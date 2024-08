La Gaming Week di Amazon entra nel vivo, le promozioni in atto sono tantissime così come i prodotti interessati da offerte e sconti allettanti, utilissimi se siamo in procinto di acquistare un nuovo PC oppure siamo alla ricerca di componenti e periferiche per aggiornare un vecchio sistema desktop o un notebook con qualche anno sulle spalle. Amazon Gaming Week è una campagna organizzata da Amazon e destinata soprattutto ai gamer e agli appassionati di videogiochi, non solo per PC ma anche per console.

Quest’anno le promozioni sono attive da oggi 22 agosto fino al 28 di agosto, il tutto ovviamente al netto di esaurimento scorte. Come detto i prodotti in sconto sono numerosi, si spazia da sistemi desktop ai portatili, passando per componentistica, tastiere, mouse, soluzioni di rete e accessori. In questo articolo abbiamo selezionato le migliori offerte tra le tante disponibili, cercando dove possibile di offrire anche delle opzioni per gli utenti che guardano alla fascia più economica del mercato.

Migliori componenti PC in offerta alla Gaming Week di Amazon

Prima di passare alla nostra selezione di componenti, periferiche e accessori in offerta per la Gaming Week di Amazon, ricordiamo che per usufruire degli sconti non è necessario essere utenti Amazon Prime che, allo stesso tempo, possono però usufruire di particolari agevolazioni e sconti; se la cosa vi stuzzica, vi consigliamo di attivare una prova gratuita di Amazon Prime, in questo modo potrete godere delle spedizioni veloci e gratuite oltre che di un supporto post vendita a dir poco eccellente.

Componenti

Periferiche