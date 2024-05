La nuova gamma della famiglia iPhone 16 è ancora abbastanza lontana, con una presentazione fissata come al solito per l’inizio del prossimo autunno. Nonostante ci separino ancora una manciata di mesi dall’annuncio ufficiale, i rumor sui nuovi smartphone di Apple continuano a circolare senza sosta, con uno sguardo al futuro grazie alle prime indiscrezioni anche su iPhone 17.

Il prossimo settembre Apple alzerà il sipario su iPhone 16, che anche quest’anno dovrebbe arrivare in quattro distinti modelli, ossia iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Nelle scorse settimane sono già cominciate a circolare le prime informazioni circa i nuovi fiori all’occhiello dell’azienda della mela, dandoci modo di mettere a fuoco le novità che introdurranno i dispositivi.

Abbiamo avuto la possibilità di dare un’occhiata a quelle che dovrebbero essere le nuove colorazioni di iPhone 16, che quest’anno potrebbe arrivare sul mercato con una maggiore scelta di palette di colori. Il web è stato inondato di rumor anche su tanti altri aspetti degli smartphone, come le capacità delle batterie, i nuovi display e i miglioramenti hardware che renderebbero iPhone 16 la naturale evoluzione di iPhone 15.

Per comodità, vi rimandiamo al nostro articolo di recap pubblicato un po’ di tempo fa, mentre oggi ci concentreremo sulle ultime indiscrezioni emerse in rete.

iPhone 16 sarà un iPhone 15 “migliorato”

Gli iPhone 16 manterranno sostanzialmente lo stesso design già visto su iPhone 15, andando a limare e migliorare alcuni piccoli aspetti. Stando alle immagini di alcune unità dummy pubblicate su X dal leaker Majin Bu, iPhone 16 Pro Max vedrà un incremento della diagonale del display rispetto ad iPhone 15 Pro Max.

Guardando alle immagini, il display di iPhone 16 Pro Max passerebbe a 6,9 pollici, con un incremento di 0,2 pollici rispetto allo stesso modello dello scorso anno. Nonostante si tratti di un incremento lieve sulla carta, lo smartphone risulta visibilmente più alto e largo rispetto al suo predecessore, pur mantenendo le stesse caratteristiche estetiche. Nelle immagini possiamo notare anche il nuovo Capture Button, del quale parleremo più avanti.

Similmente anche il display di iPhone 16 Pro vedrà un incremento della diagonale, passando dai 6,1 pollici del predecessore agli attuali 6,3 pollici. Le dimensioni dei display di iPhone 16 e iPhone 16 Plus dovrebbero restare invece invariate rispetto allo scorso anno.

Per evitare di aumentare in maniera esagerata le dimensioni dei dispositivi, Apple utilizzerà la tecnologia di Border Reduction Structure (già usata negli ultimi iPad) per diminuire ulteriormente le dimensioni delle cornici. A quanto pare le ambizioni dell’azienda su questo aspetto stanno portando a diversi problemi nella produzione, soprattutto per la cornice inferiore che richiedere ulteriori accorgimenti per nascondere alcuni circuiti.

I display di iPhone 16 saranno più luminosi

Il display di iPhone 16 Pro vedrà un grande balzo in avanti in termini di luminosità, con un picco massimo di 1200 nits in condizioni standard, vale a dire per la visualizzazione di contenuti in SDR. Si tratterebbe di un incremento del 20% rispetto al predecessore, che migliorerebbe l’utilizzo quotidiano dello smartphone.

Apple tende solitamente, in fase di presentazione delle specifiche dei suoi dispositivi, ad elencare soltanto il picco di luminosità massimo dei display durante la riproduzione di contenuti in SDR, lasciando un dato a parte per i contenuti in HDR. L’iPhone 15 Pro dello scorso anno prevedeva un picco di luminosità di 1000 nits per i contenuti SDR e di 1600 nits per i contenuti HDR.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate su Weibo, quindi, iPhone 16 Pro vedrà un incremento della luminosità solamente nei contenuti SDR, ma manterrà lo stesso picco di 1600 nits per i contenuti in HDR. La produzione dei pannelli comincerà a giugno, con un maggiore volume previsto per i display di iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

Il nuovo Capture Button di iPhone 16

Lo scorso anno Apple ha introdotto un nuovo tasto su iPhone 15 Pro, chiamato Action Button. I nuovi dispositivi vedranno l’introduzione di un inedito Capture Button, che a differenza del predecessore verrà implementato su tutta la gamma di iPhone 16 per scattare immagini con la fotocamera in maniera più rapida.

