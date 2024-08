Stando a AppleInsider, che cita un nuovo dossier di Bloomberg, Apple avrebbe intenzione di aggiornare la sua gamma di AirPods (non-Pro) il prossimo mese sostituendo AirPods entry-level di seconda generazione con una versione più evoluta.

Più nel dettaglio, l’analisi del media americano sostiene che Apple offrirà due versioni di AirPods di quarta generazione: un modello a basso prezzo con funzionalità di base e una versione più costosa con cancellazione attiva del rumore, che potrebbe sostituire il modello di terza generazione. Come per gli attuali modelli di AirPods, è probabile che la società di Cupertino possa apportare diverse modifiche al design, permettendo così agli utenti di poter distinguere immediatamente i due modelli. Ricordiamo che la gamma attuale prevede AirPods 2 di base a 149 euro. AirPods 3 sono invece in vendita a 199 euro.

Cosa sappiamo delle Apple AirPods di quarta generazione

Ciò premesso, uno dei motivi del cambiamento della linea è probabilmente riconducibile al passaggio delle custodie di ricarica della linea AirPods all’USB-C, in sostituzione del connettore Lightning. È dunque probabile che anche AirPods 4 di fascia media includano la ricarica wireless nella propria custodia.

Secondo Bloomberg, inoltre, l’azienda sta lavorando a un nuovo firmware per AirPods Pro che aggiungerà un nuovo controllo dei movimenti della testa e un migliore isolamento dal rumore ambientale: caratteristiche che, con ogni probabilità, saranno incluse anche nella quarta generazione di AirPods di fascia media.

È infine probabile che Apple includa tra le nuove funzionalità anche quelle Spatial Audio, oltre alla possibilità di ricaricare Apple Watch utilizzando la batteria integrata nella custodia, come avviene attualmente per AirPods 3. AirPods 2 verrà inoltre dismesso del tutto, mentre AirPods 3 sarà venduto ancora, per un certo periodo a prezzo ridotto.

I nuovi modelli di AirPods saranno probabilmente annunciati durante un evento previsto per il mese prossimo, insieme ai nuovi modelli di iPhone, iPad e Mac.