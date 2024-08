Sarà forse perché se ne vendono ancora poche in Italia, sarà perché gli incentivi per le auto elettriche sono esauriti da un pezzo, e sarà anche perché la concorrenza si sta facendo sempre più agguerrita, fatto sta che Tesla nelle scorse ore ha introdotto una nuova promozione, l’ennesimo ribasso.

È disponibile per Model 3 e Model Y, auto il cui prezzo di partenza finale scende al di sotto di 40.000 euro. E visto che questo “bonus Tesla” è in vigore per poco più di un mese a partire da oggi, salvo eventuali proroghe, scopriamone di più.

Cosa sapere sul bonus Tesla per acquistare Model 3 e Model Y

Il cosiddetto bonus Tesla è in vigore da oggi, 27 agosto, e sarà valido fino al 30 settembre 2024 giorni in cui è possibile risparmiare 3.000 euro acquistando le versioni più economiche di Tesla Model 3 e Model Y.

La versione di Tesla Model 3 a trazione posteriore parte dunque da 38.990 euro, mentre da 39.690 euro Model Y a trazione posteriore. Non ci sono variazioni invece per le altre varianti né per gli altri modelli dell’azienda di Elon Musk.

Il Bonus Tesla di €3.000 è valido per ordini personalizzati e per i modelli Model 3 e Model Y Rear-Wheel Drive preconfigurati, ordinati dal 27 agosto 2024 in poi, e soggetti a consegna entro e non oltre il 30 settembre 2024. Se la consegna non avviene entro questa data, il Bonus Tesla non verrà applicato al tuo ordine. Se il termine di consegna viene posticipato a causa di circostanze sotto il controllo di Tesla, potresti avere diritto al beneficio della campagna effettuando la consegna alla prima data disponibile. […] Questa offerta è valida per un periodo di tempo limitato e può essere annullata in qualsiasi momento. Prezzo di listino escluso di Supplemento documenti legali e messa a disposizione e Contributo PFU; per il Prezzo d’acquisto, consulta il configuratore.

Per approfittarne non c’è nulla da fare, perché viene applicato direttamente al prezzo di vendita nel configuratore. Comunque, per maggiori dettagli vi suggeriamo di visitare il sito web di Tesla, da cui provengono i termini appena riportati.

In copertina Tesla Model 3