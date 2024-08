Putacaso vi fosse sfuggito, nella giornata di ieri Amazon ha lanciato la Gaming Week, una promozione lanciata mente è in corso il Gamescom 2024 ricca di offerte dedicate agli appassionati dei videogiochi, ma non solo. Oltre al concorso a premi, alle offerte sui notebook e sui monitor, alle molte cuffie in sconto e alle componenti e periferiche PC in offerta, ci sono anche un bel po’ di smart TV disponibili a prezzi niente male. Qui sotto, ve ne riportiamo una selezione.

Le migliori offerte sulle TV dell’Amazon Gaming Week

Le offerte della Gaming Week di Amazon sono già in vigore e lo saranno fino a mercoledì 28 agosto, salvo eventuali esaurimenti delle scorte. In quasi tutti i casi si tratta di minimi storici, cioè dei prezzi più bassi mai proposti da Amazon su varie smart TV adatte praticamente a tutte le tasche ed esigenze, considerando che si parte da 250 euro per sfiorare i 4.000. Ecco tutto.

Queste erano alcune delle migliori offerte di Amazon per la Gaming Week, campagna promozionale di cui trovate tutti gli sconti e le attività previste nel link qui sotto, evento che vi ricordiamo essere in vigore fino a mercoledì 28 agosto 2024.

Tutte le offerte della Gaming Week di Amazon

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.