Considerato che sono passati già quattro anni dal lancio della Tesla Model Y, il momento del consueto aggiornamento di metà ciclo di vita sembra essere vicinissimo. Di cosa si tratti non è ancora dato saperlo con ufficialità, ma su Reddit sono comparse alcune foto spia che sembrano anticipare il probabile aspetto della vettura, per il momento ribattezzata come Juniper.

Dalle foto spia non si possono ovviamente desumere tutti i dettagli, ma alcuni scorci mostrano diversi aspetti di particolare interesse. Per esempio. La nuova Model Y dovrebbe essere dotata di una barra luminosa a Led rossi che copre l’intera larghezza sul retro, e una scritta nera TESLA sulla stessa. Le luci di retromarcia sembrano invece essere collocate in un componente separato.

C’è poi spazio anche per qualche dettaglio sugli interni. La configurazione dell’illuminazione ambientale sembra richiamare quella della Model 3 Highland, mentre il cruscotto grigio sostituisce le finiture in legno. Si intravedono altresì i sedili perforati e, sul pavimento, una serie di cavi che scorrono in modo apparentemente confuso, a conferma del fatto che si tratta di un veicolo tutto in divenire.