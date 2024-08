Ormai mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi iPhone, prevista il mese prossimo, benché ancora priva di una data precisa ufficiale. La nuova serie iPhone 16 sarà con buona probabilità la protagonista di un evento abbastanza affollato, anche di prodotti, fra nuovi Apple Watch, AirPods e, forse, anche un nuovo iPhone SE.

Ed è proprio su iPhone 16 che si incentra un sondaggio di SellCell, da cui emerge in maniera abbastanza netta quanto ancora conti una delle tendenze del settore più visibile degli ultimi anni: l’aumento delle dimensioni degli schermi degli smartphone. Le funzioni di intelligenza artificiale? Attese, ma senza particolari smanie.

Sondaggio: come dovrebbero essere i prossimi iPhone 16 i clienti?

Per questo sondaggio, SellCell, un sito di compravendita di smartphone e di altri dispositivi di elettronica di consumo, ha intervistato circa duemila adulti statunitensi che usano iPhone chiedendo loro i motivi che li potrebbero spingere a comprare un nuovo telefono, iPhone 16 nello specifico.

Fra i fattori più determinanti c’è come sempre il prezzo, ma sono risultati importanti, in ordine di preferenza decrescente, anche un sistema di dissipazione termica più efficace, l’implementazione di funzioni di intelligenza artificiale (Apple Intelligence), un chip più veloce e maggiori dimensioni degli schermi, principalmente.

Proprio su quest’ultimo punto vale la pena soffermarci perché, come noto, è previsto un incremento importante delle diagonali degli schermi di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, che dovrebbero misurare rispettivamente 6,3″ (invece di 6,1″ come su iPhone 15 Pro) e 6,9″ (anziché 6,7″ come su iPhone 15 Pro Max). Più della metà degli intervistati (il 54,9%) ha detto di preferire degli iPhone più grandi nonostante ingombri e pesi maggiori. Il risultato cambia leggermente in base al genere, con l’approvazione del 62,1% dei maschi e del 47,8% delle femmine.

È curioso notare anche che il restante 24,4% degli intervistati reputa le dimensioni degli iPhone attuali troppo grandi, percentuale decisamente più elevata per le intervistate, che per il 41% li reputano eccessivamente ingombranti. Sul desiderio di un iPhone compatto i riscontri sono invece molto più scarsi e in linea, rispettivamente 13,5% e 10,7%.

A seguire un confronto fra le due generazioni di iPhone basato su vecchie indiscrezioni (sono numeri abbastanza indicativi ma da prendere con le molle):

iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro Altezza: 146,6 mm | 149,6 mm Larghezza: 70,60 mm | 71,45 mm Spessore: 8,25 mm (invariato) Diagonale dello schermo: 6,1 pollici (155,38 mm) | 6,3 pollici (159,31 mm) Peso: 187 grammi | 194 grammi

iPhone 15 Pro Max | iPhone 16 Pro Max Altezza: 159,9 mm | 163,0 mm Larghezza: 76,70 mm | 77,58 mm Spessore: 8,25 mm (invariato) Diagonale dello schermo: 6,7 pollici (169,98 mm) | 6,9 pollici (174,06 mm) Peso: 221 grammi | 225 grammi



Se le indiscrezioni citate sull’aumento delle dimensioni dei prossimi iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max dovessero risultare vere, sarebbe dunque una mossa azzeccata da parte di Apple che farebbe felici molti, molte più persone di quelle impensierite dai ritardi delle funzioni AI di Apple Intelligence, considerando che a oltre l’82,1% non importa aspettare un mese in più rispetto al previsto secondo quanto emerso. Per inciso, in Italia e in Europa potrebbe volerci più tempo rispetto al mercato statunitense per via del DMA.

Comunque, è inutile sottolineare che si tratta di un’indagine ristretta su vari fronti, benché indicativa di ciò che un certo gruppo di clienti cercano in un nuovo smartphone, sostanzialmente le solite cose: prezzi contenuti, prestazioni maggiori (chip e dissipazione termica) e, ancora oggi, schermi più grandi. Trovate tutte le domande e le risposte del sondaggio a questo link, in attesa di nuove sulla data di presentazione dei nuovi iPhone, questione di pochi giorni, salvo imprevisti.

In copertina Apple iPhone 15 e Apple iPhone 15 Pro