Questo speciale tasto sarà posizionato sul lato destro dei dispositivi, vicino all’antenna mmWave 5G, e inizialmente si pensava avrebbe sfruttato un design touch capacitivo. Le ultime indiscrezioni affermano però che si tratterà di un classico tasto meccanico, che è possibile cliccare con la pressione del dito.

La superficie del tasto però sarà sensibile al tocco e permetterà agli utenti di effettuare uno swipe a destra e sinistra per modificare lo zoom della fotocamera. In questo modo sarà possibile zoomare e mettere a fuoco l’immagine sfruttando il touch capacitivo e scattare la foto con una pressione meccanica del tasto.

Capacità della batteria di iPhone 16 e nuovo MagSafe

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple utilizzerà delle celle batteria con una maggiore densità energetica nell’iPhone 16 Pro Max, offrendo così una durata della batteria più lunga con le stesse dimensioni dei modelli attuali, o una durata equivalente utilizzando una batteria più piccola.

Per evitare il surriscaldamento, pare che Apple stia utilizzando per la prima volta una custodia in acciaio inossidabile come soluzione termica che, pur non risultando altrettanto efficace dell’alluminio nel dissipare il calore, risulta più resistente e meno suscettibile alla corrosione. La custodia in acciaio riduce anche la difficoltà nel rimuovere la batteria, aiutando Apple a conformarsi ai requisiti dell’Unione Europea per la sostituzione delle batterie degli smartphone previsti nei prossimi anni.

Il retro di iPhone 16 vedrà come al solito l’implementazione del MagSafe, introdotto per la prima volta con iPhone 12 e che ha reso più semplice la ricarica wireless e ha portato all’introduzione di diversi accessori da attaccare magneticamente al dispositivo, come portacarte o batterie portatili. Il sito francese ShopSystem ha ottenuto delle stampe in 3D dei nuovi dispositivi, che mostrano un piccolo ma significativo cambiamento nell’anello del MagSafe.

Il sistema di ricarica wireless implementato da Apple utilizza un anello di magneti e bobine, ma se le immagini condivise dal sito sono veritiere, pare che l’azienda sia riuscita a ridurre lo spessore e il diametro dell’anello. La fonte suggerisce che questo cambiamento dovrebbe portare i produttori di accessori ad adattare i loro caricabatterie, ma al momento risulta abbastanza improbabile. Ci aspettiamo dunque che tutti i caricabatterie e accessori MagSafe esistenti siano compatibili anche con i nuovi dispositivi, nonostante lo spessore ridotto.

Gli iPhone 17 vedranno l’introduzione di un nuovo modello

Passiamo infine al futuro, con le prime indiscrezioni sulla gamma di iPhone 17 e il loro design. Secondo quanto riportato da The Information, Apple starebbe pianificando di lanciare un nuovo modello di iPhone 17 il prossimo anno, con un prezzo di partenza superiore a quello dell’attuale Pro Max e posizionandosi quindi come nuovo modello di punta della gamma.

Secondo la fonte, questo nuovo modello di iPhone 17 avrà un design “notevolmente più sottile” e subirà un completo redesign in maniera simile a quello avvenuto con il passaggio ad iPhone X ormai diversi anni fa. Queste modifiche estetiche dovrebbero interessare sia la Dynamic Island, che potrebbe diventare ancora più piccola e sottile, sia la disposizione delle fotocamere posteriori, che passerebbero dall’angolo in alto a sinistra in una posizione centrale.

Lo smartphone avrà una diagonale del display compresa tra 6,1 e 6,7 pollici, anche se altri rumor emersi su questo modello di iPhone 17 parlavano di un display con una diagonale di 6,5 pollici. Pare comunque che Apple stia ancora testando diverse soluzioni di design per questo nuovo dispositivo, che potrebbero portare il suo lancio oltre il 2025 e quindi differito rispetto alla normale gamma di iPhone 17.

L’iPhone 17, secondo il rapporto, continuerà a contare ancora quattro modelli, ma pare che Apple abbia intenzione di eliminare il modello Plus il prossimo anno. Se tutto va secondo i piani, quindi, il 2025 potrebbe vedere la presentazione di iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e questo nuovo modello top di gamma ancora senza nome.