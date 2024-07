Nelle ultime ore sono state condivise nuove e interessanti informazioni sui futuri iPhone 16, gli smartphone del colosso di Cupertino che i fan del brand attendono con ansia; nel corso degli ultimi mesi abbiamo già avuto modo di vedere insieme diverse indiscrezioni al riguardo, alcuni render per esempio ci hanno fornito informazioni sulle cornici e sul design generale, indizi sulle diverse colorazioni disponibili, oltre a diverse informazioni su display, Capture Button e batteria.

Nelle ultime ore sono stati condivisi in rete nuovi rumor sulla prossima gamma di smartphone della mela, diamo quindi uno sguardo insieme alle nuove informazioni al riguardo.

I prossimi modelli di iPhone 16 potrebbero avere tutti un chip A18

Negli ultimi anni ci siamo abituati ad una strategia chiara da parte di Apple, l’azienda è da qualche tempo solita lanciare quattro modelli di iPhone, due base e due Pro, che si differenziano tra le altre cose per i processori implementati: i modelli base di solito utilizzano i processori dei modelli Pro della precedente generazione, mentre i nuovi Pro beneficiano degli ultimi chip dell’azienda.

Sembra però che per la prossima gamma il colosso possa aver intenzione di effettuare alcuni cambiamenti, dotando tutti gli iPhone 16 di un chip A18, almeno secondo quanto individuato nel codice backend di Apple da Nicolás Alvarez. Di seguito riportiamo i riferimenti individuati:

iPhone17,1

iPhone17,2

iPhone17,3

iPhone17,4

iPhone17,5

Il numero iniziale di tutti i modelli, il 17, dovrebbe essere un identificatore del chip A18, almeno stando ai trascorsi dell’azienda che è solita adottare questo tipo di nomenclatura per le proprie componenti (il chip A16 aveva un identificatore che iniziava con 15, e i dispositivi precedenti che avevano un chip A15 avevano tutti un identificatore che iniziava con 14, e così via).

Se Apple dovesse dunque mantenere lo schema di numerazione degli identificatori che ha utilizzato per anni, tutti e quattro i modelli di ‌iPhone 16‌ dovrebbero avere lo stesso chip; alcuni di voi però avranno sicuramente notato come siano presenti cinque modelli e non quattro come ci saremmo aspettati (nello specifico iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max).

Non è chiaro a quale dispositivo faccia riferimento l’ultimo codice, dall’1 al 4 (i numeri dopo la virgola) conosciamo già i relativi smartphone, ma riguardo all’ultimo non ci sono informazioni al momento. Secondo alcune precedenti indiscrezioni il quinto potrebbe potenzialmente essere un futuro iPhone SE, sebbene non ci siano conferme di sorta in tal senso.

Ad ogni modo, per quanto sembri che Apple sia decisa ad equipaggiare tutti gli iPhone 16 con un chip A18, è abbastanza scontato che l’azienda troverà comunque il modo di differenziare i modelli base da quelli Pro anche sotto questo punto di vista; potrebbe per esempio introdurre un chip A18 e un A18 Pro, utilizzando un numero inferiore di core GPU.

L’intenzione di Apple di utilizzare lo stesso chip per tutti gli smartphone della futura gamma potrebbe essere legato a Apple Intelligence, pronta a fare il suo debutto con iOS 18 proprio sui prossimi iPhone 16; Apple Intelligence richiede infatti un chip ad alta potenza affinché le funzionalità di intelligenza artificiale vengano eseguite sul dispositivo.

Apple si affida ad un secondo fornitore per le fotocamere di iPhone 16

Per quanto non ci siano informazioni precise al riguardo, già da qualche tempo si vocifera in merito ad alcuni presunti miglioramenti che Apple avrebbe intenzione di apportare al comparto fotografico dei prossimi iPhone 16, pare infatti che sia in lavorazione una fotocamera principale migliorata, che presenta un nuovo sensore progettato per migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

Tuttavia, secondo quanto riportano i media coreani, sembra che la novità in questione si stia rivelando particolarmente impegnativa nei processi di produzione, circostanza che avrebbe spinto Apple a cercare un secondo fornitore per tali componenti:

Finora Cupertino ha acquistato il CIS per l’uso negli iPhone solo da Sony, [ma] anche Samsung si è aggiunta perché Apple sta aggiungendo nuove tecnologie alle fotocamere degli iPhone ed è preoccupata di poter affrontare una carenza di sensori di immagine, hanno affermato le fonti.

Dunque secondo quanto riportato, Sony non verrebbe sostituita, quanto più affiancata da Samsung per la produzione delle componenti necessarie alla realizzazione delle fotocamere dei prossimi iPhone 16.