In un periodo che potremmo definire molto favorevole, soprattutto dopo il recente debutto dei primi notebook Windows basati su piattaforma Arm con Qualcomm Snapdragon X, Arm sembra volere alzare il tiro e a quanto pare starebbe lavorando a un progetto per sviluppare la sua prima GPU gaming dedicata.

Una notizia ancora non ufficializzata dall’azienda e che per il momento ci giunge sotto forma di rumor, ma che se confermata rappresenterebbe un’altra pietra miliare nella storia del mercato PC e componentistica, quantomeno negli ultimi 10-15 anni. Ma vediamo subito tutti i dettagli.

Arm vuole fare concorrenza a NVIDIA e AMD, ma non solo nel gaming

Secondo quanto riportato dal sito israeliano Globes, il colosso britannico avrebbe già messo in piedi un team dedicato per lavorare a un nuovo progetto su una GPU indirizzata al mondo del PC gaming, un mercato molto fiorente in termini economici e come sappiamo dominato da AMD e soprattutto da NVIDIA. Andando nel dettaglio, la fonte fa riferimento a voci di corridoio vicine all’azienda, affermando che Arm avrebbe formato una squadra di 100 dipendenti, tra sviluppatori hardware e software, scegliendo come sede il centro di sviluppo situato a Ra’anana, poco sopra Tel Aviv per intenderci.

Le informazioni a nostra disposizione per adesso terminano qui, ma visto che Arm al momento non ha smentito la notizia, la questione si fa senza dubbio interessante e aperta a diversi spunti di discussione. Ovviamente tra il dire e il fare c’è tutto un mondo che passa per anni di sviluppo, investimenti, prove ed eventuali errori/problematiche, ma a oggi non si possono ignorare le potenzialità di Arm, senza considerare che avere un ulteriore attore nel settore delle schede grafiche potrebbe essere molto positivo soprattutto per gli utenti (nonché per i produttori di hardware stessi).

Abbiamo citato “i produttori” perché vogliamo ricordare che Arm non produce le sue CPU e neanche le GPU integrate dei suoi SoC, fornendo come saprete delle licenze ai produttori e maggiori partner dell’azienda. Un eventuale successo di questo progetto, ancora in fase embrionale però, potrebbe aprire le porte a scenari a dir poco allettanti in ottica concorrenza e quindi varietà / quantità dell’offerta (e relativi prezzi ovviamente).

Riguardo le GPU, o meglio la GPU / scheda grafica che potrebbe uscire fuori da questo ipotetico progetto Arm, teniamo presente che l’azienda sviluppa già da anni i suoi chip grafici integrati, con i più recenti in grado di supportare anche tecnologie come il ray-tracing, DirectX 12 e un occhio costante all’accelerazione AI. L’Intelligenza Artificiale, e tutto il mercato esploso intorno al fenomeno negli ultimi due anni, potrebbe essere anche questo nel mirino di Arm attraverso lo sviluppo di prodotti sviluppati ad hoc, in primis schede grafiche per server destinate alla gestione di carichi AI ecc.

Qui però stiamo viaggiando un po’ troppo con la mente, intanto bisogna aspettare una conferma anche ufficiosa da parte di Arm, successivamente il progetto dovrà prendere forma e dare i primi risultati concreti. Fatto questo rimarrà da confrontarsi eventualmente con i competitor AMD e NVIDIA, senza dimenticare che neanche Intel ha ancora mollato la presa con i prodotti della serie Arc e anche dalla Cina si spinge in questa direzione, ovvero cercare di ridimensionare la leadership di NVIDIA.

Tirando le somme, l’entrata in scena di Arm nel mercato delle schede grafiche da gaming sarebbe senza dubbio positiva oltre che stimolante per l’evoluzione del settore, ma non pensiamo troppo in grande come fatto con Snapdragon X, sicuramente una realtà ma al momento non in grado di competere al meglio con le proposte più recenti e potenti di brand come AMD e Intel.