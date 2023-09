Terminata la corsa all’ultimo rumor per gli iPhone 15, annunciati da Apple lo scorso 12 settembre, i vari leaker stanno ora puntando gli iPhone 16 e iPhone 16 Pro, smartphone che il colosso di Cupertino non annuncerà prima della seconda metà del 2024.

Nelle ultime due settimane, sono trapelate nuove indiscrezioni su tutti e quattro modelli che parlano di migliorie evidenti per i modelli base (come i display, finalmente, a 120 Hz) e di una crescita dimensionale per i modelli Pro: a tal proposito, emergono ora quelle che potrebbero essere le dimensioni dei due flagship della mela morsicata.

Gli iPhone 16 Pro saranno più grandi e pesanti dei predecessori

Oltre a cercare di risolvere le beghe che caratterizzano gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max di quest’anno (vi abbiamo raccontato dei problemi legati alla qualità costruttiva e della seria questione del surriscaldamento), Apple sta già pensando ai flagship 2024 che comporranno la gamma iPhone 16.

Dei quattro modelli (sembra che ancora una volta verrà articolata in tal modo la gamma), l’interesse maggiore sembra rivolto agli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max (che in realtà potrebbe chiamarsi “Ultra”). Il portale MacRumors ha recentemente ottenuto informazioni preliminari su quelle che dovrebbero essere dimensioni, diagonali dei display e peso, dei due modelli.

Entrambi gli iPhone “Pro” del 2024 potranno contare su un display più grande di 0,2 pollici: si tratta di un’indiscrezione già emersa parecchi mesi, recentemente confermata e nuovamente tirata in ballo. Di conseguenza, le dimensioni dei due dispositivi aumenteranno di un bel po’ rispetto a quelle dei predecessori, anche se Apple potrebbe cercare di ottimizzare ulteriormente le cornici attorno al display. Aumenterà, di pochi grammi, anche il peso.

Di seguito riportiamo tutti i dettagli trapelati su dimensioni, diagonali dei display e peso di entrambi gli smartphone, dai quali abbiamo ricostruito i render di confronto visibili subito sopra:

iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro Altezza: 146,6 mm | 149,6 mm Larghezza: 70,60 mm | 71,45 mm Spessore: 8,25 mm (invariato) Diagonale del display: 6,1 pollici (155,38 mm) | 6,3 pollici (159,31 mm) Peso: 187 grammi | 194 grammi

iPhone 15 Pro Max | iPhone 16 Pro Max Altezza: 159,9 mm | 163,0 mm Larghezza: 76,70 mm | 77,58 mm Spessore: 8,25 mm (invariato) Diagonale del display: 6,7 pollici (169,98 mm) | 6,9 pollici (174,06 mm) Peso: 221 grammi | 225 grammi

|

Altri dettagli sugli iPhone 16 Pro

Per quanto concerne i materiali, nonostante le problematiche emerse finora, anche gli iPhone 16 Pro del 2024 dovrebbero mantenere la scocca con parte in titanio (di grado 5) con tanto di finitura spazzolata e design curvo.

Sembra poi che il Tasto azione possa diventare leggermente più grande e, inoltre, possa debuttare un nuovo pulsante capacitivo (si parla di Capture Button, forse legato alle fotocamere).

Tutto quello che vi abbiamo è basato comunque su dati preliminari: da qua al prossimo anno (mancano infatti circa 12 mesi al lancio), le carte in tavola potrebbero cambiare (anche quando aspettavamo gli iPhone 15, molti rumor andavano in una direzione diversa rispetto a ciò che poi Apple ha effettivamente portato sui dispositivi fatti e finiti).

Trapelano anche peso e diagonali dei display degli iPhone 16

Degli iPhone 16 “base” si parla già da maggio. Allora era emersa l’indiscrezione secondo cui Apple avrebbe in mente di apportare un cambiamento significativo alla disposizione dei sensori fotografici, ripristinando quella utilizzata fino all’iPhone 12 coi sensori disposti in verticale.

Dal momento che ormai gli iPhone “base” ereditano gran parte delle specifiche dei modelli Pro, è lecito aspettarsi che la funzionalità Spatial Video possa arrivare il prossimo anno anche su iPhone 16 e 16 Plus; di conseguenza, avere i sensori (principale e ultra-grandangolare) potrebbe consentire al colosso di Cupertino di non correggere più di tanto gli algoritmi della funzionalità.

Tornando al presente, MacRumors ha condiviso alcune indiscrezioni anche sul peso e le diagonali dei display dei modelli base attesi nel 2024: entrambi dovrebbero pesare circa 2 grammi in più dei predecessori (e quindi 173 e 203 grammi contro 171 e 201 grammi).

Per quanto concerne le diagonali dei display, queste dovrebbero rimanere da 6,1 e 6,7 pollici rispettivamente, guadagnando però il refresh rate a 120 Hz (se con tecnologia LTPO o meno, lo scopriremo solo vivendo). In termini di materiali, non dovrebbe cambiare nulla: alluminio per la scocca e vetro opaco per il posteriore.

