da Iain Armitage). Molti anni prima di trasferirsi in California e studiare alla Caltech, Sheldon è un bambino che vive con la sua famiglia nel Texas orientale. Di gran lunga più intelligente dei suoi coetanei, qualcosa che può rendere la vita difficile vivendo in una terra dove poche cose sono più importanti di andare in chiesa e seguire il football, ma vulnerabile e un po’ ingenuo, Sheldon deve trovare un modo per affrontare il mondo che lo circonda, tanto a scuola quanto tra le mura domestiche. Suo padre George non lo capisce, suo fratello Georgie si chiede come poter essere cool quando ha in classe lo strambo fratello minore e Missy risente di tutta l’attenzione di cui gode il suo gemello; l’unica che sembra preoccuparsi sul serio di Sheldon è sua madre Mary, la quale lotta duramente per far inserire suo figlio e sostenerlo mentre intraprende il suo viaggio innocente, scomodo e promettente verso l’età adulta. In questa sesta stagione Sheldon ha ormai 13 anni e, mentre sua madre vive una crisi di fede, George e Dale si recano in Messico per pagare la multa e far uscire di prigione Georgie e Connie. Da non perdere per farsi quattro risate. La serie si conclude con la successiva stagione, la settima.

Disponibile in streaming dal 1° settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Young Sheldon.

The Money Game (docuserie original)

Torniamo sui contenuti originali con The Money Game, una docuserie in sei parti che esamina l’impatto dei diritti NIL (name, image and likeness) sull’atletica universitaria, visto attraverso gli occhi di alcuni dei migliori atleti della Louisiana State University. Esamina una svolta storica nella NCAA sui cambiamenti sui diritti NIL, evidenziata dalle esperienze surreali dei migliori giocatori, allenatori e amministratori della LSU, uno dei marchi più iconici dell’atletica universitaria. Tutti gli episodi sono disponibili al momento dell’uscita.

Disponibile in streaming dal 10 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Money Game.

The Grand Tour: One for the Road (finale serie)

Una delle novità più attese su Amazon Prime Video a settembre 2024 è sicuramente l’ultimo capitolo di The Grand Tour, popolarissima serie che vede protagonista il trio composto da Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond. Intitolato The Grand Tour: One for the Road, questo ultimo episodio speciale vede Jeremy, Richard e James ignorare le istruzioni del signor Wilman e dirigersi verso lo Zimbabwe con tre auto che hanno sempre desiderato di possedere: una Lancia Montecarlo, una Ford Capri 3 litri e una Triumph Stag. Uno straordinario viaggio attraverso paesaggi meravigliosi e talvolta impegnativi, che conducono a un finale emozionante su un’isola stranamente familiare. Un ultimo grande viaggio che segna la fine di un’era: si conclude infatti non solo il format di Amazon (dopo quasi 9 anni), ma anche la collaborazione tra Jeremy, Richard e James dopo 22 anni di carriera. Da non perdere.

Disponibile in streaming dal 13 settembre 2024. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Grand Tour: One for the Road.

En Fin (original)

Proseguiamo con i contenuti da vedere con En Fin, serie TV spagnola diretta da David Sainz. Il giorno in cui era attesa l’Apocalisse, Tomás si sveglia con i postumi di una sbornia nel bel mezzo di un’orgia all’interno di un negozio di mobili. Mesi prima, aveva lasciato la moglie Julia e la figlia Noa dopo la notizia dell’imminente fine del mondo, senza rimpianti. Ma quando il pianeta errante, che stava per schiantarsi contro il nostro mondo, passa davanti alla Terra e la vita continua, l’uomo si rende conto del suo grande errore. Ora proverà a riconquistare la sua vita di prima, insieme al perdono della sua famiglia, cercando di ricostruire un mondo che non è finito, ma che non sarà mai più lo stesso. Nel frattempo Julia, che ha sempre preso le cose con calma, vede questa come una seconda possibilità e trova il coraggio di fare tutte le cose che non osava fare prima. Noa, dal canto suo, si domanda perché gli adulti persistano nel distruggere il mondo da soli, senza bisogno che un pianeta gigante si schianti contro la Terra.

