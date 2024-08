Alcune settimane ci separano dalla presentazione ufficiale dei prossimi iPhone 16, gli smartphone di punta del colosso di Cupertino; nonostante ciò i fan del brand guardano con attenzione a tutte le indiscrezioni che vengono condivise continuativamente in rete, nella speranza di apprendere quanti più dettagli possibile sui prossimi dispositivi.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo già avuto modo di vedere insieme diverse indiscrezioni sui prossimi smartphone della mela, alcuni render per esempio ci hanno fornito informazioni sulle cornici e sul design generale, indizi sulle diverse colorazioni disponibili, informazioni su display, Capture Button e batteria, voci secondo cui Apple potrebbe utilizzare lo stesso chip su tutti i dispositivi della nuova famiglia, oltre a rumor su presunti miglioramenti al sistema Face ID e al possibile supporto per una ricarica rapida più veloce.

Nelle ultime ore sono state condivise in rete alcune immagini che non solo ci forniscono alcune conferme per quel che riguarda il design dei prossimi iPhone 16, ma ci permettono di farci un’idea più precisa delle colorazioni in cui saranno disponibili i prossimi smartphone di Apple.

Conferme per colorazioni e design delle fotocamere degli iPhone 16

L’immagine che potete vedere poco sotto è stata condivisa nelle ultime ore sul popolare social network X (ex Twitter), raffigura alcune unità fittizie di iPhone 16 fornendoci ulteriori conferme su quanto già trapelato in precedenza; innanzitutto possiamo notare il nuovo design del comparto fotografico che impilerà la fotocamera principale e gli obiettivi Ultra Wide verticalmente, modifica che dovrebbe consentire il supporto per la registrazione di video spaziali con iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

In secondo luogo possiamo farci un’idea più precisa di quelle che saranno le colorazioni disponibili dei futuri smartphone, a differenza della precedente generazione, disponibile nei colori blu, giallo, rosa, verde e nero, i prossimi iPhone 16 dovrebbero essere disponibili per l’acquisto nelle colorazioni blu, rosa, bianco, nero e verde.

Dunque nulla di nuovo rispetto a quanto già trapelato in precedenza, ma almeno possiamo beneficiare di un’anteprima delle tonalità più specifiche che Apple prevede di utilizzare.

Le immagini degli iPhone 16 Pro in mostra

Sul social network menzionato poco sopra è stata condivisa anche un’immagine raffigurante dei mockup di iPhone 16 Pro, grazie allo scatto in questione possiamo non solo farci un’idea di come appariranno alcune delle prossime colorazioni, ma possiamo notare quanto la variante nera si differenzi da quella implementata sull’attuale generazione.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono attualmente in commercio e disponibili per l’acquisto in Titanio naturale, Titanio blu, Titanio bianco e Titanio nero, mentre secondo le più recenti indiscrezioni i futuri modelli Pro della gamma iPhone 16 dovrebbero essere commercializzati in Titanio naturale, Titanio rosa, Titanio bianco e Titanio nero.

Come detto, l’immagine ci permette di vedere come la colorazione nera sia particolarmente più scura rispetto all’attuale, ma molti di voi avranno sicuramente notato come nello scatto manchi la colorazione rosa: ciò è probabilmente dovuto al fatto che Apple sta ancora finalizzando i dettagli per questa variante, considerando che si tratta di un’opzione di colore completamente nuova.

Mancano ancora diverse settimane prima che il colosso di Cupertino sollevi il velo dai nuovi iPhone 16, c’è quindi tutto il tempo di reperire ulteriori informazioni grazie ai diversi rumor che verranno diffusi in rete.