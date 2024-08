I numeri parlano chiaro: BMW ha venduto più auto elettriche di Tesla a luglio in Europa, seppur di poco. È comunque una prima volta per la Casa di Monaco di Baviera, un sorpasso che testimonia ancora una volta non tanto le difficoltà dell’azienda di Elon Musk, ma la concorrenza sempre più forte e numerosa con cui ha ormai a che fare.

Lo scorso mese in Europa sono state vendute 14.869 auto elettriche di BMW, e 14.561 di Tesla, su cui hanno pesato soprattutto il calo di vendite di Model 3 (-17% rispetto a luglio 2023) e Model Y (-16% idem) di cui si attende da mesi la versione restyling.

Come cambia il mercato delle auto elettriche in Europa

I dati provengono da JATO Dynamics, società di analisi secondo cui il mercato delle auto elettriche in Europa a luglio 2024 si è presentato così:

BMW ha venduto 14.869 auto elettriche; Tesla ha venduto 14.561 auto elettriche; Volkswagen ha venduto 12.213 auto elettriche; Volvo ha venduto 10.533 auto elettriche; Audi ha venduto 8.618 auto elettriche; Mercedes-Benz ha venduto 8.365 auto elettriche; Peugeot ha venduto 6.361 auto elettriche; Hyundai ha venduto 6.292 auto elettriche; KIA ha venduto 6.034 auto elettriche; Renault ha venduto 5.638 auto elettriche.

Un cambio al vertice significativo, giustificabile dalla notevole crescita delle vendite delle auto elettriche di BMW rispetto all’anno precedente (+35%), con Tesla che, viceversa, è scesa di 16 punti percentuali.

Complessivamente, l’intero settore delle auto a batteria è in calo, di circa il 6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, complice soprattutto la mancanza di incentivi all’acquisto: “La poca chiarezza sugli incentivi e sul futuro dei veicoli elettrici continua a rappresentare un ostacolo per i consumatori che prendono in considerazione un veicolo elettrico. Questi fattori, insieme al basso valore residuo dei veicoli elettrici, hanno contribuito al calo registrato nel mese di luglio” ha commentato l’analista di JATO Dynamics Felipe Munoz.

Nonostante il calo di vendite di cui sopra, le auto di Tesla sono ancora ai vertici della classifica per modelli, con Tesla Model 3 al quarto posto e Model Y ancora sul gradino più alto del podio, la più venduta con ampio margine, sebbene il modello restyling (noto come Juniper) sia abbondantemente atteso da tempo e, in teoria, ormai imminente.

A seguire la classifica completa delle auto elettriche più vendute in Europa a luglio 2024:

9.544 Tesla Model Y (-16% rispetto a un anno fa); 6.573 Volvo EX30 (non ci sono dati, essendo un nuovo modello); 5.295 Volkswagen ID.4 (-40% rispetto a un anno fa); 4.694 Tesla Model 3 (-17% rispetto a un anno fa); 4.346 Skoda Enyaq (-27% rispetto a un anno fa); 4.305 BMW iX1 (+25% rispetto a un anno fa); 4.198 BMW i4 (+23% rispetto a un anno fa); 3.979 Audi Q4 (+27% rispetto a un anno fa); 3.966 MG4 (-33% rispetto a un anno fa); 3.863 Cupra Born (+4% rispetto a un anno fa).

Curioso notare che le due BMW presenti in classifica non arrivino a totalizzare insieme la quota di mercato di Tesla Model Y. Evidentemente, pur non avendo accesso a numeri precisi, sono abbondanti anche quelli relativi alle vendite degli altri modelli elettrici della Casa bavarese: BMW iX2, BMW iX, BMW iX3, BMW i5 e BMW i7.

Elettriche a parte, dai dati di JATO Dynamics emerge inoltre che le vendite di automobili complessivamente sono aumentate dell’1,5% rispetto a luglio 2023, che l’auto più venduta del mese scorso è la Dacia Sandero con 22.398 unità e un +34% rispetto allo scorso anno, oltre al fatto che il 54% delle automobili vendute siano dei SUV. Maggiori informazioni sono reperibili nel relativo comunicato stampa.