Disponibile in streaming dal 13 settembre 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di En Fin (v.o.).

Sono Lillo – stagione 2 (original)

Cambiamo genere con la seconda stagione di Sono Lillo, divertente serie TV diretta da Eros Puglielli che vede protagonista Lillo Petrolo. Grazie a Posaman, il supereroe più supereroe di sempre, Lillo gode ormai di enorme popolarità. Sul set americano del suo prossimo film, scopre però che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia dal Giappone, maledizioni e varchi dimensionali. Al fianco di Lillo troviamo Pietro Sermonti, Sara Lazzaro, Katia Follesa, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, con la partecipazione di Paolo Calabresi e Corrado Guzzanti e con tante guest star (tra cui Maccio Capatonda, Nino Frassica, Max Angioni, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina e Giovanni Vernia). Tutti e sei gli episodi vengono resi disponibili al momento dell’uscita.

Disponibile in streaming dal 19 settembre 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Sono Lillo.

Courtois: The return of the Number 1 (docuserie original)

Chiudiamo le principali novità Prime Video di settembre 2024 con una docuserie che gli appassionati di calcio apprezzeranno: Courtois: The return of the Number 1. In quattro episodi, ripercorre la carriera del pluripremiato portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, e racconta l’epica ripresa lunga un anno che ha dovuto affrontare. Dopo aver vinto La Liga e la UEFA Champions League nel 2022, dopo aver conquistato il Premio Yashin come miglior portiere al Gala del Pallone d’Oro e aver celebrato a Cannes il matrimonio con la modella Mishel Gerzig, Courtois stava vivendo il miglior momento della sua carriera professionale e anche il più felice della sua vita privata. Tuttavia, appena due giorni prima dell’inizio del nuovo campionato, durante un allenamento, un terribile infortunio ha trasformato quel sogno in un disastro: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In un ritratto inedito e attraverso immagini mai viste prima, la docuserie mostra lo straordinario lavoro di Thibaut Courtois per arrivare alla parte cruciale della stagione, tra l’incertezza dell’intervento chirurgico, lo sforzo di tornare ai massimi livelli, la sua vita quotidiana con Mishel, i figli, la famiglia e gli amici, la sua fitta agenda da uomo d’affari e altri lati sconosciuti.

Disponibile in streaming dal 20 settembre 2024 (tutti gli episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Courtois: The return of the Number 1.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo quattro capitoli della saga di Robocop, i due film di Ted, ma anche una nuova stagione di The Flash, l’arrivo in catalogo de I Cavalieri dello Zodiaco, L’uomo tigre, Ken il Guerriero e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a settembre 2024 su Amazon Prime Video:

The Flash (stagione 9) – 1° settembre 2024

I Cavalieri dello Zodiaco (stagione 1) – 1° settembre 2024

Cercasi Susan disperatamente – 1 settembre 2024

Robocop – 1° settembre 2024

Robocop 2 – 1° settembre 2024

Robocop 3 – 1° settembre 2024

RoboCop (2014) – 1° settembre 2024

Ted – 1° settembre 2024

Ted 2 – 1° settembre 2024

C’era una volta… a Hollywood – 4 settembre 2024

Taxi Driver – 4 settembre 2024

Dune – 5 settembre 2024

Terapia d’urto – 11 settembre 2024

L’uomo tigre (stagione 1) – 15 settembre 2024

Vertical Limit – 18 settembre 2024

Ken il Guerriero (stagione 1) – 25 settembre 2024

Easy Girl – 25 settembre 2024

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

La primavera della mia vita – 5 settembre 2024

One Piece: Red – 7 settembre 2024

Memory – 14 settembre 2024

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Doom Patrol (27 settembre 2024) e Star Trek: Picard (30 settembre 2024). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi: tra questi possiamo citare la terza stagione di The Legend of Vox Machina (3 ottobre 2024), Citadel: Diana (10 ottobre 2024) e Like a Dragon: Yakuza (24 ottobre 2024). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys Vought Insight.

Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2024 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

