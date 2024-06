L’allarme giallo è acceso per gli incentivi ecobonus 2024 per l’acquisto di auto elettriche. Nonostante un fondo iniziale di 200 milioni di euro, solo oggi (data di avvio in cui le concessionarie hanno potuto iniziare a caricare gli ordini sul portale) è calato a 14 milioni e sembra destinato a esaurirsi in giornata, ovvero in meno di 10 ore. Il segnale giallo, presente sul conteggio ufficiale del sito dell’ecobonus 2024, significa che oltre il 75% dei fondi destinati alle auto elettriche sono già stati prenotati, e il residuo continua a calare.

È letteralmente boom di richieste per gli eco incentivi auto elettriche 2024

I conti sono facili: il portale ecobonus 2024 è stato aperto alle ore 10 del 3 giugno 2024 con un fondo complessivo di circa 200 milioni di euro. Alle ore 18:00 il counter residuale segnala 23 milioni di euro. Alle ore 18:15 segnala 16 milioni di euro. Alle ore 18.20 scende già a 14 milioni di euro. Data la velocità con cui va, via via riducendosi ogni 10 minuti, è ormai certo che entro le ore 20:00 sarà di fatto completamente esaurito, rendendosi insufficiente rispetto alla platea.

Aggiornamento ore 18.30: residuo fondi auto elettriche sceso a 6 milioni di euro. Nel mentre anche il fondo per mezzi 21-60 ha raggiunto il 75% delle richieste.

Aggiornamento ore 18.35: residuo fondi auto elettriche sceso a 500 mila euro.

Aggiornamento ore 18.36: residuo fondi auto elettriche terminato.

Insomma, l’ennesima dimostrazione che uno dei principali ostacoli nell’acquisto di auto elettriche risiede nell’elevato costo d’acquisto.

Cosa succede se i fondi per auto elettriche terminano?

Se i fondi dell’ecobonus 2024 risulteranno insufficienti e termineranno in così poco tempo è possibile che il Governo faccia un nuovo stanziamento per poter permettere ad altri acquirenti di usufruirne. In caso contrario i clienti dei “concessionari più lenti” ad inserire le richieste (o che risultano più in fondo alla coda di inserimento) rimarranno di fatto a bocca asciutta e dovranno coprire il costo personalmente qualora decidessero di completare l’acquisto.

Auto elettriche: quali modelli risultano più appetibili con gli incentivi

Analizzando i dati storici fin qui raccolti, le auto elettriche più vendute del 2024 saranno probabilmente le Tesla Model Y e Model 3, la Volvo EX30, la Jeep Avenger e la smart fortwo EQ. Per fare un esempio, la Tesla Model 3 con un incentivo di 11.000 euro per la rottamazione di una vettura Euro 0,1,o 2, costa solo 29.490 euro, cifra decisamente competitiva seppur in queste ore anche la ID.4 e altre vetture siano state ricollocate a un listino più conveniente.

Nel segmento di mercato più economico, la Dacia Spring si distingue come l’auto elettrica meno costosa attualmente in vendita. Il suo modello più costoso, la Spring Extreme Electric 65, parte da un prezzo di 19.900 euro e, grazie all’incentivo fino a 12.000 euro, può essere acquistata per meno di 9.000 euro. Sulle altre fasce di incentivo, per auto plug-in e termiche, la situazione è decisamente meno critica, con i fondi residui che diminuiscono a un ritmo molto più lento.

Se volete consultare i fondi residuali degli eco incentivi auto 2024, potete farlo sul sito ufficiale.