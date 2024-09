Tra i big di settore presenti a IFA 2024 non poteva mancare Acer, punto di riferimento nel segmento PC e attiva anche in molti altri segmenti del mercato consumer, dalle periferiche agli accessori per i gamer. In occasione di questa edizione di IFA, l’azienda ha svelato i suoi notebook AI e Copilot+ di nuova generazione con CPU Intel Lunar Lake, AMD Ryzen AI 300 e Qualcomm Snapdragon X Plus 8 core, PC e notebook da gaming, display intelligenti, proiettori e diversi monitor ad alte prestazioni per giocare. Tra le ultime novità c’è da segnalare anche la prima console gaming portatile Acer Nitro Blaze con CPU AMD e non solo, ma vediamo tutto nel dettaglio.

Acer svela Nitro Blaze: la sua prima console portatile con CPU AMD

Partiamo da una delle novità assolute Acer nel segmento consumer, ovvero l’ingresso dell’azienda nel mercato del gaming portatile con la console Acer Nitro Blaze 7. Caratterizzata da un design compatto (670 grammi), la console Acer può contare su un display touch IPS da 7 pollici con risoluzione Full-HD, refresh a 144 hertz e supporto AMD FreeSync Premium. Acer Nitro Blaze 7 utilizza ovviamente Windows 11 in coppia con Acer Game Space che garantisce un’esperienza completa e integra giochi da diverse piattaforme. Il cuore del dispositivo invece è rappresentato da una CPU AMD Ryzen 7 8840HS con grafica Radeon 780M e supporto Radeon Super Resolution per un upscaling in tempo reale e un’esperienza senza lag.

Il reparto memoria prevede 16 GB di RAM LPDDR5X 7.500 MT/s e un SSD PCI-E 4.0 da 2 TB, il tutto condito dal software Acer che, tra le altre cose, include 3 mesi di PC Game Pass per accedere a centinaia di giochi PC. La nuova console Acer è dotata di controlli touch reattivi con un hotkey che consente di accedere direttamente alle proprie librerie di giochi, mentre il joystick e i pulsanti direzionali rendono ancora più semplice navigare nell’ambiente di gioco. In chiusura segnaliamo la connettività WiFi 6E, USB-C con ricarica rapida e lettore di schede MicroSD per espandere la capacità di storage.

I nuovi notebook AI+ di Acer con Snapdragon X Plus 8 core e AMD Ryzen AI 300

Visto che abbiamo già pubblicato un articolo relativo alle novità Acer con Intel Lunar Lake, iniziamo subito con i nuovissimi notebook Acer Swift 14 AI e Swift Go 14 AI, soluzioni basate rispettivamente su piattaforma Qualcomm Snapdragon X Plus 8 core e AMD Ryzen 300 AI che si inseriscono nel segmento dei dispositivi Copilot+ grazie alle NPU Hexagon e AMD XDNA2 fino a 45 / 50 TOPS, prestazioni e design ottimizzati, display OLED (opzionale) e connettività di ultima generazione.

I PC Copilot+ consentono agli utenti di sperimentare nuovi modi di interagire, creare e lavorare sui propri dispositivi Swift. Tra gli strumenti a nostra disposizione troviamo Cocreator, Windows Studio Effects e ovvimente Copilot, l’assistente IA di Windows attivabile con un tasto dedicato. Ma non è tutto, i laptop Swift AI sono dotati di applicazioni smart proprietarie sviluppate da Acer; citiamo ad esempio AcerSense, Acer PurifiedView 2.0, Acer QuickPanel e PurifiedVoice 2.0, senza dimenticare Acer User Sensing che garantisce la protezione dei dati (c’è anche Windows Hello).

