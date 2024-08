La Gaming Week 2024 di Amazon è un’occasione imperdibile se siete amanti del gaming e del mondo tech, una serie di promozioni e offerte su un’ampia gamma di prodotti che ci permette di risparmiare qualcosa in termini economici e investirlo magari su altre componenti e/o accessori della nostra postazione da gioco. Come di consueto i prodotti in sconto sono tantissimi, dai PC desktop a quelli portatili, passando per componenti, periferiche, console e accessori destinati ai videogiocatori e agli appassionati del genere.

In questa occasione vi segnaliamo le 10 migliori offerte che secondo noi vale la pena considerare tra le tante promozioni attualmente attive in questa Amazon Gaming Week; ovviamente si tratta di una selezione personale, ma considerate che abbiamo scelto tra i prodotti più scontati e convenienti (oltre che interessanti) a prescindere dal segmento a cui sono destinati. Non dimentichiamo inoltre che in questi casi le offerte possono terminare rapidamente per esaurimento scorte o subire delle variazioni dell’ultimo minuto.

Le migliori 10 offerte della Amazon Gaming Week 2024

Le promozioni della Gaming Week saranno valide da oggi 22 agosto al 28 agosto, come anticipato salvo esaurimento scorte, e non occorre essere iscritti ad Amazon Prime per usufruirne. Nonostante questo, è ovvio che gli utenti Amazon Prime potranno contare su servizi aggiuntivi come le spedizioni rapide e gratuite, motivo che ci spinge a consigliarvi di attivare una prova gratuita di Prime; l’esperienza potrebbe piacervi e tra le altre cose potrete contare su un solido supporto post vendita.