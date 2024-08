Mentre impazzano le offerte della Gaming Week, Amazon annuncia ufficialmente che anche quest’anno ci sarà la Festa delle Offerte Prime: l’evento si terrà dunque anche nell’edizione 2024, che siamo certi ci regalerà una miriade di offerte sui prodotti tech e non solo. Per il momento abbiamo solo il mese, quello di ottobre, ma possiamo fare alcune ipotesi per dedurre le date con una certa precisione: ecco cosa sappiamo.

La Festa delle Offerte Prime 2024 è ufficiale e sarà a ottobre

La Festa delle Offerte Prime è un evento simile all’Amazon Prime Day: in comune i due eventi hanno la presenza di tantissime offerte riservate agli abbonati Prime che spaziano tra praticamente tutte le categorie del sito, ma si tengono in due periodi diversi. Il Prime Day cade solitamente d’estate, durante il mese di luglio (16 e 17 luglio per l’edizione 2024), e viene proposto ormai da diversi anni, mentre la Festa delle Offerte Prime è decisamente più giovane.

L’evento denominato Festa delle Offerte Prime è nato in realtà solo nel 2023, visto che l’anno precedente venne proposto qualcosa di simile ma con un nome diverso (Offerte esclusive Prime), e quest’anno si replica con la versione 2024. L’annuncio arriva direttamente da Amazon, che ha spiegato che l’evento si terrà nel mese di ottobre in 19 Paesi, ossia Italia, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Turchia.

Come il nome suggerisce, la Festa delle Offerte Prime 2024 metterà a disposizione sconti riservati agli abbonati Amazon Prime, anche sui migliori marchi. A livello generale, secondo quanto riferito, lo scorso anno i clienti Amazon hanno risparmiato quasi 24 miliardi di dollari solo da offerte e coupon, con i clienti Prime che hanno beneficiato della stragrande maggioranza di questi sconti.

Il comunicato di Amazon riporta solo il mese di ottobre come data per la Festa delle Offerte Prime 2024, ma possiamo ipotizzare le date più precise dando un’occhiata ai precedenti. L’edizione 2023 si è tenuta il 10 e l’11 ottobre, mentre l’equivalente evento Offerte esclusive Prime del 2022 è stato proposto l’11 e il 12 ottobre. Combinando queste indicazioni con il fatto che il colosso proponga questo genere di iniziative (Prime Day compresi) nei giorni di martedì e mercoledì, ecco che probabilmente la Festa delle Offerte Prime 2024 dovrebbe ricadere l’8 e il 9 ottobre 2024 oppure il 15 e il 16 ottobre 2024.

Per il momento non possiamo dirvi di più, ma siamo sicuri che le date ufficiali saranno annunciate nel giro di qualche settimana. Nell’attesa, vi ricordiamo che l’abbonamento Amazon Prime ha un costo di 49,90 euro all’anno (o 4,99 euro al mese), e oltre all’accesso a iniziative promozionali come Prime Day e Festa delle Offerte Prime, offre consegne illimitate gratuite (anche in un giorno), lo streaming di Amazon Prime Video, la musica e i podcast di Amazon Music, centinaia di eBook con Prime Reading, spazio di archiviazione illimitato per le foto con Amazon Photos e non solo. Se volete fare una prova, avete a disposizione anche il periodo gratuito di 30 giorni.