Acer Swift Go 14 AI: il PC Copilot+ progettato per tutti con CPU Qualcomm

Acer Swift Go 14 AI (SFG14-01) è alimentato dalla piattaforma Snapdragon X Plus, per essere precisi con il nuovo modello a 8 core annunciato oggi. Oltre alla NPU Hexagon da 45 TOPS, il chip può raggiungere una frequenza di 3,4 GHz (single-core) sui Performance Core Oryon, abbinando fino a 32 GB di memoria RAM LPDDR5X e un SSD NVMe PCIe Gen 4 fino a 1 TB. Per il display, Acer si affida a un pannello IPS WQXGA (2560X1600P) da 14,5 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e copertura della gamma di colori sRGB del 100%; il reparto audio vanta altoparlanti stereo con DTX:X Ultra e non manca una fotocamera IR QHD da 1440p con otturatore per la privacy.

Lato estetico, Swift Go 14 AI punta su un design elegante e minimalista, caratterizzato da un sottile chassis in alluminio, cerniera a 180° e icona AI sulla cover con indicatore luminoso sul touchpad che si attiva quando l’NPU o Copilot sono in uso. Buono il reparto connettività che prevede due porte USB 4.0 Type-C con ricarica rapida, due porte USB Type-A, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4; ultimo dato riguardo la batteria, caratterizzata da un’autonomia che in alcuni e particolari scenari può arrivare a 28 ore.

Swift 14 AI: prestazioni al top per il Copilot+ PC con CPU AMD Ryzen AI 300

Acer Swift 14 AI (SF14-61/T) è un notebook realizzato per aumentare la produttività, grazie a strumenti e funzionalità di Intelligenza Artificiale alimentate dal più recente processore AMD Ryzen AI 9 365. Grazie alla NPU AMD XDNA2 da 50 TOPS e ai 10 core Zen5 in coppia con un reparto grafico altrettanto valido, il laptop Acer garantisce prestazioni in tutti gli ambiti, garantendo anche di abbattere i consumi. Il resto delle caratteristiche hardware prevede fino a 32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCI-E Gen4 da 2 TB e un reparto di espansione / connettività che integra Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, USB Type-C con supporto USB 4, due porte USB Type-A 3.2 e HDMI 2.1.

Il display invece è un OLED WQXGA (2880×1800) da 14 pollici (500 nit), con certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500 ed Eyesafe 2.0; in alternativa è disponibile anche con un display WQXGA IPS touchscreen con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Con questa componentistica, Acer Swift 14 AI garantisce un’autonomia della batteria fino a 27 ore. Un cenno infine anche al design, con la classica cerniera che si apre a 180°, tasto Copilot, tastiera illuminata e un peso di soli 1,32 kg.

Acer svela i PC da gaming Predator Orion e i notebook Nitro

Dai notebook Copilot+ passiamo ai PC da gaming, ambito dove Acer annuncia il PC desktop ad alte prestazioni Predator Orion 7000 e i notebook da gaming Nitro V14 e Nitro V16. Iniziamo dal Predator Orion 7000 che, tra le novità presentate a IFA 2024, sicuramente è la più enigmatica in quanto l’azienda non ha specificato la piattaforma hardware utilizzata. Verificando però sul sito ufficiale Acer, abbiamo scoperto che il Predator Orion 7000 utilizzerà i prossimi processori Intel Arrow Lake (attesi a ottobre) in coppia con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 (qui la recensione).

Prestazioni senza compromessi per questo sistema desktop Acer, che potrebbe montare il Core Ultra 9 285K da 24 core e allo stesso tempo si serve della più recente tecnologia di raffreddamento con il sistema AiO a liquido e tre ventole Predator CycloneX 360 (non manca l’illuminazione ARGB). A bordo troveremo sino a 128 GB di RAM DDR5 in Dual-Channel le più avanzate opzioni di espansione e connettività come Thunderbolt 4 e Wi-Fi 7, senza omettere le svariate opzioni per lo storage HDD fino a 4 TB, 6 TB per SSD M.2 PCIe e uno slot SSD swap per l’espansione.

