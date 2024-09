Cosa vedere tra le novità Disney+ di settembre 2024 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di quattro anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese di fine estate accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a settembre 2024, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Cosa guardare su Disney+ a settembre 2024

Film in uscita su Disney Plus

Questo mese non sono previste novità per quanto riguarda i film, ma potete sempre consolarvi recuperando i lungometraggi dei mesi scorsi come Il Regno del Pianeta delle Scimmie (nuovo capitolo della popolare saga), Domenica con le Supremes (tratto dal romanzo best-seller di Edward Kelsey Moore), Descendants: L’ascesa di Red (nuovo attesissimo film della saga che vede protagonisti i figli adolescenti degli iconici eroi e cattivi Disney), il documentario Diane Von Furstenberg: Woman in Charge (dedicato alla vita e alla carriera della designer belga e naturalizzata americana) o Let It Be (film originale del 1970 sui Beatles diretto dal regista Michael Lindsay-Hogg, meticolosamente restaurato).

Serie TV da vedere su Disney+

In Vogue: the 90s (docuserie original)

Apriamo le principali novità Disney+ da guardare questo settembre 2024 con In Vogue: the 90s, docuserie originale che offre uno sguardo dietro le quinte dei momenti più iconici della moda degli anni ’90. Racconta la storia dell’industria della moda negli anni ’90 attraverso gli occhi dei direttori di Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman e Anna Wintour. Con la partecipazione di alcuni dei nomi più influenti della moda, del cinema e della politica, un viaggio emozionante tra i continenti nel corso dei dieci anni che hanno cambiato la moda per sempre. Hollywood, il grunge, il Met Gala, la globalizzazione della moda americana, l’hip hop: ogni episodio di questa serie in sei parti è incentrato su un momento fondamentale degli anni ’90. Include i racconti di un cast di prim’ordine che comprende Amber Valletta, Andrew Bolton, Baz Luhrmann, Camilla Nickerson, Catherine Martin, Claire Danes, Claudia Schiffer, Donna Karan, Elizabeth Hurley, Grace Coddington, Gwyneth Paltrow, Hamish Bowles, Hillary Clinton, Jean Paul Gaultier, John Galliano, June Ambrose, Kate Moss, Kim Kardashian, Linda Evangelista, Marc Jacobs, Mary J. Blige, Michael Kors, Miuccia Prada, Naomi Campbell, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Stella McCartney, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Vera Wang, Victoria Beckham e non solo.

Disponibile in streaming dal 13 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In Vogue: the 90s.

LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy (speciale)

Cambiamo completamente genere perché da vedere questo mese c’è anche LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, uno speciale animato in quattro episodi targato Lucasfilm nato dalla collaborazione con la celebre azienda di giocattoli. L’intera galassia di Star Wars si mescola completamente quando un comune nerfherder, Sig Greebling (Gaten Matarazzo), porta alla luce un potente artefatto proveniente da un tempio Jedi nascosto. Si ritrova così a vivere un’avventura in una nuova versione della galassia, meravigliosamente selvaggia e contorta, dove i buoni sono cattivi, i cattivi sono buoni e il destino di tutti dipende dalla capacità di Sig di diventare l’eroe in grado di rimettere insieme tutti i pezzi. Negli episodi sono stati mescolati e abbinati i set LEGO per mettere insieme X-fighter imperiali, TIE-Wing ribelli e persino Darth Jar Jar, per una celebrazione di tutto ciò che è Star Wars… e LEGO. Per i nuovi fan, un luogo emozionante per entrare nel mondo di LEGO Star Wars, mentre quelli di lunga data vedranno alcune cose che non hanno mai pensato possibili.

Disponibile in streaming dal 13 settembre 2024. Qui potete vedere il trailer ufficiale di LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy.

Agatha All Along – miniserie (original)

Da non perdere su Disney+ tra le novità di settembre 2024 Agatha All Along, nuova serie live action Marvel Television che vede protagonista Kathryn Hahn nei panni di Agatha Harkness, personaggio dell’acclamata serie Marvel Studios WandaVision. La famigerata Agatha Harkness si ritrova sconfitta e senza potere dopo che un misterioso goth Teen la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, una serie di prove magiche che, se superate, ricompensano una strega con ciò che le manca. Insieme, Agatha e questo misterioso adolescente mettono insieme una congrega spietata e si incamminano lungo la Strada. Oltre alla già citata Kathryn Hahn, nel cast troviamo anche Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, con la partecipazione di Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza. La serie debutta con i primi due episodi, e i seguenti (per un totale di nove) saranno rilasciati con cadenza settimanale fino al 6 novembre 2024.

Disponibile in streaming dal 19 settembre 2024 (primi due episodi). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Agatha All Along.

Novità back to school per bambini

In occasione della ripartenza della scuola, Disney+ ha in serbo una serie di novità Back to School di alcune delle serie animate a disposizione sulla piattaforma più amate dai bambini. Il 18 settembre 2024 da non perdere i nuovi episodi di Marvel’s Spidey e i suoi fantastici amici (stagione 3) e di Firebuds (stagione 2), mentre il 25 settembre 2024 tocca alle nuove puntate di Io e Winnie The Pooh, Disney Junior: Gioca con Winnie The Pooh, Minni Toons: Il Campeggio di Minni e Superkitties.

Disponibili in streaming dal 18 e dal 25 settembre 2024.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per settembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a settembre sono in arrivo ulteriori contenuti con nuovi episodi settimanali. Dopo il debutto alla fine di agosto, prosegue la seconda stagione di Unprisoned con il suo umorismo e i suoi momenti di commozione, continuano gli episodi settimanali della quarta stagione di Only Murders in the Building (ogni martedì), ritorna The Great North con la seconda parte della quarta stagione e non solo.

The Great North (stagione 4, nuovi episodi) – 25 settembre 2024

Unprisoned (stagione 2, nuovi episodi)

Only Murders in the Building (stagione 4, nuovi episodi) – ogni martedì fino al 29 ottobre 2024

Vi ricordiamo inoltre che dallo scorso autunno sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre scorso Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Ancora più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese (non sul piano standard con pubblicità).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a settembre 2024 tra film, serie TV e originals.