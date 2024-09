Anche MSI è presenta a IFA 2024, l’evento dedicato al mondo tech più importante del vecchio continente che quest’anno torna con un’edizione decisamente più interessante e soprattutto ricca di presenze tra pubblico e addetti ai lavori. L’azienda taiwanese sceglie la fiera di Colonia per annunciare la sua nuova gamma di notebook AI+ con Windows 11 basati sulle più recenti piattaforme hardware AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V, con questi ultimi annunciati ricordiamo solo ieri pomeriggio.

Allo stand MSI ci sono i nuovi modelli Prestige e Summit con Intel Lunar Lake, ma anche soluzioni per gamer e creator come MSI Stealth A16 AI+ e Creator A16 AI+, senza dimenticare la console portatile Claw 8 AI+ con Intel Core Ultra 200V e i portatili d lavoro serie Venture.

Tanta carne al fuoco per MSI che, attraverso Eric Kuo, Executive Vice President e General Manager della Business Unit NB, dichiara:

A Berlino MSI non solo presenta la linea di PC AI+ più completa del settore, ma annuncia anche diversi nuovi laptop e dispositivi portatili progettati per le esigenze dei giocatori di tutto il mondo. Siamo davvero lieti che il pubblico proveniente da ogni parte del mondo che visiterà lo stand MSI potrà sperimentare l’AI computing di nuova generazione e vedere da vicino diversi prodotti per il gaming davvero entusiasmanti.

I notebook AI+ MSI Prestige e Summit si aggiornano con Intel Lunar Lake

Pensati per il mondo del lavoro e la produttività, i notebook AI+ MSI serie Prestige e Summit sposano la nuova piattaforma Intel Core Ultra 200V, garantendo all’utente prestazioni triplicate in ambito AI con picchi di ben 120 TOPS. I processori Intel Lunar Lake consentono di ottimizzare anche e soprattutto i consumi, senza trascurare le prestazioni in ambito CPU e GPU; in quest’ottica infatti va segnalata l’implementazione di nuovi P-Core ed E-Core oltre al chip grafico Intel Xe2, molto più potente rispetto alla precedente generazione, ma mantenendo un’ottima efficienza col minimo impatto sulla batteria nonché sul sistema di dissipazione e sulle dimensione del notebook.

I laptop della serie Prestige sono disponibili in tre varianti con display da 13, 14 e 16 pollici. Oltre ai processori Intel Lunar Lake, l’intera serie Prestige è caratterizzata da scocche ultraleggere e generose batterie in grado di assicurare una maggiore autonomia di lavoro, a quanto pare con picchi di ben 20 ore; non meno importante la webcam da 5 megapixel di serie, sicuramente utile per live streaming e videoconferenze di qualità superiore. Rimanendo in ambito business si fa notare anche il Summit 13 AI+ Evo, oggi ancora più leggero del suo predecessore col suo design “flip” ed equipaggiato con processori Intel Core Ultra 200V ed MSI Pen 2 (MPP 2.6) inclusa.

Gaming e produttività al top coi notebook MSI AI+ basati su Ryzen AI 300

Un’altra novità di rilievo targata MSI è rappresentata dai laptop con processori AMD Ryzen AI serie 300, tra questi segnaliamo Stealth A16 AI+, Summit A16 AI+, Prestige A16 AI+ e Creator A16 AI+, tutti modelli potenziati per i carichi legati all’Intelligenza Artificiale che potranno contare su prestazioni sino a 2,8 volte superiori rispetto alla precedente generazione.

I notebook MSI Stealth A16 AI+ ed MSI Creator A16 AI+ sono pensati per i giocatori e i creator più esigenti; per questo motivo integrano schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 40, mantenendo al contempo un design compatto e un telaio in lega di magnesio e alluminio. Rimanendo in campo professionale poi, spiccano anche MSI Summit A16 AI+ e Prestige A16 AI+, sempre con CPU AMD Ryzen AI serie 300 ed equipaggiati con l’esclusiva suite software MSI AI-driven, MSI AI Engine e MSI AI Noise Cancellation Pro.

La console portatile MSI Claw 8 AI+ e i notebook MSI Venture

Dopo averla già anticipata al Computex di Taipei, MSI coglie l’occasione per togliere definitivamente i veli alla fiammante Claw 8 AI+, prima console portatile con basata su processori Intel Core Ultra 200V e sistema operativo Windows 11. Ideata, sviluppata e ottimizzata anche sulla base delle richieste degli utenti, la nuova console portatile da 8 pollici targata MSI, garantisce migliori prestazioni ed efficienza, ma anche alcuni aggiornamenti hardware come una porta USB-C con supporto Thunderbolt 4, feedback dei pulsanti LB/RB migliorato, capacità della batteria superiore e caricabatterie da parete più compatto.

Il lancio a quanto pare è imminente e al momento dell’uscita ufficiale, in bundle verrà aggiunto un mese di prova gratuito di Xbox Game Pass, l’ideale per provare i titoli AAA più in voga del momento. In chiusura, l’azienda taiwanese conferma ulteriormente il proprio impegno e interesse per il mercato dei portatili da lavoro / produttività e annuncia la nuova linea di notebook Venture. La gamma MSI Venture prevede PC portatili con display da 14, 15,6, 16 e 17 pollici; tutti i modelli utilizzano processori Intel Core Ultra 200V abbinati a display OLED 16:10 ad alte prestazioni con copertura del 100% della gamma cromatica DCI-P3.

Ma non è tutto. La serie MSI Venture con CPU Lunar Lake offre un’elevata autonomia della batteria, caricabatterie USB-C PD da 100 watt e, non meno importante, l’MSI AI Engine che gestisce automaticamente alcuni parametri di sistema con l’Intelligenza Artificiale. Riguardo prezzi e disponibilità al momento non abbiamo ancora dettagli precisi per il mercato italiano, rimaniamo in attesa di aggiornamenti da parte dell’azienda, soprattutto riguardo le configurazioni hardware disponibili con relativi costi.