Notebook da giocare Nitro V con CPU AMD e Intel

Per i gamer che prediligono i PC portatili invece Acer propone due nuovi modelli, Nitro V 14 e Nitro V16, uno basato su piattaforma AMD e uno che invece si affida a Intel. Ottimizzato sia per il gaming che per la produttività, Nitro V 14 (ANV14-61) si presenta con un elegante design bianco lo rende adatto a qualsiasi ambiente. Siamo di fronte a un notebook con schermo da 14,5 pollici (16:10) disponibile in due varianti, WQXGA (2560 x 1600P) o WUXGA (1920 x 1200P), entrambi con refresh a 120 hertz e tempo di risposta di appena 3 ms. Il PC è alimentato da un processore AMD Ryzen 7 8845HS e una GPU NVIDIA GeForce RTX fino a 4050 (194 AI TOPS), abbinati a 32 GB di memoria DDR5 (fino a) e un SSD PCIe Gen4 NVMe con capacità fino a 2 TB; un sistema che guardando alla scheda tecnica sicuramente può dare soddisfazioni anche in ambito AI.

Chi punta a un notebook da gaming più generoso potrebbe invece trovare interessante il Nitro V 16 (ANV16-71), con display da 16″ WQXGA (2500 x 1600P) fino a 180 Hz, processore Intel Core i7-14650HX con 32 GB di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 laptop; la dotazione prevede anche un SSD PCIe Gen4 NVMe fino a 2 TB e sistema di raffreddamento avanzato a doppia ventola con quattro prese d’aria e quattro uscite.

Monitor da gaming Acer Predator e Nitro

Rimanendo in ambito PC gaming, arrivano anche diversi nuovi monitor Acer per giocare, alcuni della serie Predator con NVIDIA Pulsar, altri invece ancora più spinti in prestazioni come la nuova linea Acer Nitro con refresh a 600 hertz. Partiamo dai modelli Predator, nel dettaglio Predator XB273U F5 e Predator XB273K V5, soluzioni che condividono in primis la tecnologia utilizzata per il panello, ovvero la vecchia a cara IPS.

Iniziamo con Predator XB273U F5, monitor da 27 pollici caratterizzato da una risoluzione WQHD (2.560×1.440 pixel), frequenza di aggiornamento a 360 hertz, ma soprattutto compatibile con NVIDIA G-Sync e NVIDIA Pulsar per migliorare e rendere più fluida e gradevole l’esperienza di gioco. Grazie alla tecnologia IPS, questo monitor garantisce anche una buona resa cromatica, confermata da una copertura DCI-P3 del 90%, un rapporto di contrasto di 100.000.000:1 e una bassa valutazione Delta E<1; degna di nota anche la luminosità di picco a 600 nit e la certificazione VESA DisplayHDR 600.

Il Predator XB273K V5, mantiene inalterato pannello e diagonale, proponendo però una risoluzione 4K (2160P), con frequenza di aggiornamento a 160 Hz, supporto AMD FreeSync Premium e, cosa ancora più interessante, tecnologia DFR che consente di passare dal 4K 160 Hz un FHD 320 Hz. Da segnalare anche qui il contrasto eccezionale, certificazione VESA DisplayHDR 400 e una copertura della gamma DCI-P3 pari al 95%. I nuovi monitor Acer Predator vantano infine tempi di risposta fino a 0,5 ms (GtG), ampi angoli di visuale con diverse opzioni di regolazione del supporto, offrendo anche due porte HDMI 2.1 e una Display Port 1.4.

I nuovi monitor gaming Nitro con refresh sino a 600 Hertz

Non sono sicuramente passati inosservati i nuovi monitor gaming Acer Nitro “Ultraspeed”, display pensati per i gamer più esigenti, oltre che per i professionisti degli eSports, disponibili in formati da 24 e 27 pollici e compatibili con la tecnologia AMD FreeSync. Il modello più veloce del lotto è sicuramente il Nitro XV240 F6, un monitor con pannello TN da 24 pollici che offre una risoluzione Full-HD 1080P con frequenza di aggiornamento a 600 Hz e tempo di risposta GtG fino a 0,1 ms; il display vanta anche una luminosità decente con certificazione VESA DisplayHDR 400 e copertura della gamma colori DCI-P3 fino al 95%.

Un gradino sotto troviamo il Nitro XV270 F5 e il Nitro XV270U F5, in questo caso dei pannelli IPS con diagonale di 27 pollici e tempo di risposta ridotto fino a 0,5 ms. Nitro XV270 F5 presenta una risoluzione FHD 1080P con refresh a 520 hertz, è certificato HDR10 con luminosità di picco a 400 nit e contrasto dinamico 100.000.000:1. A completare la serie c’è il Nitro XV270U F5, con un display IPS WQHD (2560×1440) da 27 pollici, frequenza di aggiornamento a 500 Hz, supporto HDR10 e copertura sRGB del 99%; il pannello garantisce solo 250 nit di luminosità, un rapporto di contrasto dinamico di 100.000.000:1 e, al pari del Nitro XV270 F5, porte HDMI 2.0 / Display Port 1.4.

Monitor Smart e proiettori Acer di ultima generazione

A chiudere la gamma di display targati Acer troviamo i nuovi monitor smart basati su sistema operativo WebOS che consente agli utenti di navigare, lavorare e giocare senza dover utilizzare un laptop o connettersi a un altro dispositivo. WebOS abilita anche l’esecuzione simultanea di attività, la riproduzione fluida di contenuti, la navigazione user interface senza interruzioni e la gestione dei contenuti. Questi monitor offrono inoltre funzionalità user-friendly come il supporto Wi-Fi e Bluetooth, Airplay e Miracast per il mirroring dello schermo wireless e una porta RJ45 per ulteriori opzioni di connessione Internet.

Le novità in questo caso sono due, Nitro GS272U e Acer CS322QK. Il monitor smart Nitro GS272U da 27 pollici si distingue dagli altri monitor smart della categoria in quanto combina una risoluzione WQHD (2560×1440) e una frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz. Porte HDMI e display essenziali sono disponibili su entrambi i display smart, oltre all’aggiunta di una porta USB Type-C per maggiore comodità e funzionalità. L’Acer CS322QK da 31,5 pollici invece è ideale per chi lavora da casa o ama guardare contenuti in streaming; si tratta di un display IPS 4K che garantisce una copertura del 98% della gamma di colori DCI-P3, insieme allo standard video HDR10 e a una luminosità di 350 nit, a dir poco versatile potremmo dire.

Arrivano i nuovi proiettori efficienti Acer Vero PD2

L’ultima chicca di Acer per questa edizione di IFA è rivolta al settore dei videoproiettori, per la precisione con due nuovi modelli “ecologici” della serie Acer Vero, nel dettaglio Acer Vero PD2528ic e Acer Vero PD2328. Entrambi i proiettori sono la scelta ideale per chi vuole coniugare prestazioni elevate a un basso impatto ambientale, un binomio ottenibile anche grazie alla nuova tecnologia LED Gen 4 che incrementa significativamente la luminosità.

L’Acer Vero PD2328 è disponibile con una risoluzione WXGA (1280x800P), un rapporto di aspetto 16:10 e 3.700 lumen di luminosità, mentre l’Acer Vero PD2528ic presenta una risoluzione FHD (1920x1080P), un rapporto di aspetto 16:9 e 3.200 ANSI lumen. Grazie a tecnologie all’avanguardia come Acer LumiSense, Acer ColorPurity+, ColorBoostLED e ColorSafe II, i display regalano una gamma cromatica naturale, con immagini più vivide e realistiche. LED Color Saturation contribuisce a garantire colori fedeli alla realtà, mentre Acer BluelightShield mitiga gli effetti negativi della potenziale esposizione alla luce blu e aiuta a proteggere la vista.

Non meno importante la tecnologia Acer EcoProjection, utile per ridurre il consumo energetico, entrando automaticamente in modalità Eco, quando non in uso e riducendo la fonte di luce al 60% di potenza. I proiettori PD2 Serie Vero presentano anche un design leggero e compatto, con un peso di soli 2,6 kg e una larghezza di 11,8 pollici. Il Vero PD258ic viene inoltre fornito con funzionalità di proiezione wireless e mirroring dello schermo con un dongle wireless Acer integrato, che consente di collegare lo smartphone o il PC velocemente e senza installare app aggiuntive.

Disponibilità e prezzi

A seguire tutti i dettagli relativi a disponibilità e prezzi per il mercato italiano dei nuovi prodotti Acer annunciati oggi: